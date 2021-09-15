- Газета.Ru " />
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
На Украине официально признали Моргенштерна угрожающим нацбезопасности 19:09
Подозреваемые в убийстве пенсионерки в Бужанинове мигранты арестованы 19:05
Похищенная в детском возрасте дочь воссоединилась с матерью спустя 14 лет 19:04
Тихонов — о решении WADA про марихуану: там сидят одни марихуанщики 19:03
Китайские компании готовы сплотиться против Tesla 19:02
Опубликовано видео активной фазы учений «Запад-2021» 19:02
Трамп, Бритни Спирс и Билли Айлиш попали в список самых влиятельных людей 18:51
В Саратове полицейские украли у прохожего телефон и взяли на него кредит 18:46
Новым главой британского МИД назначена Элизабет Трасс 18:42
Экс-гендир «Баварии»: после ухода Месси у «Барселоны» вырвана душа 18:40
Бесплатная ставка 1000 р.
Спорт

В ожидании хорошего старта: «Спартак» играет вничью с «Легией» в Лиге Европы. LIVE

Лига Европы. 1-й тур. «Спартак» (Россия) — «Легия» (Польша). ОНЛАЙН

close
100%
Во время матча между ФК «Спартак» (Москва, Россия) и ФК «Легия» (Варшава, Польша)

Во время матча между ФК «Спартак» (Москва, Россия) и ФК «Легия» (Варшава, Польша)

Павел Бедняков/РИА «Новости»
В матче первого тура Лиги Европы московский «Спартак» принимает на своем поле польскую «Легию». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига Европы. Группа C. 1-й тур
2-й тайм
15 сентября 17:30
Спартак М
Москва, Россия
0 : 0
Легия
Варшава, Польша
Стадион «Открытие Арена», Москва
Главный судья: Никола Дабанович (Черногория)
1-й тайм
2-й тайм

47' Жиго 52' Умяров

49' Ветеска

55' Юханссон

68' Енджейчик

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
`82

И сразу замена шведа на Соболева. Также вместо Мозеса на поле вышел Бакаев.

`82

Удар Ларссона из-за штрафной! Мяч пролетел выше ворот.

`81

Ларссон убежал в быструю атаку по правому флангу и отдал разрезающую передачу на Понсе. Форвард не смог добежать до мяча и упал.

`80

Чаще стали игроки «Легии» бежать в атаку.

`79

Мозес навесил в штрафную, но там не казалось никого из одноклубников.

`77

Какой момент у «Легии»! Кастрати с правого края штрафной навесил на стоявшего одного Эмрели! Мяч после удара головой прошел рядом со штангой! Прозевали момент футболисты «Спартака».

`75

Понсе забросил за спину защитникам на бегущего Хендрикса. Голкипер «Легии» оказался у мяча раньше футболиста «Спартака».

`73

Вернулся в игру нидерландец.

`72

Хендрикс упал на газон и держится за голеностоп. Врачи оказывают ему помощь.

`70

Ларссон получил мяч от Понсе, вошел по правому краю в штрафную и пробил в ближний угол. Боруц выручил свою команду.

`69

Ломовицкий вышел на поле вместо Айртона.

`68

Понсе в борьбе за верховой мяч получил удар рукой в голову от Енджейчика. Аргентинец оказался на газоне, а капитан «Легии» был наказан желтой карточкой.

`66

Перекладина! Жиго после навеса с левого фланга без сопротивления пробил головой. Мяч попал в стойку ворот! Никак не могут хозяева реализовать свои моменты.

`64

Боруц не смог выбить мяч от своих ворот и попал точно в Ларссона. Швед пытался пробить, но удар заблокировал защитник гостей. Угловой.

`62

Голкипер «Легии» опередил Айртона, выбил мяч подальше от штрафной и ударил бразильца по голеностопу. Оба игрока оказались на газоне, но после помощи врачей вернулись в игру.

`61

Теперь уже Мозес ударил по воробьям. Полузащитник первым касанием пробил после того, как мяч вылетел из штрафной после подачи углового.

`59

Первая замена у гостей. Игорь Харатин уступил место на поле Лириму Кастрати.

`59

Младенович слету пробил из-за пределов штрафной. Кажется, мяч после его удара улетел на второй ярус трибун.

`58

Енджейчик поборолся с Понсе за мяч возле левой боковой линии, а потом еще и потолкался с соперником. Арбитр успокоил страсти.

`56

Маттиас Юханссон получил желтую карточку за жесткий фол на сопернике.

`54

Ларссон прорвался по правому флангу, сместился в центр и отдал передачу на Понсе, который находился в штрафной. Аргентинец не смог нормально обработать мяч.

`53

Но зато рефери увидел нарушение у Умярова. Полузащитник красно-белых пытался остановить ответную атаку «Легии» и сбил соперника. За этот фол хавбек получил желтую карточку.

`52

Промес в штрафной наткнулся на защитника «Легии». Судья не зафиксировал фол.

`50

Промес попал в стенку.

`48

Ветеска теперь получил «горчичник» за фол возле своей штрафной. Хороший стандарт заработали красно-белые.

`47

Жиго схватил Махира Эмрели в центре поля и не дал ему убежать в контратаку. Первая желтая карточка.

`46

Начался второй тайм!

Перерыв

Первая половина встречи прошла на невысоких скоростях. Опаснее выглядели красно-белые, имели пару неплохих моментов для гола, но реализовать их не смогли. К несчастью, хозяева остались без Зобнина, который получил травму в середине тайма.

`45+2

Прозвучал свисток на перерыв!

`45+2

Понсе получил мяч в штрафной после заброса, но не смог справиться со скачущем по газону снарядом. Удар от ворот.

`45

Две минуты добавил арбитр к первому тайму.

`44

Прострел Мозеса с правого фланга! Защита «Легии» выбила мяч.

`42

Опасная подача с углового у ворот «Легии»! Жиго на ближней штанги пробил без сопротивления, но мяч пролетел в нескольких метрах от ворот.

`40

Мозес получил мяч после перевода с левого фланга, обвел Младеновича, ворвался в штрафную и пробил! Удар получился неточным.

`38

После заброса Хендрикса Понсе едва не вышел один на один с вратарем. Боруц выбежал из ворот и забрал мяч.

`36

По ударам хозяева тоже лидируют, но с более заметным преимуществом — 6-1 (2-1 — удары в створ).

`34

Промес пробил с линии штрафной после того, как футболисты «Легии» подарили соперникам мяч на своей половине поля. Снаряд после удара нидерландца пролетел выше ворот.

`33

Максименко вовремя выбежал из ворот и забрал мяч, не дав сопернику выйти с ним один на один.

`31

Промес точной передачей на ход вывел Ларссона на ударную позицию. Удар шведа смог отбить голкипер «Легии».

`30

К середине встречи «Спартак» имеет минимальное преимущество по владению мячом — 51%-49%.

`28

Удар Промеса из-за пределов штрафной! Мяч прилетел прямо в руки голкиперу.

`26

Умяров жестко сфолил на левом фланге обороны. Футболисты «Легии» решили разыграть стандарт, но ничего опасного не смогли создать.

`24

Все! Хендрикс вышел на поле вместо Зобнина.

`22

Зобнин самостоятельно покинул поле, но он все равно не сможет продолжить игру. Хендрикс вышел к бровке и ждет замены.

`21

Хендрикс вышел разминаться.

`20

Зобнин на газоне. Ему требуется помощь врачей.

`18

Умяров и Понсе разыграли мяч между собой вблизи штрафной «Легии». Форвард сделал пас к штрафной на забегающего Ларссона, однако передачу перехватил защитник варшавской команды.

`16

Длительная позиционная атака «Легии» завершилась тем, что Умяров выбил мяч на угловой. Низкую подачу удалось выбить футболистам красно-белых.

`14

Теперь уже Умяров вошел в штрафную и смог прострелить. Мяч пролетел за спиной набегающего на ворота Промеса.

`12

Ларсон справа ворвался в штрафную «Легии», но его легко оттеснили от мяча.

`10

Поляки на фланге сбили Понсе. Промес со стандарта навесил в штрафную соперника, но мяч после рикошета прилетел в руки голкипера гостей Артура Боруца.

`8

Айртон перевел мяч на угловой после прострела с правого фланга. Стандарт ничего не принес «Легии».

`8

Хороший навес получился у Ларссона с правого фланга, но защитник «Легии» выбил мяч головой подальше от своих ворот.

`6

А теперь уже прорыв Джикии в штрафную! Защитник «Спартака» упал в борьбе с соперником, но арбитр не увидел фола.

`5

Первый момент у ворот «Легии»! Промес ворвался в штрафную и отдал передачу на Понсе, который был один возле вратарской гостей. Форвард красно-белых пробил в одно касание, но удар у него не получился.

`3

Гости перехватили мяч в центре поля и попытались убежать в контратаку, но защита красно-белых вовремя вернулась и помешала полякам завершить подход ударом по воротам.

`1

«Легия» едва не организовала первый опасный момент, однако футболист гостей оказался в офсайде.

`1

Матч начался!

17:29

Мяч с центра поля разыграют гости.

17:28

Команды уже на поле. Прозвучал гимн турнира.

17:26

Также уже на арене владелец красно-белых Леонид Федун. Он поделился ожиданиями от предстоящей игры. «Должны смыть позор десятилетней давности», — сказал Федун. В 2011 году польский клуб не пустил красно-белых в групповой этап Лиги Европы.

17:24

На матч приехал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

17:20

Стартовый состав «Легии»: Боруц, Енджейчик, Ветеска, Навроцкий, Юханссон, Слиш, Харатин, Лукиньяс, Младенович, Жозуэ, Эмрели.

17:15

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Джикия, Жиго, Рассказов, Мозес, Умяров, Зобнин, Айртон, Промес, Понсе, Ларссон.

17:01

Матч начнется в 17:30 по московскому времени.

17:00

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Спартак» начинает свой путь в групповом этапе Лиге Европы и в матче первого тура на своем поле сыграет с польской «Легией». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Он сошел с ума»: как военный советник Трампа пытался спасти мир от ядерной войны
В США готовится к публикации книга о сумасшествии Трампа в последние дни президентства
«Нейтрализовать угрозы со стороны России»: США могут передать Украине «Железный купол»
Politico: США могут поставить Украине израильскую систему «Железный купол»
Разыгран первый тираж антиковидной лотереи
Первые 500 победителей лотереи среди вакцинированных получат по 100 тысяч
На абхазских милиционеров завели дело из-за пыток туриста из Петербурга
Фигуранту дела о смертельном отравлении арбузом грозит до 10 лет тюрьмы
Трамп, Бритни Спирс и Билли Айлиш попали в список самых влиятельных людей
Иркутские власти проведут совещание после скандала со стрижкой школьника
Новости и материалы
На Украине официально признали Моргенштерна угрожающим нацбезопасности
Подозреваемые в убийстве пенсионерки в Бужанинове мигранты арестованы
Похищенная в детском возрасте дочь воссоединилась с матерью спустя 14 лет
Тихонов — о решении WADA про марихуану: там сидят одни марихуанщики
Китайские компании готовы сплотиться против Tesla
Опубликовано видео активной фазы учений «Запад-2021»
В Саратове полицейские украли у прохожего телефон и взяли на него кредит
Новым главой британского МИД назначена Элизабет Трасс
Экс-гендир «Баварии»: после ухода Месси у «Барселоны» вырвана душа
В Китае создали аналог видеокарт GeForce
«Газпром» обогнал всю Европу по закачке газа в свои хранилища
Пекинский суд закрыл породившее китайское MeToo дело о домогательствах
ЛНР и ДНР подписали договор о создании единой таможенной зоны
Астрономы разгадали тайну китайской сверхновой звезды 1181 года
Находившийся в розыске 30 лет добровольно сдался полиции, став бездомным
Врачи связали папилломавирус с риском преждевременных родов
Ирина Хакамада сообщила о смерти супруга
Черчесов рассказал, за кого будет болеть в матче «Спартак» — «Легия» в ЛЕ
Все новости
«Хирургия меняет судьбу»: почему Китай запрещает рекламу пластических операций
Как в Китае пытаются остановить «гонку за красотой»
Порноместь: что делать, если ваши интимные фото слили в сеть
Как российские законы защищают жертв кибербуллинга
Как центральное отопление способствует гриппу и ОРВИ
Врачи объяснили, почему включение отопления грозит обострением респираторных заболеваний
ФСБ связала крымских татар с украинской разведкой
Задержанные за диверсию на газопроводе в Крыму сознались в работе на Киев
«Если Россия уйдет, Азербайджан добьет Карабах»
Зачем Турция, Пакистан и Азербайджан устроили совместные учения спецназа
Российских военных нет в Мали, локдауна не будет: о чем говорил Песков на брифинге
Песков объяснил журналистам ситуацию с возможностью нового локдауна в России
Человек в черном: Томми Ли Джонсу — 75
Не переходи по ссылке: на «Госуслугах» обнаружена новая уязвимость
Эксперты раскрыли новый способ обмана пользователей «Госуслуг»
Играли в грязи: в Тибете найдено древнейшее произведение искусства
Археологи нашли в Тибете самые древние отпечатки детских рук
«Клянчат и клянчат»: Лавров упрекнул Украину за истерику
Глава МИД РФ назвал агрессивным меньшинством противников «Северного потока — 2»
На Дальнем Востоке нашли место для города Спутник
Минстрой Приморья определил участок для строительства нового города
«Немцы с ужасом рассказывали о неизвестном страшном оружии»
Как группа энтузиастов обеспечила СССР первенство в ракетной технике
«Перекрестились и бабахнули»: как в Уфе предотвратили второй Чернобыль
30 лет назад на уфимском НПЗ была взорвана наклонившаяся труба
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях