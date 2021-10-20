На первой же минуте возник достаточно опасный момент у ворот «Спартака». Получил право на угловой «Лестер», на несколько секунд показалось, что мяч влетит в ворота, но накрывает его Максименко.
Таким образом, расположение сил в группе после двух туров таково — «Легия» возглавляет группу с шестью баллами. «Спартак» идет вторым с тремя очками. «Наполи» и «Лестер» имеют по одному баллу.
«Лестер» в прошлом туре тоже сотворил сенсацию, только со знаком минус для себя — английская команда на выезде с минимальным счетом проиграла «Легии» из Польши.
В прошлом утре столичный клуб в Италии выдал потрясающий матч с «Наполи»: красно-белые пропустили уже на 12-й секунде поединка однако после удаления у итальянского клуба сумели отыграться и выйти вперед. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака», а под конец второго тайма составы были уравнены — вторую желтую карточку получил защитник Кофрие.
А вот так выглядит состав английского клуба, который выйдет с первых минут. Тут тоже важное уточнение — на скамейке запасных остается Джейми Варди.
«Лестер»: Шмейхель, Сеюнджю, Эванс, Амарти, Томас, Перейра, Мэддисон, Тилеманс, Сумаре, Дака, Ихеаначо.
Запасные: Уорд, Якупович, Бертранд, Барнс, Варди, Олбрайтон, Чаудри, Дьюсбери-Холл, Вестергор, Кастань, Бенкович, Лукмен.
What's your favourite pre-match song? pic.twitter.com/hpsfOJWxCA— Leicester City (@LCFC) October 20, 2021
Матч состоится в Москве, поэтому, по традиции, начинаем мы со стартового состава хозяев. Тут стоит отметить, что на скамейке остался Квинси Промес.
«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Рассказов, Айртон, Мозес, Литвинов, Зобнин, Ларссон, Бакаев, Соболев.
Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Гапонов, Ещенко, Мельников, Ломовицкий, Игнатов, Промес.
Мы на стадионе! #СпартакЛестер | #UEL pic.twitter.com/lsoPhBZHky— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 20, 2021