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Трансляция
С конца
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'27
Луис Эрнандес откровенно придержал соперника за футболку в центре поля, но пока был наказан лишь устным предупреждением.
'23
Додо прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, отпасовал низом в центр на Марлоса, но тот затем пробил мимо дальнего угла ворот.
'21
Тайсон прорвался в чужую штрафную по центру, на силу пробил и Тененбаум парировал мяч перед собой прямо на Матвиенко, но у того мяч сорвался с ноги при попытке нанести удар.
'19
Соломон вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки, попытался навесить во вратарскую, но там первым на мяче был соперник.
'17
Тайсон по центру прорвался в чужую штрафную и на силу попытался пробить, но угодил в ближайшего защитника.
'15
Алан Патрик попробовал обострить игру передачей в чужую штрафную, но в итоге лишь отправил мяч за лицевую линию поля.
'13
Хозец подключился к атаке своей команды по правому флангу, навесил в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'11
Манор Соломон попытался прорваться в чужую штрафную, но надежно было сыграно против него в отборе и мяч вынесен подальше в поле.
'9
Марлос исполнил заброс с фланга в чужую штрафную, но никто из партнеров не сумел откликнуться на этот пас.
'7
Жуниор Мораес грамотно прикрыл мяч корпусом поблизости от центра поля и вынудил Тиби нарушить против себя правила.
'5
Додо подключился к атаке своей команды по правому флангу, получил пас от Марлоса и попытался пробить с линии штрафной, но попал в сетку с внешней стороны.
'3
С преимуществом «Шахтёра» развивается у нас игра на первых минутах матча. Больше контролируют мяч хозяева поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги Европы: «Шахтёр» — «Маккаби» (Тель-Авив). Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени. В первом матче победил «Шахтёр» — 2:0.