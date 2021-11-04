Лестер Сити

04 ноября 2021, 23:00 Спорт Борьба за выход в плей-офф: «Спартак» сражается в Англии против «Лестера». LIVE Лига Европы. 4-й тур. «Лестер» — «Спартак». ОНЛАЙН Максим Гужевский

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В матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы встречаются английский «Лестер» и московский «Спартак». После трех матчей у российской команды одна победа и два поражения, так что в Англии красно-белым проигрывать нельзя. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.