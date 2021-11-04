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Спорт

Борьба за выход в плей-офф: «Спартак» сражается в Англии против «Лестера». LIVE

Лига Европы. 4-й тур. «Лестер» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Maxim Shemetov/Reuters
В матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы встречаются английский «Лестер» и московский «Спартак». После трех матчей у российской команды одна победа и два поражения, так что в Англии красно-белым проигрывать нельзя. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига Европы. Группа C. 4-й тур
Перерыв
04 ноября 23:00
Лестер Сити
Лестер, Англия
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Кинг Пауэр - Уолкерс», Лестер
Главный судья: Халил Мелер (Турция)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
23:47

Перерыв! Пока все неплохо складывается для московской команды, хоть бы не сглазить. Отдохнем пока!

'45

К основному времени первого тайма добавлена одна минута.

'43

Теперь Мозес стелится в подкате, блокируя все пути для хозяев через левый фланг.

'41

Кофрие в подкате выбил мяч у Даки.

'39

Снова под контроль взяли мяч футболисты «Лестера». Гости здорово обороняются, держат линии, все компактно и без суеты.

'37

Жиго выиграл верховую борьбу на угловом, но пробил сильно выше.

'36

Игнатов, находясь на правом фланге, сделал попытку направить мяч в штрафную Шмейхеля. Не вышло...

'34

Зобнин поспешил с ударом, не развернув голову и не увидев набегавшего справа Мозеса. Обидно, редкий шанс в первом тайме упустил «Спартак».

'31

Селихов оторвался от своей вратарской и вышел на перехват мяча. Пока Александр действует надежно.

'29

В центре поля «Лестер» держит мяч, «Спартак» высоко встречает своих оппонентов.

'27

Дака, оформивший покер в прошлом матче Лиги Европы, пошел в обводу, но уперся в защитника.

'24

Тилеманс закручивал мяч в створ ворот после штрафного, но спартаковцы ловко ликвидировали угрозу.

'22

Половина первого тайма прошла — пока преимущество хозяев очевидно, но и красно-белые не сидят «автобусом» внутри собственной штрафной и стараются атаковать.

'20

Амарти болит в центре поля, не давая «Спартаку» убежать в контратаку.

'18

Перекладина спасает ворота «Спартака»! Это Сумаре сотряс каркас ворот!

'17

Промес попытался пойти на обострение, но не хватило ему ширины шага.

'15

По истечении четверти часа у хозяев очевидное преимущество во владении мячом — 70% на 30%.

'12

В интершум трансляции попали голоса российских любителей футбола, которые гонят «Спартак» вперед!

'10

Зобнин заехал по ноге Кастани, однако судья фол не зафиксировал.

'7

Перес классно бил в угол ворот, но совсем чуть-чуть не хватило игроку чтобы попасть. Мяч покинул пределы поля.

'5

Пока правым флангом чаще атакуют «лисы», Селихову уже дважды пришлось выходить из ворот.

'3

Первая атака «Спартака» — Соболев протащил мяч до линии штрафной англичан, но по воротам не пробил.

'2

Амарте нанес первый удар по воротам — неточно!

23:00

Игра началась! Поехали!

22:55

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Спартака»: Селихов, Кофрие, Джикия, Жиго, Айртон, Литвинов, Зобнин, Игнатов, Мозес, Промес, Соболев.

22:50

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Лестера»: Шмейхель, Кастань, Эванс, Амарти, Сеюнджю, Бертран, Тилеманс, Сумаре, Перес, Ихеаначо, Дака.

22:46

Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

22:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы между английским «Лестером» и московским «Спартаком».

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