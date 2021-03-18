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Трансляция
С конца
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'71
Ибрагимович забрался в офсайд. Пока швед без мяча, с ним справляются.
'70
Далот ошибся с пасом на Ибрагимовича, затем Тео Эрнандес остановил рывок Джеймса без нарушения.
'68
Салемакерс ускорился по правой бровке на высокий заброс и оказался в положении вне игры.
'66
И сразу пошла подача на Ибрагимовича, но против шведа сразу два защитника «Юнайтед», которые просто не дали ему зацепиться за мяч.
'65
'65
'62
Трудные минуты для «Милана». Даже со своей половины поля не могут выйти итальянцы. Пора бросать в бой Ибрагимовича.
'59
Магуайр налетел на Кьера после подачи с углового. Фол в атаке увидел арбитр.
'57
Не прошёл прострел Фреда, а ведь в штрафной «Милана» уже открывался Погба.
'55
Освежилась игра после гола «Юнайтед». Теперь «Милану» нужно отыгрываться и одновременно останавливать атаки англичан.
'53
Магуайр грудью заблокировал мощный выстрел Чалханоглу и сразу продолжил игру, не пожаловавшись на повреждение.
'52
Гринвуд пробил в дальний угол из-под Кьера, но Доннарумма спас «Милан»!
'50
Хендерсон спас «Юнайтед» после опасного удара Салемакерса с края штрафной!
'48
'46
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. «Милан» осторожно начал, отдав инициативу «Юнайтед», но ближе к середине тайма вспомнил, что играет дома, и принялся атаковать. С тех пор у англичан ничего не получалось. Посмотрим, что будет дальше. Пока в следующий раунд проходит клуб из Италии.
'45
Крунич выскочил на прострел с фланга и пробил с лёта мимо ворот! Отличный шанс упустил «Милан».
'44
Ван-Биссака заблокировал выстрел Тео Эрнандеса с линии штрафной!
'42
Небольшой скандал! После розыгрыша углового мяч угодил в прижатую руку Рашфорда и улетел за лицевую, но судья назначил удар от ворот.
'41
Салемакерс опасно пробил из-за штрафной! Хендерсон перевёл мяч на угловой.
'40
И очередная позиционная атака не получается у «Юнайтед». А у «Милана» с этим все в порядке. Даже не сильнейший состав легко комбинирует на чужой половине и раз за разом подбирается к воротам Хендерсона.
'38
Ибрагимович начал разминаться! А вот это уже интересно.
'35
Два в два убежали миланцы! Однако всё испортила слабая передача Кастильехо — Линделёф опередил Кессье и выбил мяч в аут.
'33
Кьер немного не успел на опасную скидку Мейте! Первым на мяче был Хендерсон.
'31
Бруну Фернандеш ошибся с забросом по флангу на ход Джеймсу. Совсем расклеилась игра у «Юнайтед».
'29
Магуайр выпрыгнул на подачу с углового и смог нанести удар головой в борьбе с Кьером, но удару не хватило точности.
'27
Тео Эрнандес вновь был близок к перспективному рывку по своей левой бровке. «Милан» всё опаснее и опаснее атакует. Но пока игра идёт без моментов.
'25
Фред отобрал мяч на чужой половине и отметился ударом прямо в Доннарумму.
'23
Тео Эрнандес ускорился к штрафной «Юнайтед» и почти довёл дело до удара, однако помешала успешная игра защитника.
'21
Джеймс упал в штрафной «Милана» после подката Томори, но Феликс Брих пенальти не поставил.
'19
Калюлю не уступил в скорости Шоу и заблокировал его передачу. Дальний угловой «Юнайтед» ни к чему не привёл — Доннарумма сыграл кулаками.
'17
«Милан» постепенно отобрал мяч у «Юнайтед» и отодвинул игру на чужую половину. Забить быстрый гол англичанам не удалось.
'15
Кессье сильно пробил из-за пределов штрафной, но мяч полетел низом и по центру ворот, Хендерсон был на месте.
'13
Бруну Фернандеш не попал в створ ударом с линии штрафной!
'12
Кастильехо не успел за сильной передачей Чалханоглу. Появляются свободные зоны в обороне «Юнайтед».
'10
Бруну Фернандеш здорово накрутил соперника перед штрафной и увидел рывок Рашфорда, но проникающий пас не прошёл — Крунич перехватил мяч.
'7
Люк Шоу забежал на заброс по флангу и потерял мяч в попытке обойти двоих защитников «Милана».
'4
«Милан» пока ни разу не выходил на чужую половину поля. Видно, что итальянцы хотят пережить стартовое давление «Юнайтед».
'2
Джеймс опасно прострелил в штрафную «Милана», но никто из партнёров эту передачу не замкнул.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы: «Милан» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.