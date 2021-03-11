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Трансляция
С конца
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'68
Исмаили прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил низом в центр на Тете, но тот упал на газон в борьбе с защитником. Пробить попытался Мораес, но угодил в голкипера!
'66
Майораль отпасовал низом в чужой штрафной на Пеллегрини и тот в касание пробил, но отправил мяч выше цели.
'64
После прострела с правого фланга атаки в центр штрафной «Шахтёра» в касание пробил Эль-Шаарави, но прямо в руки голкиперу.
'62
'60
Диавара получил повреждение в прошлом моменте. Пауза у нас в игре.
'58
'57
Исмаили подключился к атаке своей команды по левому флангу, опасно прострелил низом в центр, но Диавара был первым на мяче.
'55
'53
Лучше удается контролировать мяч футболистам «Шахтёра» на старте второго тайма. Очень важно отличиться голом на выезде сегодня подопечным Каштру.
'51
Тете здорово прорвался мимо нескольких соперников в чужую штрафную с правого фланга атаки, опасно пробил, но после рикошета мяч полетел мимо цели!
'49
Тете получил пас от Алана Патрика на линии чужой штрафной и низом пробил, но Пау Лопес в прыжке выручил свою команду!
'48
Додо головой сбросил мяч вперед по правому флангу атаки на Тете, но тот забрался во вне игры.
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока единственный гол провел Лоренцо Пеллегрини. После перерыва нужно будет ожидать большей атакующей активности со стороны «Шахтёра».
'45
Две минуты добавил арбитр к первому тайму.
'43
После длинной передачи из глубины поля Спинаццола устремился к мячу на левом фланге атаки, но надежно сыграл против него в отборе Додо.
'41
Никто лишний раз не рискует сейчас. Достаточно спокойно развивается у нас игра.
'39
Мораес болезненно столкнулся в борьбе за мяч поблизости от центра поля. Получили повреждения оба футболиста.
'37
После подачи с углового Кристанте опасно головой сбросил мяч во вратарскую, но никто из партнеров не успел на этот пас.
'35
'33
Продолжают максимально осторожно действовать сейчас обе команды. Вот только «Шахтёр» уже уступает в счете.
'31
Трубин ошибся на выходе и Мхитарян попытался поразить ворота метров с 40-ка, но отправил мяч мимо створа ворот.
'29
Мораес получил пас от Тайсона поблизости от чужой штрафной, но неудачно пошел в дриблинг и быстро лишился мяча.
'27
Додо опасно прострелил с правого фланга атаки во вратарскую, где Мораес с близкой дистанции отправил мяч во вратаря!
'25
Исмаили подключился к атаке своей команды по левому флангу, получил пас от Тайсона, но в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
'23
'21
Пеллегрини получил болезненный удар в столкновении с Аланом Патриком. Пауза у нас в игре.
'19
Трубин далеко пробил от ворот на правый край чужой штрафной, но там Кристанте с нарушением правил остановил Мораеса.
'17
Мораес оказался зажат двумя соперниками на левом фланге атаки, попытался заработать аут, но в итоге даже этого добиться ему не удалось.
'15
Совсем пока что не получается атакующая игра у донецкого «Шахтёра». Не держится толком и мяч у подопечных Каштру.
'13
Пока что достаточно низкий темп у нас в матче. Обе команды не предпринимают активных попыток отличиться.
'11
Пеллегрини убегал фактически один на один по центру, но забрался при этом во вне игры.
'9
Больше контролируют мяч футболисты «Ромы» в эти минуты матча, но пока без создания опасных моментов.
'7
После подачи с углового с левого фланга на ближнюю штангу пробил головой Гонсало Вильяр, но отправил мяч в руки голкиперу.
'5
Мораес отпасовал низом на левом краю чужой штрафной на Тайсона и тот пробил с выгодной позиции, но отправил мяч в руки голкиперу.
'3
Мхитарян забрался во вне игры поблизости от чужой штрафной.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы: «Рома» — «Шахтёр». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.