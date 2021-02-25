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Динамо З Краснодар

Пробиться в Европу: «Краснодар» бьется с «Динамо» в Загребе. LIVE

Лига Европы. 1/16 финала. «Динамо» (Загреб) — «Краснодар». ОНЛАЙН

«Краснодар» гостит у загребского «Динамо» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. Первую встречу российский клуб проиграл со счетом 2:3. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
1/16 финала. 2-й матч  |   25 февраля 23:00   |  Матч не начался
Динамо З
0:0
Краснодар
Стадион «Максимир», Загреб | Главный судья: Халил Мелер (Турция)
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Трансляция
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22:35

Начало матча — в 23.00 мск.

22:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и загребским «Динамо».