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Первый в матче угловой заработал «Маккаби». Все следили за лучшим бомбардиром израильтян Рукавицей, забивающим в каждом матче, но последовал розыгрыш, причем неудачный.
Фола, конечно, там не было никакого и правда, но не лишним будет напомнить, что в квалификации Лиги Европы отсутствует уже ставший привычным VAR.
Ионов догнал мяч у лицевой линии, обыграв защитника и прострелил в штрафную, где упал Байрамян — фола арбитр не увидел.
Несколько атак провели ростовчане. Байрамян подавал в штрафную, но там защитники сработали четко.
Свой пятый в клубной истории сезон в еврокубках «Ростов» начал спокойно. Пока темп невысок, но мяч под контролем у хозяев, а гости умеренно прессингуют.
Один российский клуб из Лиги Европы уже вылетел — «Динамо» сенсационно в предыдущем раунде уступило в Тбилиси местному «Локомотиву». ЦСКА начнет сразу с групповой стадии, а «Ростов» может к армейцам присоединиться, хотя будет крайне трудно, конечно (если даже не сегодня, то через неделю — точно).
Обслуживает встречу чешская бригада арбитров во главе с Петром Арделеану.
Сегодня «Ростов» начинает свой путь в квалификации Лиги Европы, но это ее третий раунд. Чтобы пройти в группу, нужно выиграть еще раунд плей-офф. Там победитель сегодняшней встречи сразится с тем, кто выиграет в противостоянии «Шкендии» из Северной Македонии с английским «Тоттенхэмом»...
Да, в квалификации ЛЕ только один матч, а не два, как обычно. Это из-за коронавируса. В случае ничьей будет дополнительное время, а потом уже серия пенальти.
А вот кому доверился главный тренер гостей Барак Бахар.
«Маккаби»: Коэн, Мабука, Арад, Планич, Менахем, Абу-Фани, Лави, Абаши, Хазиза, Рукавица, Чери.
Запасные: Кеуф, Хосе Родригес, Турай, Ашкенази, Нашмани, Мейр, Гершон.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого выставил с первых минут Валерий Карпин:
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Чернов, Ерёменко, Норманн, Глебов, Ионов, Шомуродов, Байрамян.
Запасные: Бабурин, Хасимото, Тошевски, Логашов, Долгов, Чистяков, Полоз.
Матч начнется в 19:30 мск.
«Ростов» Валерия Карпина начинает свой путь в квалификации Лиги Европы. В первом матче российская команда в Ростове-на-Дону принимает израильский «Маккаби» из Хайфы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.