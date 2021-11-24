Перерыв

Красно-белые точно могут занести этот тайм себе в актив. Да, у «Наполи» было несколько отличных шансов, но великолепно сыграл Селихов, но к этому времени хозяева уже вели после пенальти на первой же минуте. А потом случился и второй гол Соболева. Теперь нужно внимательно отыграть вторую половину и не упустить перевес.