Вильярреал

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Трансляция
С конца
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'73
Сирота не по правилам сыграл в борьбе за мяч поблизости от центра поля. Арбитр ограничился устным предупреждением.
'71
'68
Длительное время контролируют мяч футболисты «Динамо», но без особого продвижения к чужим воротам.
'66
'66
'63
'63
'62
Родригеш приблизился к чужой штрафной по центру, попытался отпасовать левее на Де Пену, но того опередил защитник.
'60
После подачи с углового с левого фланга в центр чужой штрафной уверенно на выходе сыграл Бущан.
'59
Даниэль Парехо навесил с левого фланга атаки в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен за лицевую линию поля на угловой.
'57
Андриевский вышел на ударную позицию у чужой штрафной, слета красиво пробил, но отправил мяч в руки Серхио Асенхо.
'54
Чуквезе попытался прорваться в чужую штрафную с правого фланга атаки, но надежно сыграл против него в отборе защитник.
'52
Буяльский навесил с углового в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был соперник.
'50
Педраса подключился к атаке своей команды по левому флангу и прострелил низом во вратарскую, где Бущан сыграл на выходе, опасность ликвидировав.
'48
За счет высокого прессинга пытаются сейчас динамовцы создать проблемы хозяевам уже на их половине поля, но пока безуспешно.
'46
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма нашего матча. Уверенную победу в первой половине встречи «Вильярреалу» обеспечил дубль Жерара Морено, на что пока никак не удалось ответить футболистам «Динамо».
'43
'42
Бакка выбежал один на один по месту правого форварда после паса от центра поля, но арбитр зафиксировал офсайд.
'40
Родригеш исполнил подачу с фланга в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен защитником «Вильярреала».
'36
'34
Фойт получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, попытался пробить, но отправил мяч заметно выше цели.
'30
Разыграли угловой хозяева, после чего Парехо исполнил неудачную подачу с фланга в чужую штрафную.
'29
Бакка получил пас на левом краю чужой штрафной и при попытке прострелить низом в центр заработал угловой.
'26
Во вне игры забежал поблизости от чужой штрафной Родригеш.
'24
Кендзера забросил мяч от центра поля к чужой штрафной, где Буяльский нарушил правила в борьбе с Фунес-Мори.
'22
Несколько успокоилась у нас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'19
'18
Педраса получил пас на левом краю чужой штрафной, в касание пробил, но отправил мяч высоко на трибуны стадиона.
'16
Родригеш устремился в прорыв от центра поля, но был остановлен фолом со стороны Педрасы.
'14
'12
Прошла передача от центра поля на правый край штрафной «Вильярреала», откуда Буяльский попытался навесить в центр, но угодил в голкипера.
'9
Бакка получил пас на правом краю чужой штрафной, на силу попытался пробить, но отправил мяч мимо створа ворот.
'7
Лучше контролируют мяч футболисты «Вильярреала» на стартовых минутах нашего матча. Но при этом до опасных моментов дело не доходит.
'5
Морено получил пас на левом краю чужой штрафной, попытался пробить, но сумел заблокировать его удар Кендзера.
'3
Педраса подключился к атаке своей команды по левому флангу, но перестарался в борьбе за мяч и нарушил правила против Забарного.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы: «Вильярреал» — «Динамо» (Киев). Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Вильярреал» — 2:0.