- 238830 просмотров Норвежца Клебо заподозрили в злоупотреблении терапевтическими исключениями
- 129999 просмотров В Донбассе возобновились бои
- 119616 просмотров Американец с COVID-19 умер после трехчасовой эрекции
- 109773 просмотра Россию на «Евровидении-2021» представит певица Manizha
- 87803 просмотра Информаторы WADA Степановы подали иск в ООН против России
- 83287 просмотров Зеленский захотел лично встретиться с Путиным
- 57939 просмотров Участники «Евровидения» оценили шансы Манижи на победу с песней на русском языке
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'30
'30
Чуквезе исполнил неточную подачу с правого фланга атаки в чужую штрафную и Морено не имел шансов успеть на этот пас.
'28
Активно разминается сейчас на бровке поля Асенхо. Возможно, что потребуется замена голкипера «Вильярреалу».
'26
Родригес по центру приблизился к чужой штрафной, но отдал затем слишком сильную и неточную передачу низом на левый край штрафной, где Шапаренко не успел к мячу.
'24
'21
Опасный заброс был исполнен со стандартного положения на правый край штрафной «Вильярреала», где Родригес попытался пробить, но вместо удара наступил на колено Рулли. Повреждение тут получил голкипер и теперь пауза в игре.
'18
Буяльский взял игру на себя на левом фланге атаки, попытался пройти к чужой штрафной, но мяч был выбит у него из-под ног в аут.
'16
Тригерос вышел на ударну позицию в чвужой штрафной, нанес удар с выгодной позиции, но Бущан выручил свою команду.
'14
Педраса перестарался в борьбе за мяч поблизости от центра поля и арбитр зафиксировал фол с его стороны.
'12
Цыганков отдал слишком сильную передачу низом на правый край чужой штрафной и Кендзера добрался до мяча уже за лицевой линией поля.
'10
Дани Парехо неудачно пробил со штрафного с выгодной позиции метров с 23-х в стенку из футболистов «Динамо».
'9
'8
Момент у «Динамо»! Родригес навесил с левого фланга атаки в центр на линию вратарской, откуда Цыганков пробил головой, но отправил мяч выше створа ворот.
'6
Педраса получил пас на левом краю чужой штрафной и в касание попытался пробить, но отправил мяч мимо створа ворот.
'4
Момент у «Вильярреала»! После розыгрыша углового Парехо навесил с левого фланга атаки на правый край чужой штрафной, откуда в касание пробил Тригерос, но отправил мяч рядом со штангой!
'3
Ману Тригерос подключился к атаке своей команды по левому флангу и заработал угловой при попытке навесить в центр.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы: «Динамо» (Киев) — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени.