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Трансляция
С конца
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'31
Тете смело пошел в обводку сразу на двоих соперников на правом фланге атаки, но надежно сыграл против бразильца в отборе Кумбула.
'29
Мораес убежал в прорыв по левому флангу атаки и навесил в центр чужой штрафной, где Тете нарушил правила в борьбе за мяч.
'27
Алан Патрик по центру приблизился к чужой штрафной и решился на удар в ближний угол ворот, но там уже находился Пау Лопес.
'25
'25
После розыгрыша углового «Шахтёром» откровенно на отбой сыграл Спинаццола, выбив мяч далеко в поле.
'24
Алан Патрик отпасовал низом с левого фланга атаки в чужую штрафную на Соломона, но того сумел опередить защитник, выбив мяч на угловой.
'22
Спинаццола решился на удар с левого фланга атаки из-за пределов штрафной, но отправил мяч выше створа ворот.
'20
Трубин далеко пробил от ворот на левый фланг атаки, но там против Мораеса надежно на опережение сыграл защитник.
'18
Спинаццола подключился к атаке своей команды по левому флангу, но не сумел переиграть один в один Додо и лишился мяча.
'16
Соломон попытался убежать в прорыв по левому флангу атаки, но в борьбе с защитником выпустил мяч за боковую линию поля.
'14
Пауза возникла у нас в игре после повреждения Ибаньеса.
'12
После подачи с углового с правого фланга в штрафную «Ромы» арбитр зафиксировал фол в атаке и остановил игру.
'11
Додо прострелил с правого фланга атаки в центр на линию чужой штрафной, откуда в касание пробил Алан Патрик, но угодил в защитника и мяч ушел на угловой.
'9
Спокойно развивается у нас игра сейчас. Длительное время контролируют мяч футболисты «Шахтёра», но очень они пока далеки от создания опасных моментов.
'7
После длинной передачи из глубины поля Борха Майорал зацепился за мяч в чужой штрафной, опасно на силу пробил, но отправил мяч выше цели.
'5
Больше контролируют мяч футболисты «Шахтёра» на стартовых минутах нашего матча, но пока без создания опасных моментов у чужих ворот.
'3
Алан Патрик приблизился к чужой штрафной по центру, но исполнил не самую точную передачу на Манора Соломона и того опередил защитник.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы: «Шахтёр» — «Рома». Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени. В первом матче победила «Рома» — 3:0.