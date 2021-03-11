Манчестер Юнайтед

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Трансляция
С конца
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'31
Салемакерс в контратаке гостей правым краем ворвался в штрафную, чуть сместился в центр и пробил в ближний угол ворот — Хендерсон среагировал!
'30
Манкунианцы ничего не придумали в позиционной атаке, потеряв мяч в попытке обострить ситуацию у ворот Доннаруммы.
'28
«Милан» пока лучше! «Юнайтед» недопустимо много для себя ошибается.
'26
Крунич получил пас в штрафной хозяев, убрал на замахе защитника, но вот в удар не сумел вложиться — Хендерсон на месте!
'25
Бейи прочитал фланговую атаку «Милана», не пустив в штрафную соперника!
'23
Далот от левого края штрафной прострелил в район 11-метровой отметки, но там манкунианцы сработали надёжно, выбив мяч подальше от ворот.
'21
Магуайр организовал атаку хозяев, протащив мяч до чужой штрафной, но на проникающий пас никто из партнёров не выскочил.
'20
Теллес со стандарта от левой бровки пытался закрутить мяч в ближнюю девятку — над перекладиной!
'18
'17
А игра, между прочим, не выходит с половины поля хозяев! Неожиданно!
'15
Томори не успел к прострелу на дальнюю штангу, хотя, как показал повтор, находился всё-таки в офсайде!
'13
Второй гол «Милана» отменили! На этот раз за игру рукой со стороны Кессье! Очень спорное решение после подсказа из комнаты VAR.
'11
Кессье свободно обработал мяч на линии штрафной и пробил с лёта в дальний угол ворот «Юнайтед» — Хендерсон в прыжке не дотянулся до мяча!
'10
Крунич в атаке «Милана» по центру решил пробить из-за штрафной — промах, который Хендерсон контролировал.
'8
Манкунианцы провели хорошую фланговую атаку! Джеймс доставил мяч к линии штрафной, откуда Марсьяль пробил с лёта — Доннарумма вытащил из-под перекладины!
'6
Леау откликнулся на заброс из глубины, ворвался в штрафную «Юнайтед» и плотным ударом направил мяч в ворота! Отменён гол — в положение вне игры попал форвард «Милана»!
'4
Далот с левого фланга выполнил первую подачу в штрафную хозяев, но партнёры за мяч не зацепились.
'3
«Юнайтед» принялся за прессинг на чужой половине, заставив соперника потерять мяч. Пока без подходов к воротам.
'1
Дан свисток к началу матча! «Милан» разыграл мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы: «Манчестер Юнайтед» — «Милан». Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени.