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Шахтёр Д Рома

С надеждой на чудо: «Шахтер» пытается отыграться у «Ромы». LIVE

Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч. «Шахтер» - «Рома». ОНЛАЙН

Донецкий «Шахтер» принимает итальянскую «Рому» во втором матче 1/8 финала Лиги Европы. Первая встреча завершилась крупной победой римлян со счетом 3:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала. 2-й матч  |   18 марта 20:55   |  1 тайм
Шахтёр Д
0:0
Рома
Стадион «НСК Олимпийский», Киев | Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
Ибаньес 25'
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Подробная статистика матча
Основные составы
81 (в)   Анатолий Трубин
22 (з)   Николай Матвиенко
49 (з)    Витау
4 (з)   Сергей Кривцов
2 (з)    Додо
14 (п)    Тете
27 (п)    Майкон
8 (п)   Маркос Антониу
21 (п)   Алан Патрик
19 (п)   Манор Соломон
10 (н)   Жуниор Мораес
13 (в)   Пау Лопес
3 (з)   Рожер Ибаньес 25'
37 (з)   Леонардо Спинаццола
2 (з)   Рик Карсдорп
24 (з)   Мараш Кумбула
4 (п)   Бриан Кристанте
42 (п)   Амаду Диавара
14 (п)   Гонсало Вильяр
31 (н)   Карлес Сайоль
11 (н)   Педро Родригес
21 (н)   Борха Майораль
Запасной состав
1 (в)   Алексей Шевченко
30 (в)   Андрей Пятов
77 (з)   Валерий Бондарь
5 (з)   Давид Хочолава
61 (п)   Георгий Судаков
7 (п)    Тайсон
50 (п)   Сергей Болбат
28 (п)   Маркиньос Сиприано
99 (п)    Фернандо
9 (п)    Дентиньо
70 (п)   Евгений Коноплянка
11 (п)    Марлос
87 (в)   Даниэл Фузато
83 (в)   Антонио Миранте
61 (з)   Риккардо Калафьори
23 (з)   Джанлука Манчини
18 (з)   Давиде Сантон
33 (з)   Бруно Перес
7 (п)   Лоренцо Пеллегрини
9 (н)   Эдин Джеко
92 (н)   Стефан Эль-Шаарави
Удары
100%
По воротам: 2
В створ: 1
Владение мячом
78%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 3
Удары
0%
По воротам: 2
В створ: 0
Владение мячом
22%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 6
Трансляция
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'31
Тете смело пошел в обводку сразу на двоих соперников на правом фланге атаки, но надежно сыграл против бразильца в отборе Кумбула.
'29
Мораес убежал в прорыв по левому флангу атаки и навесил в центр чужой штрафной, где Тете нарушил правила в борьбе за мяч.
'27
Алан Патрик по центру приблизился к чужой штрафной и решился на удар в ближний угол ворот, но там уже находился Пау Лопес.
'25
Ибаньес получил желтую карточку за откровенный фол против Соломона на левом фланге атаки «Шахтёра».
'25
После розыгрыша углового «Шахтёром» откровенно на отбой сыграл Спинаццола, выбив мяч далеко в поле.
'24
Алан Патрик отпасовал низом с левого фланга атаки в чужую штрафную на Соломона, но того сумел опередить защитник, выбив мяч на угловой.
'22
Спинаццола решился на удар с левого фланга атаки из-за пределов штрафной, но отправил мяч выше створа ворот.
'20
Трубин далеко пробил от ворот на левый фланг атаки, но там против Мораеса надежно на опережение сыграл защитник.
'18
Спинаццола подключился к атаке своей команды по левому флангу, но не сумел переиграть один в один Додо и лишился мяча.
'16
Соломон попытался убежать в прорыв по левому флангу атаки, но в борьбе с защитником выпустил мяч за боковую линию поля.
'14
Пауза возникла у нас в игре после повреждения Ибаньеса.
'12
После подачи с углового с правого фланга в штрафную «Ромы» арбитр зафиксировал фол в атаке и остановил игру.
'11
Додо прострелил с правого фланга атаки в центр на линию чужой штрафной, откуда в касание пробил Алан Патрик, но угодил в защитника и мяч ушел на угловой.
'9
Спокойно развивается у нас игра сейчас. Длительное время контролируют мяч футболисты «Шахтёра», но очень они пока далеки от создания опасных моментов.
'7
После длинной передачи из глубины поля Борха Майорал зацепился за мяч в чужой штрафной, опасно на силу пробил, но отправил мяч выше цели.
'5
Больше контролируют мяч футболисты «Шахтёра» на стартовых минутах нашего матча, но пока без создания опасных моментов у чужих ворот.
'3
Алан Патрик приблизился к чужой штрафной по центру, но исполнил не самую точную передачу на Манора Соломона и того опередил защитник.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы: «Шахтёр» — «Рома». Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени. В первом матче победила «Рома» — 3:0.