Вильярреал

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Трансляция
С конца
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21:35
Начало встречи запланировано на 22.00 мск.
21:30
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция финального матча Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Манчестер Юнайтед».