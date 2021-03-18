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Вильярреал Динамо К

Шансы тают: киевское «Динамо» проигрывает «Вильярреалу». LIVE

Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч. «Вильярреал» — «Динамо» (К). ОНЛАЙН

«Вильярреал» принимает киевское «Динамо» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Первая встреча завершилась победой испанцев со счетом 2:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала. 2-й матч  |   18 марта 23:00   |  2 тайм
Вильярреал
2:0
Динамо К
Стадион «Керамика - Эль-Мадригал», Вильярреал | Главный судья: Андреас Экберг (Мальмё, Швеция)
Морено 13'
Тригерос 17'
Морено 36'
Парехо 43'
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Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Серхио Асенхо
6 (з)   Рамиро Фунес
3 (з)   Рауль Альбиоль
8 (з)   Хуан Фойт 63'
24 (п)   Альфонсо Педраса
14 (п)   Ману Тригерос 17'
5 (п)   Дани Парехо 43'
11 (п)   Саму Чуквезе 71'
25 (п)   Этьен Капу
9 (н)   Карлос Бакка
7 (н)   Жерар Морено 13' 36'
1 (в)   Георгий Бущан
25 (з)   Илья Забарный
94 (з)   Томаш Кендзёра
16 (з)   Виталий Миколенко
34 (з)   Александр Сирота
18 (п)   Александр Андриевский 65'
14 (п)   Карлос Де
29 (п)   Виталий Буяльский
15 (п)   Виктор Цыганков 46'
5 (п)   Сергей Сидорчук
22 (н)   Жерсон Родригеш 65'
Запасной состав
31 (в)   Икер Альварес
35 (в)   Филип Йоргенсен
2 (з)   Марио Гаспар 63'
21 (з)   Хауме Коста
15 (з)   Первис Эступиньян
18 (з)   Альберто Морено
30 (п)   Йереми Пино
32 (п)   Алехандро Баэна 71'
23 (п)   Мой Гомес
20 (п)   Рубен Пенья
17 (н)   Пако Алькасер
12 (н)   Даниэль Раба
71 (в)   Денис Бойко
23 (з)    Сидклей
20 (з)   Александр Караваев
4 (з)   Денис Попов
24 (з)   Александр Тымчик
8 (п)   Владимир Шепелев 65'
17 (п)   Богдан Леднев 65'
19 (п)   Денис Гармаш
10 (п)   Николай Шапаренко
89 (н)   Владислав Супряга 46'
41 (н)   Артём Беседин
30 (н)   Владислав Ванат
Трансляция
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'73
Сирота не по правилам сыграл в борьбе за мяч поблизости от центра поля. Арбитр ограничился устным предупреждением.
'71
Баэна вышел на поле вместо Чуквезе.
'68
Длительное время контролируют мяч футболисты «Динамо», но без особого продвижения к чужим воротам.
'66
Леднев вышел на поле вместо Родригеша.
'66
Шепелев вышел на поле вместо Андриевского.
'63
Гаспар вышел на поле вместо Фойта.
'63
Пино вышел на поле вместо Бакки освежить линию атаки.
'62
Родригеш приблизился к чужой штрафной по центру, попытался отпасовать левее на Де Пену, но того опередил защитник.
'60
После подачи с углового с левого фланга в центр чужой штрафной уверенно на выходе сыграл Бущан.
'59
Даниэль Парехо навесил с левого фланга атаки в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен за лицевую линию поля на угловой.
'57
Андриевский вышел на ударную позицию у чужой штрафной, слета красиво пробил, но отправил мяч в руки Серхио Асенхо.
'54
Чуквезе попытался прорваться в чужую штрафную с правого фланга атаки, но надежно сыграл против него в отборе защитник.
'52
Буяльский навесил с углового в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был соперник.
'50
Педраса подключился к атаке своей команды по левому флангу и прострелил низом во вратарскую, где Бущан сыграл на выходе, опасность ликвидировав.
'48
За счет высокого прессинга пытаются сейчас динамовцы создать проблемы хозяевам уже на их половине поля, но пока безуспешно.
'46
Ванат вышел на замену вместо Цыганкова.
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма нашего матча. Уверенную победу в первой половине встречи «Вильярреалу» обеспечил дубль Жерара Морено, на что пока никак не удалось ответить футболистам «Динамо».
'43
Парехо получил желтую карточку за грубую игру.
'42
Бакка выбежал один на один по месту правого форварда после паса от центра поля, но арбитр зафиксировал офсайд.
'40
Родригеш исполнил подачу с фланга в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен защитником «Вильярреала».
'36
Гол! 2:0! Миколенко потерял мяч у своей штрафной, после чего Парехо отпасовал низом на Жерара Морено на правый край владений Бущана, откуда форвард прицельно пробил в угол ворот.
'34
Фойт получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, попытался пробить, но отправил мяч заметно выше цели.
'30
Разыграли угловой хозяева, после чего Парехо исполнил неудачную подачу с фланга в чужую штрафную.
'29
Бакка получил пас на левом краю чужой штрафной и при попытке прострелить низом в центр заработал угловой.
'26
Во вне игры забежал поблизости от чужой штрафной Родригеш.
'24
Кендзера забросил мяч от центра поля к чужой штрафной, где Буяльский нарушил правила в борьбе с Фунес-Мори.
'22
Несколько успокоилась у нас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'19
Тригерос получил желтую карточку за грубую игру.
'18
Педраса получил пас на левом краю чужой штрафной, в касание пробил, но отправил мяч высоко на трибуны стадиона.
'16
Родригеш устремился в прорыв от центра поля, но был остановлен фолом со стороны Педрасы.
'14
Гол! 1:0! Чуквезе навесил с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где сыграл на опережение Морено и ударом головой отправил мяч в угол ворот.
'12
Прошла передача от центра поля на правый край штрафной «Вильярреала», откуда Буяльский попытался навесить в центр, но угодил в голкипера.
'9
Бакка получил пас на правом краю чужой штрафной, на силу попытался пробить, но отправил мяч мимо створа ворот.
'7
Лучше контролируют мяч футболисты «Вильярреала» на стартовых минутах нашего матча. Но при этом до опасных моментов дело не доходит.
'5
Морено получил пас на левом краю чужой штрафной, попытался пробить, но сумел заблокировать его удар Кендзера.
'3
Педраса подключился к атаке своей команды по левому флангу, но перестарался в борьбе за мяч и нарушил правила против Забарного.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы: «Вильярреал» — «Динамо» (Киев). Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Вильярреал» — 2:0.