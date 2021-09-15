17:26

Также уже на арене владелец красно-белых Леонид Федун. Он поделился ожиданиями от предстоящей игры. «Должны смыть позор десятилетней давности», — сказал Федун. В 2011 году польский клуб не пустил красно-белых в групповой этап Лиги Европы.