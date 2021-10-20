17:15

В прошлом утре столичный клуб в Италии выдал потрясающий матч с «Наполи»: красно-белые пропустили уже на 12-й секунде поединка однако после удаления у итальянского клуба сумели отыграться и выйти вперед. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака», а под конец второго тайма составы были уравнены — вторую желтую карточку получил защитник Кофрие.