Красно-белые точно могут занести этот тайм себе в актив. Да, у «Наполи» было несколько отличных шансов, но великолепно сыграл Селихов, но к этому времени хозяева уже вели после пенальти на первой же минуте. А потом случился и второй гол Соболева. Теперь нужно внимательно отыграть вторую половину и не упустить перевес.
В конце все же было опасно. Довели атаку до подачи с левого фланга. Она была неприятной, и Селихов чуть не рассчитал с выходом, но Лосано головой не подстроился и пробил выше ворот. Кроме того, Жиго и Джикия уже страховали на линии, да и сам Селихов успел сделать два шага назад.
Разладилось у гостей в атаке. Катали, катали и в итоге дали в спину Лосано, который уже пробежал. Аут для «Спартака».
Владеет «Наполи» мячом, выискивая варианты вскрыть спартаковскую оборону. Особенно внимательными сейчас нужно быть подопечным Витории.
Теперь Михаил Игнатов на газоне, а в руках врачей замораживающий спрей. Во время очередного индивидуального прохода по голеностопу сзади досталось спартаковскому молодому таланту.
Интересно, что «Наполи» владеет мячом 60% времени матча. Но «Спартак» атакует так ярко и насыщенно, что визуально нет такого впечатления.
Игнатов на дриблинге вошле в штрафную, убрал под себя и пробил, но все же в ногу заблокировавшего защитника.
А вот сейчас игра остановлена, поскольку Соболев сидит на газоне. Все же подвернул голеностоп, похоже, в том падении за бровкой.
Джикия классно сыграл в отборе у своей лицевой в штрафной и заправил длинной передачей по флангу Соболева. Александр не справился на скользком поле — оно закончилось. Ну а сам форвард уже за бровкой поскользнулся и упал, но, к счастью, обошлось без повреждения.
Ди Лоренцо втыкается локтем в спину принимавшему мяч Соболеву. Фол. Можно было бы и карточку показать, но нет.
Соболев просто доминирует над защитниками «Наполи». Жуан Жезус фолит, пусть и в неопасном месте, а Кулибали бесится. Потолкались с Александром сейчас.
«Спартак» снова классно атакует, перехватывая мяч в центре поля. Снова Мозес легко обыгрывает Мариу Руя, но в итоге все заканчивается не очень удачным прострелом Айртона.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Александр Соболев — 2:0! А «Спартак» отвечает шикарными выходом из обороны и позиционной атакой. В ней Соболев в центре поля перевел направо, в итоге мяч доставили Мозесу, который паузами и замахами поиздевался над Мариу Руем и навесил в штрафную идеально точно на голову уже прибежавшему туда Соболеву. Кивок в прыжке с отклонением, и мяч вонзился в угол!
Литвинову было больно, он полежал на газоне и с врачами ушел за бровку. Но вроде все уже в порядке, и возвращается полузащитник в игру.
СЕЛИХОВ! Но как бы хорошо не действовали москвичи, итальянцы создают моменты! Снова Лосано делает пас низом через штрафную. Зелиньски не смог пробить в касание, но вышло даже лучше для поляка: он бил по стоячему мячу, посмотрев на ворота, однако уже упавший Селихов выбросил вверх руку и снова потащил!
Угловой заработали спартаковцы. Промес пошел подавать, и до мяча добрался Джикия, чьему удару головой в дальний угол немного не хватило точности!
Соболев зацепился за мяч перед штрафной гостей в позиционной атаке, но не смог ударить. В итоге классный скрытый пас на Мозеса сделал, однако тот не ожидал.
Кулибали снимает воздух после спартаковского углового, Литвинов бьет в касание из-за штрафной с подбора, но в блок.
У Мариу Руя, возможно, был офсайд, но это уже не важно. Флажка лайнсмен не поднял, так что подвиги спартаковского голкипера останутся в статистике.
СЕЛИХОВ! Дважды тащит голкипер «Спартака»! Сначала Элмаз бил ногой в прыжке с лета в касание после передачи Мариу Руя в центр штрафной. Александр среагировал на выстрел с восьми метров и потянул из угла одной рукой. Но сам же македонец успел на добивание и бил, хоть и под острым углом, но в упор — на этот раз Селихов отразил ногой, уже лежа!
Лосано прошел справа на скорости и прострелил в штрафную, но там никто до мяча не добрался. Однако было опасно.
Руслан Литвинов агрессивно пошел в отбор на не очень удачно обработавшего мяч Лоботку. Показалось, что все получится, но полузащитник «Наполи» раскрутил спартаковца, и тот вынужден был дернуть оппонента рукой за футболку. Слишком откровенно — желтая карточка.
Неаполитанцы сейчас забрали мяч и атакуют позиционно, но не очень удачно. Здорово начал этот матч «Спартак».
Еще одна отличная атака «Спартака». Айртон перед штрафной переводит низом на другую сторону на Мозеса, который подрабатывает себе в центр и плотно бьет. Мерет отражает, а потом успевает накрыть, опережая летящего на добивание Соболева.
Момент! Мозес удобно набрасывает с фланга в быстрой атаке набегавющему Соболеву, а тот бьет головой — мяч опускается на сетку сверху!
Снова Лоботка получил по ногам. На этот раз в центре поля от Мозеса. Ну а нигериец получил внушение, пока устное, от Тюрпена.
Лоботка заработал на правом фланге атаки фол. Точка для подачи в штрафную, но идет поперечный пас низом. В итоге итальянцы загрузили в штрафную низом, и Петанья попытался пробить в сутолоке, но попал в защитника. Мяч отскочил к Селихову, а все итальянцы засигнализировали о попадании в руку. Тюрпен был рядом и не согласился.
Пока гости приходят в себя, пройдемся по главным потерям «Спартака»: Эсекьель Понсе не играет уже некоторое время, нет сегодня Романа Зобнина, а Зелимхан Бакаев получил повреждение на предыгровой тренировке и тоже не попал в заявку. У «Наполи» из важных игроков не назвали еще Замбо-Ангисса и Диего Демме — все тот же ковид.
Напомним, что в Италии команда Спаллетти открыла счет уже на 13-й секунде, но это ей тогда не помогло (3:4). Будем надеяться, что «Спартак» бережнее распорядится завоеванным перевесом в счете.
ГОООООООООООООООООООООООЛ! Александр Соболев — 1:0! Соболев уверенно разводит Мерета и мяч по разным углам, причем пробил в самую девятку, так что угадай направление удара голкипер сборной Италии, вряд ли он бы спас!
ПЕНАЛЬТИ! Квинси Промес получил мяч справа на границе штрафной, пошел в обыгрыш против Лоботки, и тот сбил голландца уже в штрафной! Тюрпен уверенно указал на точку, хоть неаполитанцы и спорят.
Интересно, что еще несколько дней назад президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис отправлял запрос в УЕФА с просьбой перенести игру на нейтральное поле из-за обеспокоенности ситуацией с коронавирусом в Москве, а в итоге с ковидом выбыли несколько игроков итальянской команды, заразившись у себя в стране. Главной карантинной потерей стал Лоренцо Инсинье, хотя и голкипер Давид Оспина важен. Ну а среди остальных не досчитается команда получившего перелом глазницы в матче против «Интера» форварда Виктора Осимхена, замучившего спартаковцев в Италии и заработавших две желтые карточки для Кофрие.
Матч очень важен, поскольку ситуация в группе С крайне запутанная и напряженная. «Наполи» лидирует с семью очками, а «Спартак» идет последним с четырьмя баллами, но победа красно-белых позволит им обойти итальянцев благодаря личным встречам. У играющих сегодня польской «Легии» и английского «Лестера» шесть и пять очков соответственно. Тот матч пройдет в Англии и тоже будет иметь важнейшее значение при распределении мест в квартете.
А вот стартовый состав «Наполи» от Лучано Спаллетти: Мерет — Ди Лоренцо, Кулибали, Жуан Жезус, Мариу Руй — Зелиньски, Лоботка — Лосано, Мертенс, Элмаз — Петанья.
Сразу давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил наставник «Спартака» Руй Витория:
Селихов — Кофрие, Жиго, Джикия — Мозес, Литвинов, Умяров, Айртон — Игнатов — Соболев, Промес.