В ожидании хорошего старта: «Спартак» играет вничью с «Легией» в Лиге Европы. LIVE
Лига Европы. 1-й тур. «Спартак» (Россия) — «Легия» (Польша). ОНЛАЙН
Во время матча между ФК «Спартак» (Москва, Россия) и ФК «Легия» (Варшава, Польша)Павел Бедняков/РИА «Новости»
47' Жиго 52' Умяров
49' Ветеска
55' Юханссон
68' Енджейчик
И сразу замена шведа на Соболева. Также вместо Мозеса на поле вышел Бакаев.
Удар Ларссона из-за штрафной! Мяч пролетел выше ворот.
Ларссон убежал в быструю атаку по правому флангу и отдал разрезающую передачу на Понсе. Форвард не смог добежать до мяча и упал.
Чаще стали игроки «Легии» бежать в атаку.
Мозес навесил в штрафную, но там не казалось никого из одноклубников.
Какой момент у «Легии»! Кастрати с правого края штрафной навесил на стоявшего одного Эмрели! Мяч после удара головой прошел рядом со штангой! Прозевали момент футболисты «Спартака».
Понсе забросил за спину защитникам на бегущего Хендрикса. Голкипер «Легии» оказался у мяча раньше футболиста «Спартака».
Вернулся в игру нидерландец.
Хендрикс упал на газон и держится за голеностоп. Врачи оказывают ему помощь.
Ларссон получил мяч от Понсе, вошел по правому краю в штрафную и пробил в ближний угол. Боруц выручил свою команду.
Ломовицкий вышел на поле вместо Айртона.
Понсе в борьбе за верховой мяч получил удар рукой в голову от Енджейчика. Аргентинец оказался на газоне, а капитан «Легии» был наказан желтой карточкой.
Перекладина! Жиго после навеса с левого фланга без сопротивления пробил головой. Мяч попал в стойку ворот! Никак не могут хозяева реализовать свои моменты.
Боруц не смог выбить мяч от своих ворот и попал точно в Ларссона. Швед пытался пробить, но удар заблокировал защитник гостей. Угловой.
Голкипер «Легии» опередил Айртона, выбил мяч подальше от штрафной и ударил бразильца по голеностопу. Оба игрока оказались на газоне, но после помощи врачей вернулись в игру.
Теперь уже Мозес ударил по воробьям. Полузащитник первым касанием пробил после того, как мяч вылетел из штрафной после подачи углового.
Первая замена у гостей. Игорь Харатин уступил место на поле Лириму Кастрати.
Младенович слету пробил из-за пределов штрафной. Кажется, мяч после его удара улетел на второй ярус трибун.
Енджейчик поборолся с Понсе за мяч возле левой боковой линии, а потом еще и потолкался с соперником. Арбитр успокоил страсти.
Маттиас Юханссон получил желтую карточку за жесткий фол на сопернике.
Ларссон прорвался по правому флангу, сместился в центр и отдал передачу на Понсе, который находился в штрафной. Аргентинец не смог нормально обработать мяч.
Но зато рефери увидел нарушение у Умярова. Полузащитник красно-белых пытался остановить ответную атаку «Легии» и сбил соперника. За этот фол хавбек получил желтую карточку.
Промес в штрафной наткнулся на защитника «Легии». Судья не зафиксировал фол.
Промес попал в стенку.
Ветеска теперь получил «горчичник» за фол возле своей штрафной. Хороший стандарт заработали красно-белые.
Жиго схватил Махира Эмрели в центре поля и не дал ему убежать в контратаку. Первая желтая карточка.
Начался второй тайм!
Первая половина встречи прошла на невысоких скоростях. Опаснее выглядели красно-белые, имели пару неплохих моментов для гола, но реализовать их не смогли. К несчастью, хозяева остались без Зобнина, который получил травму в середине тайма.
Прозвучал свисток на перерыв!
Понсе получил мяч в штрафной после заброса, но не смог справиться со скачущем по газону снарядом. Удар от ворот.
Две минуты добавил арбитр к первому тайму.
Прострел Мозеса с правого фланга! Защита «Легии» выбила мяч.
Опасная подача с углового у ворот «Легии»! Жиго на ближней штанги пробил без сопротивления, но мяч пролетел в нескольких метрах от ворот.
Мозес получил мяч после перевода с левого фланга, обвел Младеновича, ворвался в штрафную и пробил! Удар получился неточным.
После заброса Хендрикса Понсе едва не вышел один на один с вратарем. Боруц выбежал из ворот и забрал мяч.
По ударам хозяева тоже лидируют, но с более заметным преимуществом — 6-1 (2-1 — удары в створ).
Промес пробил с линии штрафной после того, как футболисты «Легии» подарили соперникам мяч на своей половине поля. Снаряд после удара нидерландца пролетел выше ворот.
Максименко вовремя выбежал из ворот и забрал мяч, не дав сопернику выйти с ним один на один.
Промес точной передачей на ход вывел Ларссона на ударную позицию. Удар шведа смог отбить голкипер «Легии».
К середине встречи «Спартак» имеет минимальное преимущество по владению мячом — 51%-49%.
Удар Промеса из-за пределов штрафной! Мяч прилетел прямо в руки голкиперу.
Умяров жестко сфолил на левом фланге обороны. Футболисты «Легии» решили разыграть стандарт, но ничего опасного не смогли создать.
Все! Хендрикс вышел на поле вместо Зобнина.
Зобнин самостоятельно покинул поле, но он все равно не сможет продолжить игру. Хендрикс вышел к бровке и ждет замены.
Хендрикс вышел разминаться.
Зобнин на газоне. Ему требуется помощь врачей.
Умяров и Понсе разыграли мяч между собой вблизи штрафной «Легии». Форвард сделал пас к штрафной на забегающего Ларссона, однако передачу перехватил защитник варшавской команды.
Длительная позиционная атака «Легии» завершилась тем, что Умяров выбил мяч на угловой. Низкую подачу удалось выбить футболистам красно-белых.
Теперь уже Умяров вошел в штрафную и смог прострелить. Мяч пролетел за спиной набегающего на ворота Промеса.
Ларсон справа ворвался в штрафную «Легии», но его легко оттеснили от мяча.
Поляки на фланге сбили Понсе. Промес со стандарта навесил в штрафную соперника, но мяч после рикошета прилетел в руки голкипера гостей Артура Боруца.
Айртон перевел мяч на угловой после прострела с правого фланга. Стандарт ничего не принес «Легии».
Хороший навес получился у Ларссона с правого фланга, но защитник «Легии» выбил мяч головой подальше от своих ворот.
А теперь уже прорыв Джикии в штрафную! Защитник «Спартака» упал в борьбе с соперником, но арбитр не увидел фола.
Первый момент у ворот «Легии»! Промес ворвался в штрафную и отдал передачу на Понсе, который был один возле вратарской гостей. Форвард красно-белых пробил в одно касание, но удар у него не получился.
Гости перехватили мяч в центре поля и попытались убежать в контратаку, но защита красно-белых вовремя вернулась и помешала полякам завершить подход ударом по воротам.
«Легия» едва не организовала первый опасный момент, однако футболист гостей оказался в офсайде.
Матч начался!
Мяч с центра поля разыграют гости.
Команды уже на поле. Прозвучал гимн турнира.
Также уже на арене владелец красно-белых Леонид Федун. Он поделился ожиданиями от предстоящей игры. «Должны смыть позор десятилетней давности», — сказал Федун. В 2011 году польский клуб не пустил красно-белых в групповой этап Лиги Европы.
На матч приехал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Стартовый состав «Легии»: Боруц, Енджейчик, Ветеска, Навроцкий, Юханссон, Слиш, Харатин, Лукиньяс, Младенович, Жозуэ, Эмрели.
Takim skadem rozpoczniemy @EuropaLeague w sezonie 2021/22!— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) September 15, 2021
Centrum meczowe https://t.co/EzP5d3B9hN#UEL #SPALEG pic.twitter.com/Bta0u4FRuT
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Джикия, Жиго, Рассказов, Мозес, Умяров, Зобнин, Айртон, Промес, Понсе, Ларссон.
Наш состав на матч первого тура группового этапа @EuropaLeague #СпартакЛегия | #UEL pic.twitter.com/9WnoOhVccn— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 15, 2021
Матч начнется в 17:30 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Спартак» начинает свой путь в групповом этапе Лиге Европы и в матче первого тура на своем поле сыграет с польской «Легией». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.