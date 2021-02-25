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Битва в Лиге Европы: «Шахтер» принимает «Маккаби». LIVE

Лига Европы. 1/16 финала. «Шахтер» (Донецк) — «Маккаби» (Тель-Авив). ОНЛАЙН

Донецкий «Шахтер» принимает «Маккаби» из Тель-Авива в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. Первую встречу украинский клуб выиграл со счетом 2:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
1/16 финала. 2-й матч  |   25 февраля 20:55   |  1 тайм
Шахтёр Д
0:0
Маккаби Т-А
Стадион «НСК Олимпийский», Киев | Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
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Подробная статистика матча
Основные составы
81 (в)   Анатолий Трубин
22 (з)   Николай Матвиенко
49 (з)    Витау
4 (з)   Сергей Кривцов
2 (з)    Додо
27 (п)    Майкон
7 (п)    Тайсон
21 (п)   Алан Патрик
11 (п)    Марлос
19 (п)   Манор Соломон
10 (н)   Жуниор Мораес
19 (в)   Даниэл Тененбаум
44 (з)   Луис Эрнандес
28 (з)   Андреш Жералдеш
4 (з)   Энрик Саборит
18 (з)   Эйтан Тиби
42 (п)   Дор Перец
6 (п)   Дан Глазер
11 (п)   Таль Бен-Хаим
23 (п)   Эйял Голаса
7 (н)   Матан Хозец
72 (н)   Александар Пешич
Запасной состав
30 (в)   Андрей Пятов
1 (в)   Алексей Шевченко
77 (з)   Валерий Бондарь
5 (з)   Давид Хочолава
15 (з)   Виктор Корниенко
50 (п)   Сергей Болбат
61 (п)   Георгий Судаков
99 (п)    Фернандо
70 (п)   Евгений Коноплянка
14 (п)    Тете
91 (п)   Михаил Мудрик
8 (п)   Маркос Антониу
1 (в)   Перец Даниэл
27 (з)   Офир Давидзада
30 (з)   Маор Кандил
31 (з)   Шахар Пивен-Бахтияр
21 (з)   Ширан Йейни
3 (п)   Матан Балтакса
17 (п)   Дан Битон
39 (п)   Эдуардо Герреро
22 (п)   Аврам Рикан
29 (н)   Эйлон Алмог
9 (н)   Ник Блэкмен
10 (н)   Итей Шехтер
Удары
100%
По воротам: 7
В створ: 1
Владение мячом
68%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 4
Удары
0%
По воротам: 1
В створ: 0
Владение мячом
32%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 4
Трансляция
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'27
Луис Эрнандес откровенно придержал соперника за футболку в центре поля, но пока был наказан лишь устным предупреждением.
'23
Додо прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, отпасовал низом в центр на Марлоса, но тот затем пробил мимо дальнего угла ворот.
'21
Тайсон прорвался в чужую штрафную по центру, на силу пробил и Тененбаум парировал мяч перед собой прямо на Матвиенко, но у того мяч сорвался с ноги при попытке нанести удар.
'19
Соломон вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки, попытался навесить во вратарскую, но там первым на мяче был соперник.
'17
Тайсон по центру прорвался в чужую штрафную и на силу попытался пробить, но угодил в ближайшего защитника.
'15
Алан Патрик попробовал обострить игру передачей в чужую штрафную, но в итоге лишь отправил мяч за лицевую линию поля.
'13
Хозец подключился к атаке своей команды по правому флангу, навесил в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'11
Манор Соломон попытался прорваться в чужую штрафную, но надежно было сыграно против него в отборе и мяч вынесен подальше в поле.
'9
Марлос исполнил заброс с фланга в чужую штрафную, но никто из партнеров не сумел откликнуться на этот пас.
'7
Жуниор Мораес грамотно прикрыл мяч корпусом поблизости от центра поля и вынудил Тиби нарушить против себя правила.
'5
Додо подключился к атаке своей команды по правому флангу, получил пас от Марлоса и попытался пробить с линии штрафной, но попал в сетку с внешней стороны.
'3
С преимуществом «Шахтёра» развивается у нас игра на первых минутах матча. Больше контролируют мяч хозяева поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги Европы: «Шахтёр» — «Маккаби» (Тель-Авив). Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени. В первом матче победил «Шахтёр» — 2:0.