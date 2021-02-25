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Трансляция
С конца
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22:35
Начало матча — в 23.00 мск.
22:30
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и загребским «Динамо».