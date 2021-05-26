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Финал Лиги Европы: «Вильярреал» бьется с «Манчестер Юнайтед». LIVE

Лига Европы. Финал. «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед». ОНЛАЙН

«Вильярреал» встречается с «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Финал  |   26 мая 22:00   |  Матч не начался
Вильярреал
0:0
Манчестер Юнайтед
Стадион «Энерга Гданьск», Гданьск | Главный судья: Клеман Турпен (Улинс, Франция)
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Трансляция
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21:35

Начало встречи запланировано на 22.00 мск.

21:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция финального матча Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Манчестер Юнайтед».