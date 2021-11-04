В матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы встречаются английский «Лестер» и московский «Спартак». После трех матчей у российской команды одна победа и два поражения, так что в Англии красно-белым проигрывать нельзя. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига Европы. Группа C. 4-й тур
Перерыв
04 ноября 23:00
Лестер Сити
Лестер, Англия
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Кинг Пауэр - Уолкерс», Лестер
Главный судья: Халил Мелер (Турция)
1-й тайм
2-й тайм
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23:47
Перерыв! Пока все неплохо складывается для московской команды, хоть бы не сглазить. Отдохнем пока!
'45
К основному времени первого тайма добавлена одна минута.
'43
Теперь Мозес стелится в подкате, блокируя все пути для хозяев через левый фланг.
'41
Кофрие в подкате выбил мяч у Даки.
'39
Снова под контроль взяли мяч футболисты «Лестера». Гости здорово обороняются, держат линии, все компактно и без суеты.
'37
Жиго выиграл верховую борьбу на угловом, но пробил сильно выше.
'36
Игнатов, находясь на правом фланге, сделал попытку направить мяч в штрафную Шмейхеля. Не вышло...
'34
Зобнин поспешил с ударом, не развернув голову и не увидев набегавшего справа Мозеса. Обидно, редкий шанс в первом тайме упустил «Спартак».
'31
Селихов оторвался от своей вратарской и вышел на перехват мяча. Пока Александр действует надежно.
'29
В центре поля «Лестер» держит мяч, «Спартак» высоко встречает своих оппонентов.
'27
Дака, оформивший покер в прошлом матче Лиги Европы, пошел в обводу, но уперся в защитника.
'24
Тилеманс закручивал мяч в створ ворот после штрафного, но спартаковцы ловко ликвидировали угрозу.
'22
Половина первого тайма прошла — пока преимущество хозяев очевидно, но и красно-белые не сидят «автобусом» внутри собственной штрафной и стараются атаковать.
'20
Амарти болит в центре поля, не давая «Спартаку» убежать в контратаку.
'18
Перекладина спасает ворота «Спартака»! Это Сумаре сотряс каркас ворот!
'17
Промес попытался пойти на обострение, но не хватило ему ширины шага.
'15
По истечении четверти часа у хозяев очевидное преимущество во владении мячом — 70% на 30%.
'12
В интершум трансляции попали голоса российских любителей футбола, которые гонят «Спартак» вперед!
'10
Зобнин заехал по ноге Кастани, однако судья фол не зафиксировал.
'7
Перес классно бил в угол ворот, но совсем чуть-чуть не хватило игроку чтобы попасть. Мяч покинул пределы поля.
'5
Пока правым флангом чаще атакуют «лисы», Селихову уже дважды пришлось выходить из ворот.
'3
Первая атака «Спартака» — Соболев протащил мяч до линии штрафной англичан, но по воротам не пробил.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы между английским «Лестером» и московским «Спартаком».
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