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Спорт

Повторить итальянскую сенсацию: «Спартак» принимает «Лестер». LIVE

Футбол. Лига Европы. 3-й тур. «Спартак» — «Лестер». ОНЛАЙН

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Игроки «Спартака» радуются забитому голу в матче с «Наполи», 2021 год

Игроки «Спартака» радуются забитому голу в матче с «Наполи», 2021 год

Александр Вильф/РИА «Новости»
В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы московский «Спартак» играет против «Лестера». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Лига Европы. Группа C. 3-й тур
1-й тайм
20 октября 17:30
Спартак М
Москва, Россия
0 : 0
Лестер Сити
Лестер, Англия
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва
Главный судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
'3

Обменялись проходами к воротам команды. Большими силами сейчас защищаются спартаковцы.

'1

На первой же минуте возник достаточно опасный момент у ворот «Спартака». Получил право на угловой «Лестер», на несколько секунд показалось, что мяч влетит в ворота, но накрывает его Максименко.

'1

Ну что же, дан стартовый свисток! Поехали, ждем победы от «Спартака»!

17:25

Таким образом, расположение сил в группе после двух туров таково — «Легия» возглавляет группу с шестью баллами. «Спартак» идет вторым с тремя очками. «Наполи» и «Лестер» имеют по одному баллу.

17:20

«Лестер» в прошлом туре тоже сотворил сенсацию, только со знаком минус для себя — английская команда на выезде с минимальным счетом проиграла «Легии» из Польши.

17:15

В прошлом утре столичный клуб в Италии выдал потрясающий матч с «Наполи»: красно-белые пропустили уже на 12-й секунде поединка однако после удаления у итальянского клуба сумели отыграться и выйти вперед. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака», а под конец второго тайма составы были уравнены — вторую желтую карточку получил защитник Кофрие.

17:10

А вот так выглядит состав английского клуба, который выйдет с первых минут. Тут тоже важное уточнение — на скамейке запасных остается Джейми Варди.

«Лестер»: Шмейхель, Сеюнджю, Эванс, Амарти, Томас, Перейра, Мэддисон, Тилеманс, Сумаре, Дака, Ихеаначо.

Запасные: Уорд, Якупович, Бертранд, Барнс, Варди, Олбрайтон, Чаудри, Дьюсбери-Холл, Вестергор, Кастань, Бенкович, Лукмен.

17:05

Матч состоится в Москве, поэтому, по традиции, начинаем мы со стартового состава хозяев. Тут стоит отметить, что на скамейке остался Квинси Промес.

«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Рассказов, Айртон, Мозес, Литвинов, Зобнин, Ларссон, Бакаев, Соболев.

Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Гапонов, Ещенко, Мельников, Ломовицкий, Игнатов, Промес.

17:00

Добрый день, уважаемые любители футбола. В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы московский «Спартак» на своем поле принимает «Лестер» под руководством Брендана Роджерса.

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