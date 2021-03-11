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Динамо К Вильярреал

Пройти испанцев: «Динамо» в Киеве принимает «Вильярреал». LIVE

Лига Европы. 1/8. Первый матч. «Динамо» К — «Вильярреал». ОНЛАЙН

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское «Динамо» принимает испанский «Вильярреал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала. 1-й матч  |   11 марта 20:55   |  1 тайм
Динамо К
0:1
Вильярреал
Стадион «НСК Олимпийский», Киев | Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Сидорчук 9'
Педраса 24'
Торрес 30'
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Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Георгий Бущан
16 (з)   Виталий Миколенко
34 (з)   Александр Сирота
25 (з)   Илья Забарный
94 (з)   Томаш Кендзёра
10 (п)   Николай Шапаренко
5 (п)   Сергей Сидорчук 9'
29 (п)   Виталий Буяльский
15 (п)   Виктор Цыганков
22 (н)   Жерсон Родригеш
41 (н)   Артём Беседин
13 (в)   Херонимо Рульи
3 (з)   Рауль Альбиоль
8 (з)   Хуан Фойт
4 (з)   Пау Торрес 30'
5 (п)   Дани Парехо
25 (п)   Этьен Капу
14 (п)   Ману Тригерос
11 (п)   Саму Чуквезе
24 (п)   Альфонсо Педраса 24'
7 (н)   Жерар Морено
17 (н)   Пако Алькасер
Запасной состав
71 (в)   Денис Бойко
23 (з)    Сидклей
20 (з)   Александр Караваев
24 (з)   Александр Тымчик
14 (п)   Карлос Де
18 (п)   Александр Андриевский
99 (п)   Миккель Дуэлунн
19 (п)   Денис Гармаш
17 (п)   Богдан Леднев
8 (п)   Владимир Шепелев
89 (н)   Владислав Супряга
30 (н)   Владислав Ванат
1 (в)   Серхио Асенхо
35 (в)   Филип Йоргенсен
21 (з)   Хауме Коста
15 (з)   Первис Эступиньян
6 (з)   Рамиро Фунес
2 (з)   Марио Гаспар
32 (п)   Алехандро Баэна
23 (п)   Мой Гомес
30 (п)   Йереми Пино
9 (н)   Карлос Бакка
12 (н)   Даниэль Раба
Удары
0%
По воротам: 3
В створ: 0
Владение мячом
47%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
  • 3
Удары
100%
По воротам: 4
В створ: 1
Владение мячом
53%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 1
  • 5
Трансляция
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'30
Гол! 0:1! После розыгрыша стандартного положения мяч был сброшен головой на Морено и тот прострелил во вратарскую мимо Бущана, после чего Пау Торресу оставалось поразить пустые ворота.
'30
Чуквезе исполнил неточную подачу с правого фланга атаки в чужую штрафную и Морено не имел шансов успеть на этот пас.
'28
Активно разминается сейчас на бровке поля Асенхо. Возможно, что потребуется замена голкипера «Вильярреалу».
'26
Родригес по центру приблизился к чужой штрафной, но отдал затем слишком сильную и неточную передачу низом на левый край штрафной, где Шапаренко не успел к мячу.
'24
Педраса получил желтую карточку за грубый фол против устремившегося в контратаку Цыганкова.
'21
Опасный заброс был исполнен со стандартного положения на правый край штрафной «Вильярреала», где Родригес попытался пробить, но вместо удара наступил на колено Рулли. Повреждение тут получил голкипер и теперь пауза в игре.
'18
Буяльский взял игру на себя на левом фланге атаки, попытался пройти к чужой штрафной, но мяч был выбит у него из-под ног в аут.
'16
Тригерос вышел на ударну позицию в чвужой штрафной, нанес удар с выгодной позиции, но Бущан выручил свою команду.
'14
Педраса перестарался в борьбе за мяч поблизости от центра поля и арбитр зафиксировал фол с его стороны.
'12
Цыганков отдал слишком сильную передачу низом на правый край чужой штрафной и Кендзера добрался до мяча уже за лицевой линией поля.
'10
Дани Парехо неудачно пробил со штрафного с выгодной позиции метров с 23-х в стенку из футболистов «Динамо».
'9
Сидорчук получил желтую карточку за грубый фол в центральной зоне у своей штрафной.
'8
Момент у «Динамо»! Родригес навесил с левого фланга атаки в центр на линию вратарской, откуда Цыганков пробил головой, но отправил мяч выше створа ворот.
'6
Педраса получил пас на левом краю чужой штрафной и в касание попытался пробить, но отправил мяч мимо створа ворот.
'4
Момент у «Вильярреала»! После розыгрыша углового Парехо навесил с левого фланга атаки на правый край чужой штрафной, откуда в касание пробил Тригерос, но отправил мяч рядом со штангой!
'3
Ману Тригерос подключился к атаке своей команды по левому флангу и заработал угловой при попытке навесить в центр.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы: «Динамо» (Киев) — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени.