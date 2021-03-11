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Манчестер Юнайтед Милан

Возвращение Златана: «Милан» в гостях у «МЮ». LIVE

Лига Европы. 1/8. Первый матч. «МЮ» — «Милан». ОНЛАЙН

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» принимает итальянский «Милан», в составе которого выступает бывший игрок «красных дьяволов» Златан Ибрагимович. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала. 1-й матч  |   11 марта 20:55   |  1 тайм
Манчестер Юнайтед
0:0
Милан
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер | Главный судья: Славко Винчич (Словения)
Салемакерс 18'
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Подробная статистика матча
Основные составы
26 (в)   Дин Хендерсон
27 (з)   Алекс Теллес
5 (з)   Гарри Магуайр
3 (з)   Эрик Бейи
29 (з)   Аарон Ван-Биссака
31 (п)   Неманья Матич
39 (п)   Скотт Мактоминай
21 (п)   Дэниел Джеймс
18 (п)   Бруну Фернандеш
11 (н)   Мэйсон Гринвуд
9 (н)   Антони Марсьяль
99 (в)   Джанлуиджи Доннарумма
23 (з)   Фикайо Томори
24 (з)   Симон Кьер
2 (з)   Давиде Калабрия
5 (з)   Диогу Далот
56 (п)   Алексис Салемакерс 18'
79 (п)   Франк Кессье
18 (п)   Суалихо Мейте
33 (п)   Раде Крунич
21 (н)   Браим Диас
17 (н)   Рафаэл Леау
Запасной состав
30 (в)   Нэйтан Бишоп
13 (в)   Ли Грант
33 (з)   Брендон Уильямс
38 (з)   Аксель Туанзебе
2 (з)   Виктор Линделёф
23 (з)   Люк Шоу
17 (п)    Фред
74 (п)   Шола Шоретире
19 (н)   Амад Траоре
90 (в)   Антонио Доннарумма
1 (в)   Чиприан Тэтэрушану
46 (з)   Маттео Габбиа
20 (з)   Пьер Калюлю
7 (п)   Самуэль Кастильехо
8 (п)   Сандро Тонали
30 (н)   Риккардо Тонин
Удары
33%
По воротам: 2
В створ: 1
Владение мячом
57%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 3
Удары
67%
По воротам: 3
В створ: 2
Владение мячом
43%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 2
  • 6
Трансляция
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'31
Салемакерс в контратаке гостей правым краем ворвался в штрафную, чуть сместился в центр и пробил в ближний угол ворот — Хендерсон среагировал!
'30
Манкунианцы ничего не придумали в позиционной атаке, потеряв мяч в попытке обострить ситуацию у ворот Доннаруммы.
'28
«Милан» пока лучше! «Юнайтед» недопустимо много для себя ошибается.
'26
Крунич получил пас в штрафной хозяев, убрал на замахе защитника, но вот в удар не сумел вложиться — Хендерсон на месте!
'25
Бейи прочитал фланговую атаку «Милана», не пустив в штрафную соперника!
'23
Далот от левого края штрафной прострелил в район 11-метровой отметки, но там манкунианцы сработали надёжно, выбив мяч подальше от ворот.
'21
Магуайр организовал атаку хозяев, протащив мяч до чужой штрафной, но на проникающий пас никто из партнёров не выскочил.
'20
Теллес со стандарта от левой бровки пытался закрутить мяч в ближнюю девятку — над перекладиной!
'18
Салемакерс на фланге грубовато сыграл против Теллеса — первая жёлтая карточка в матче.
'17
А игра, между прочим, не выходит с половины поля хозяев! Неожиданно!
'15
Томори не успел к прострелу на дальнюю штангу, хотя, как показал повтор, находился всё-таки в офсайде!
'13
Второй гол «Милана» отменили! На этот раз за игру рукой со стороны Кессье! Очень спорное решение после подсказа из комнаты VAR.
'11
Кессье свободно обработал мяч на линии штрафной и пробил с лёта в дальний угол ворот «Юнайтед» — Хендерсон в прыжке не дотянулся до мяча!
'10
Крунич в атаке «Милана» по центру решил пробить из-за штрафной — промах, который Хендерсон контролировал.
'8
Манкунианцы провели хорошую фланговую атаку! Джеймс доставил мяч к линии штрафной, откуда Марсьяль пробил с лёта — Доннарумма вытащил из-под перекладины!
'6
Леау откликнулся на заброс из глубины, ворвался в штрафную «Юнайтед» и плотным ударом направил мяч в ворота! Отменён гол — в положение вне игры попал форвард «Милана»!
'4
Далот с левого фланга выполнил первую подачу в штрафную хозяев, но партнёры за мяч не зацепились.
'3
«Юнайтед» принялся за прессинг на чужой половине, заставив соперника потерять мяч. Пока без подходов к воротам.
'1
Дан свисток к началу матча! «Милан» разыграл мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы: «Манчестер Юнайтед» — «Милан». Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени.