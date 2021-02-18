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Краснодар Динамо З

«Краснодар» бьется с обидчиками ЦСКА в Лиге Европы. LIVE

Лига Европы. 1/16 финала. «Краснодар» — «Динамо» (Загреб). ОНЛАЙН

«Краснодар» принимает загребское «Динамо» в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/16 финала. 1-й матч  |   18 февраля 20:55   |  Матч не начался
Краснодар
0:0
Динамо З
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Бартош Франковски (Торунь, Польша)
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Трансляция
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20:30

Начало встречи запланировано на 20.55 мск.

20:25

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и загребским «Динамо».