- 357963 просмотра Знаменитости, которые свое отслужили
- 98999 просмотров Военный эксперт оценил заявление Пашиняна о неработоспособности «Искандеров»
- 77133 просмотра Украинский школьник издевался над офицерами ВСУ из-за русского языка
- 66636 просмотров В Ереване проходят акции протеста с требованием отставки Пашиняна — хроника событий
- 64776 просмотров США ввели санкции против судна-трубоукладчика «Фортуна»
- 56058 просмотров Кто из российских звезд не служил в армии и почему
- 45808 просмотров Путин предупредил о провокациях против РФ, связанных с борьбой с COVID-19
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'77
'75
Стоит напомнить, что при нынешних цифрах на табло стадиона в следующий раунд выйдет «Брюгге». Все ближе время последнего штурма для «Динамо».
'73
Цыганков навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, где первым на мяче был один из соперников.
'71
Разыграли угловой футболисты «Динамо» на правом фланге атаки, после чего Цыганков исполнил подачу далеко за лицевую линию поля.
'69
Шапаренко приблизился к чужой штрафной по центру, опасно пробил в дальний угол ворот, но Миньоле в прыжке выручил свою команду!
'67
'65
Все меньше времени остается у нас до конца матча. Нужно срочно прибавлять в атакующей активности «Динамо». Текущий результат киевлян совсем не устраивает.
'63
Сирота отпасовал от своей штрафной вперед на Буяльского и тот выиграл борьбу у Маты, но с нарушением правил, по мнению арбитра.
'61
Момент у «Брюгге»! Баджи прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и нанес удар, но отправил мяч прямо в Бущана.
'59
Беседин попытался головой сбросить мяч у чужой штрафной на Миколенко, но тот забрался во вне игры.
'57
'56
Бас Дост получил повреждение при попытке пробить из-за пределов штрафной. Может потребоваться замена.
'54
После подачи со штрафного с левого фланга фланга атаки «Брюгге» пробил головой Бас Дост, но отправил мяч в руки Бущану.
'52
Цыганков исполнил неудачную подачу с углового в чужую штрафную. Никто из партнеров нанести завершающий удар не сумел.
'50
'48
Родригеш перестарался в борьбе за мяч в центре поля с Клинтоном Матой и арбитр зафиксировал справедливый фол.
'46
'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока что очень бледную игру в плане атаки провели обе команды в первом тайме. Намного большей активности ждем мы уже после перерыва.
'43
Дождь идет на стадионе в Бельгии. В таких условиях может быть непросто показывать техничный футбол игрокам обеих команд.
'41
Беседин в очередной раз отметился неточной передачей у чужой штрафной. Не клеится совсем игра у Артема в первом тайме.
'39
Родригеш попытался обострить игру передачей с фланга в чужую штрафную, но на перехвате сыграл один из соперников.
'37
Буяльский активно сыграл в прессинге против Миньоле в чужой штрафной, но тот пробил прямо в хавбека «Динамо» и мяч ушел за пределы поля.
'35
Больше контролируют сейчас мяч футболисты «Брюгге». Но при этом опасные моменты не создают обе команды.
'33
Ван ден Кейбус попытался навесить с левого фланга атаки в чужую штрафную, но отправил мяч далеко за лицевую линию поля.
'31
Сомнительный офсайд зафиксировал сейчас арбитр у Родригеша поблизости от чужой штрафной.
'29
Клинтон Мата подключился к атаке своей команды по правому флангу и заработал угловой при попытке навесить в центр. Однако, подача с угла поля от Вормера к опасности не привела.
'27
После подачи с правого фланга слета пробить с левого края чужой штрафной попытался Соболь, но отправил мяч выше цели.
'25
Клинтон Мата прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и навесил в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Бас Дост, но отправил мяч в руки голкиперу.
'23
Миколенко из-за технического брака на левом краю обороны допустил угловой у своих ворот. Но подача со стандартного положения к опасности не привела.
'21
Беседин отдал слишком сильную передачу низом в чужую штрафную на ход Буяльскому и мяч в руки в итоге забрал Миньоле.
'19
'18
Ван ден Кейбус оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной и в касание попытался пробить, но отправил мяч выше цели.
'16
Цыганков навесил с углового с правого фланга в район вратарской, но там первым на мяче был соперник.
'15
Кендзера получил пас от Цыганкова на правом фланге атаки и попытался навесить в центр, после чего мяч рикошетом от соперника ушел на угловой.
'13
Беседин выиграл борьбу на чужой половине поля, но затем не сумел отдать точную передачу низом на Родригеша.
'11
Пока что довольно спокойно развивается у нас игра. Обе команды предпочитают лишний раз не рисковать сейчас.
'9
Дирар навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда попытался пробить головой Бас Дост, но сумел помешать ему нанести удар Сирота.
'7
Рикка исполнил слишком сильную и неточную передачу вперед по левому флангу атаки. Мяч улетел за лицевую линию поля.
'5
Даже больше контролируют мяч на первых минутах матча футболисты киевского «Динамо», но пока без создания опасных моментов у чужих ворот.
'3
Родригеш попытался убежать в прорыв по левому флангу атаки, но надежно сыграл против него в отборе Коссуну.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги Европы: «Брюгге» — «Динамо» (Киев). Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.