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Спорт

Последний шанс: «Спартак» ведет в два мяча у «Наполи». LIVE

Лига Европы. 5-й тур. «Спартак» (Россия) — «Наполи» (Италия). ОНЛАЙН

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Evgenia Novozhenina/Reuters
В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы московский «Спартак принимает на своем поле итальянский «Наполи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига Европы. Группа C. 5-й тур
Перерыв
24 ноября 18:30
Спартак М
Москва, Россия
3' Соболев
28' Соболев
2 : 0
Наполи
Неаполь, Италия
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция)
1-й тайм

3' Соболев

14' Литвинов

28' Соболев

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
'46

Поееееееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Красно-белые точно могут занести этот тайм себе в актив. Да, у «Наполи» было несколько отличных шансов, но великолепно сыграл Селихов, но к этому времени хозяева уже вели после пенальти на первой же минуте. А потом случился и второй гол Соболева. Теперь нужно внимательно отыграть вторую половину и не упустить перевес.

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Evgenia Novozhenina/Reuters
'45+4

Все, свисток на перерыв отправляет команды отдыхать при отличном счете для «Спартака».

'45+3

В конце все же было опасно. Довели атаку до подачи с левого фланга. Она была неприятной, и Селихов чуть не рассчитал с выходом, но Лосано головой не подстроился и пробил выше ворот. Кроме того, Жиго и Джикия уже страховали на линии, да и сам Селихов успел сделать два шага назад.

'45+2

Разладилось у гостей в атаке. Катали, катали и в итоге дали в спину Лосано, который уже пробежал. Аут для «Спартака».

'45+1

К первому тайму Клеман Тюрпен добавил три минуты.

'45

Владеет «Наполи» мячом, выискивая варианты вскрыть спартаковскую оборону. Особенно внимательными сейчас нужно быть подопечным Витории.

'42

Теперь Михаил Игнатов на газоне, а в руках врачей замораживающий спрей. Во время очередного индивидуального прохода по голеностопу сзади досталось спартаковскому молодому таланту.

'40

Интересно, что «Наполи» владеет мячом 60% времени матча. Но «Спартак» атакует так ярко и насыщенно, что визуально нет такого впечатления.

'39

Игнатов на дриблинге вошле в штрафную, убрал под себя и пробил, но все же в ногу заблокировавшего защитника.

'37

А вот сейчас игра остановлена, поскольку Соболев сидит на газоне. Все же подвернул голеностоп, похоже, в том падении за бровкой.

'36

Джикия классно сыграл в отборе у своей лицевой в штрафной и заправил длинной передачей по флангу Соболева. Александр не справился на скользком поле — оно закончилось. Ну а сам форвард уже за бровкой поскользнулся и упал, но, к счастью, обошлось без повреждения.

'34

Ди Лоренцо втыкается локтем в спину принимавшему мяч Соболеву. Фол. Можно было бы и карточку показать, но нет.

'33

Соболев просто доминирует над защитниками «Наполи». Жуан Жезус фолит, пусть и в неопасном месте, а Кулибали бесится. Потолкались с Александром сейчас.

'31

«Спартак» снова классно атакует, перехватывая мяч в центре поля. Снова Мозес легко обыгрывает Мариу Руя, но в итоге все заканчивается не очень удачным прострелом Айртона.

'28

ГОООООООООООООООООООООЛ! Александр Соболев — 2:0! А «Спартак» отвечает шикарными выходом из обороны и позиционной атакой. В ней Соболев в центре поля перевел направо, в итоге мяч доставили Мозесу, который паузами и замахами поиздевался над Мариу Руем и навесил в штрафную идеально точно на голову уже прибежавшему туда Соболеву. Кивок в прыжке с отклонением, и мяч вонзился в угол!

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»
'27

5-6 по ударам в пользу гостей пока. Очень яркий матч.

'26

Литвинову было больно, он полежал на газоне и с врачами ушел за бровку. Но вроде все уже в порядке, и возвращается полузащитник в игру.

'25

СЕЛИХОВ! Но как бы хорошо не действовали москвичи, итальянцы создают моменты! Снова Лосано делает пас низом через штрафную. Зелиньски не смог пробить в касание, но вышло даже лучше для поляка: он бил по стоячему мячу, посмотрев на ворота, однако уже упавший Селихов выбросил вверх руку и снова потащил!

'24

Да уж, припертый к стенке «Спартак» пока играет просто прекрасно.

'22

Угловой заработали спартаковцы. Промес пошел подавать, и до мяча добрался Джикия, чьему удару головой в дальний угол немного не хватило точности!

'21

Соболев зацепился за мяч перед штрафной гостей в позиционной атаке, но не смог ударить. В итоге классный скрытый пас на Мозеса сделал, однако тот не ожидал.

'19

Кулибали снимает воздух после спартаковского углового, Литвинов бьет в касание из-за штрафной с подбора, но в блок.

'17

У Мариу Руя, возможно, был офсайд, но это уже не важно. Флажка лайнсмен не поднял, так что подвиги спартаковского голкипера останутся в статистике.

'16

СЕЛИХОВ! Дважды тащит голкипер «Спартака»! Сначала Элмаз бил ногой в прыжке с лета в касание после передачи Мариу Руя в центр штрафной. Александр среагировал на выстрел с восьми метров и потянул из угла одной рукой. Но сам же македонец успел на добивание и бил, хоть и под острым углом, но в упор — на этот раз Селихов отразил ногой, уже лежа!

'15

Лосано прошел справа на скорости и прострелил в штрафную, но там никто до мяча не добрался. Однако было опасно.

'14

Руслан Литвинов агрессивно пошел в отбор на не очень удачно обработавшего мяч Лоботку. Показалось, что все получится, но полузащитник «Наполи» раскрутил спартаковца, и тот вынужден был дернуть оппонента рукой за футболку. Слишком откровенно — желтая карточка.

'13

Неаполитанцы сейчас забрали мяч и атакуют позиционно, но не очень удачно. Здорово начал этот матч «Спартак».

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»
'11

Еще одна отличная атака «Спартака». Айртон перед штрафной переводит низом на другую сторону на Мозеса, который подрабатывает себе в центр и плотно бьет. Мерет отражает, а потом успевает накрыть, опережая летящего на добивание Соболева.

'9

Момент! Мозес удобно набрасывает с фланга в быстрой атаке набегавющему Соболеву, а тот бьет головой — мяч опускается на сетку сверху!

'8

Снова Лоботка получил по ногам. На этот раз в центре поля от Мозеса. Ну а нигериец получил внушение, пока устное, от Тюрпена.

'7

Лоботка заработал на правом фланге атаки фол. Точка для подачи в штрафную, но идет поперечный пас низом. В итоге итальянцы загрузили в штрафную низом, и Петанья попытался пробить в сутолоке, но попал в защитника. Мяч отскочил к Селихову, а все итальянцы засигнализировали о попадании в руку. Тюрпен был рядом и не согласился.

'6

Пока гости приходят в себя, пройдемся по главным потерям «Спартака»: Эсекьель Понсе не играет уже некоторое время, нет сегодня Романа Зобнина, а Зелимхан Бакаев получил повреждение на предыгровой тренировке и тоже не попал в заявку. У «Наполи» из важных игроков не назвали еще Замбо-Ангисса и Диего Демме — все тот же ковид.

'5

Напомним, что в Италии команда Спаллетти открыла счет уже на 13-й секунде, но это ей тогда не помогло (3:4). Будем надеяться, что «Спартак» бережнее распорядится завоеванным перевесом в счете.

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Сергей Фадеичев/ТАСС
'3

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Александр Соболев — 1:0! Соболев уверенно разводит Мерета и мяч по разным углам, причем пробил в самую девятку, так что угадай направление удара голкипер сборной Италии, вряд ли он бы спас!

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Evgenia Novozhenina/Reuters
'1

ПЕНАЛЬТИ! Квинси Промес получил мяч справа на границе штрафной, пошел в обыгрыш против Лоботки, и тот сбил голландца уже в штрафной! Тюрпен уверенно указал на точку, хоть неаполитанцы и спорят.

'1

В Москве снег, и хотя поле зеленое, играют команды красным мячом.

'1

Поеееееехали! Матч начался.

18:30

Обслуживает встречу французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном.

18:27

Интересно, что еще несколько дней назад президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис отправлял запрос в УЕФА с просьбой перенести игру на нейтральное поле из-за обеспокоенности ситуацией с коронавирусом в Москве, а в итоге с ковидом выбыли несколько игроков итальянской команды, заразившись у себя в стране. Главной карантинной потерей стал Лоренцо Инсинье, хотя и голкипер Давид Оспина важен. Ну а среди остальных не досчитается команда получившего перелом глазницы в матче против «Интера» форварда Виктора Осимхена, замучившего спартаковцев в Италии и заработавших две желтые карточки для Кофрие.

18:25

Матч очень важен, поскольку ситуация в группе С крайне запутанная и напряженная. «Наполи» лидирует с семью очками, а «Спартак» идет последним с четырьмя баллами, но победа красно-белых позволит им обойти итальянцев благодаря личным встречам. У играющих сегодня польской «Легии» и английского «Лестера» шесть и пять очков соответственно. Тот матч пройдет в Англии и тоже будет иметь важнейшее значение при распределении мест в квартете.

18:22

А вот стартовый состав «Наполи» от Лучано Спаллетти: Мерет — Ди Лоренцо, Кулибали, Жуан Жезус, Мариу Руй — Зелиньски, Лоботка — Лосано, Мертенс, Элмаз — Петанья.

18:20

Сразу давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил наставник «Спартака» Руй Витория:

Селихов — Кофрие, Жиго, Джикия — Мозес, Литвинов, Умяров, Айртон — Игнатов — Соболев, Промес.

18:16

Матч начнется в 18:30 по московскому времени.

18:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и итальянским «Наполи».

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