Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Олимп ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
Брюгге Динамо К

Сражение за 1/8 финала: киевское «Динамо» гостит у «Брюгге». LIVE

Лига Европы. 1/16 финала. «Брюгге» — «Динамо» (Киев). ОНЛАЙН

Киевское «Динамо» гостит у бельгийского «Брюгге» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. Первая встреча завершилась ничьей 1:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/16 финала. 2-й матч  |   25 февраля 23:00   |  2 тайм
Брюгге
0:0
Динамо К
Стадион «Ян Брейдель», Брюгге | Главный судья: Срджан Йованович (Калуджерица, Сербия)
ван ден Кейбус 19'
Беседин 49'
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подробная статистика матча
Основные составы
88 (в)   Симон Миньоле
18 (з)   Федерико Рикка
44 (з)   Брандон Мехеле
5 (з)   Одилон Коссуну
77 (з)   Клинтон Мата
2 (з)   Эдуард Соболь
3 (п)   Эдер Баланта
97 (п)   Томас ван 46' 19'
25 (п)   Руд Вормер
8 (п)   Набиль Дирар
29 (н)   Бас Дост 58'
1 (в)   Георгий Бущан
94 (з)   Томаш Кендзёра
34 (з)   Александр Сирота
25 (з)   Илья Забарный
16 (з)   Виталий Миколенко
8 (п)   Владимир Шепелев 68'
5 (п)   Сергей Сидорчук
15 (п)   Виктор Цыганков
29 (п)   Виталий Буяльский
22 (н)   Жерсон Родригеш
41 (н)   Артём Беседин 49'
Запасной состав
22 (в)   Итан Хорват
33 (в)   Ник Шинтон
28 (з)   Игнасе ван 46'
93 (з)   Натан Фюакала
14 (п)   Ибраима Фофана
55 (п)   Максим Де
94 (п)   Арне Энгелс
27 (н)   Юссуф Баджи 58'
21 (н)   Давид Окереке
95 (н)   Матис Серве
71 (в)   Денис Бойко
35 (в)   Руслан Нещерет
23 (з)    Сидклей
20 (з)   Александр Караваев
24 (з)   Александр Тымчик
10 (п)   Николай Шапаренко 68'
18 (п)   Александр Андриевский
99 (п)   Миккель Дуэлунн
17 (п)   Богдан Леднев
14 (п)   Карлос Де
89 (н)   Владислав Супряга
30 (н)   Владислав Ванат
Удары
75%
По воротам: 15
В створ: 3
Владение мячом
48%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 0
  • 17
Удары
25%
По воротам: 4
В створ: 1
Владение мячом
52%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 6
  • 2
  • 5
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'77
Караваев вышел на поле вместо Кендзеры.
'75
Стоит напомнить, что при нынешних цифрах на табло стадиона в следующий раунд выйдет «Брюгге». Все ближе время последнего штурма для «Динамо».
'73
Цыганков навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, где первым на мяче был один из соперников.
'71
Разыграли угловой футболисты «Динамо» на правом фланге атаки, после чего Цыганков исполнил подачу далеко за лицевую линию поля.
'69
Шапаренко приблизился к чужой штрафной по центру, опасно пробил в дальний угол ворот, но Миньоле в прыжке выручил свою команду!
'67
Шапаренко вышел на поле вместо Шепелева.
'65
Все меньше времени остается у нас до конца матча. Нужно срочно прибавлять в атакующей активности «Динамо». Текущий результат киевлян совсем не устраивает.
'63
Сирота отпасовал от своей штрафной вперед на Буяльского и тот выиграл борьбу у Маты, но с нарушением правил, по мнению арбитра.
'61
Момент у «Брюгге»! Баджи прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и нанес удар, но отправил мяч прямо в Бущана.
'59
Беседин попытался головой сбросить мяч у чужой штрафной на Миколенко, но тот забрался во вне игры.
'57
Баджи вышел на поле вместо Доста.
'56
Бас Дост получил повреждение при попытке пробить из-за пределов штрафной. Может потребоваться замена.
'54
После подачи со штрафного с левого фланга фланга атаки «Брюгге» пробил головой Бас Дост, но отправил мяч в руки Бущану.
'52
Цыганков исполнил неудачную подачу с углового в чужую штрафную. Никто из партнеров нанести завершающий удар не сумел.
'50
Беседин получил желтую карточку за отмашку от соперника в борьбе на чужой половине поля.
'48
Родригеш перестарался в борьбе за мяч в центре поля с Клинтоном Матой и арбитр зафиксировал справедливый фол.
'46
Ван дер Бремпт вышел на поле вместо Ван ден Кейбуса.
'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока что очень бледную игру в плане атаки провели обе команды в первом тайме. Намного большей активности ждем мы уже после перерыва.
'43
Дождь идет на стадионе в Бельгии. В таких условиях может быть непросто показывать техничный футбол игрокам обеих команд.
'41
Беседин в очередной раз отметился неточной передачей у чужой штрафной. Не клеится совсем игра у Артема в первом тайме.
'39
Родригеш попытался обострить игру передачей с фланга в чужую штрафную, но на перехвате сыграл один из соперников.
'37
Буяльский активно сыграл в прессинге против Миньоле в чужой штрафной, но тот пробил прямо в хавбека «Динамо» и мяч ушел за пределы поля.
'35
Больше контролируют сейчас мяч футболисты «Брюгге». Но при этом опасные моменты не создают обе команды.
'33
Ван ден Кейбус попытался навесить с левого фланга атаки в чужую штрафную, но отправил мяч далеко за лицевую линию поля.
'31
Сомнительный офсайд зафиксировал сейчас арбитр у Родригеша поблизости от чужой штрафной.
'29
Клинтон Мата подключился к атаке своей команды по правому флангу и заработал угловой при попытке навесить в центр. Однако, подача с угла поля от Вормера к опасности не привела.
'27
После подачи с правого фланга слета пробить с левого края чужой штрафной попытался Соболь, но отправил мяч выше цели.
'25
Клинтон Мата прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и навесил в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Бас Дост, но отправил мяч в руки голкиперу.
'23
Миколенко из-за технического брака на левом краю обороны допустил угловой у своих ворот. Но подача со стандартного положения к опасности не привела.
'21
Беседин отдал слишком сильную передачу низом в чужую штрафную на ход Буяльскому и мяч в руки в итоге забрал Миньоле.
'19
Ван ден Кейбус получил желтую карточку за грубый фол у чужой штрафной против Забарного.
'18
Ван ден Кейбус оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной и в касание попытался пробить, но отправил мяч выше цели.
'16
Цыганков навесил с углового с правого фланга в район вратарской, но там первым на мяче был соперник.
'15
Кендзера получил пас от Цыганкова на правом фланге атаки и попытался навесить в центр, после чего мяч рикошетом от соперника ушел на угловой.
'13
Беседин выиграл борьбу на чужой половине поля, но затем не сумел отдать точную передачу низом на Родригеша.
'11
Пока что довольно спокойно развивается у нас игра. Обе команды предпочитают лишний раз не рисковать сейчас.
'9
Дирар навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда попытался пробить головой Бас Дост, но сумел помешать ему нанести удар Сирота.
'7
Рикка исполнил слишком сильную и неточную передачу вперед по левому флангу атаки. Мяч улетел за лицевую линию поля.
'5
Даже больше контролируют мяч на первых минутах матча футболисты киевского «Динамо», но пока без создания опасных моментов у чужих ворот.
'3
Родригеш попытался убежать в прорыв по левому флангу атаки, но надежно сыграл против него в отборе Коссуну.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги Европы: «Брюгге» — «Динамо» (Киев). Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.