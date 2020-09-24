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Ростов Маккаби Х

Старт в еврокубках: «Ростов» принимает «Маккаби». LIVE

Лига Европы. Квалификация. 3-й раунд. «Ростов» — «Маккаби» Х. ОНЛАЙН

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы «Ростов» принимает на своем поле израильский «Маккаби» из Хайфы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
3-й квалификационный раунд  |   24 сентября 19:30   |  1 тайм
Ростов
0:0
Маккаби Х
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону | Главный судья: Петр Арделеану (Чехия)
Подробная статистика матча
Основные составы
30 (в)   Сергей Песьяков
55 (з)   Максим Осипенко
28 (з)   Евгений Чернов
34 (з)   Алексей Козлов
17 (п)   Матиас Норманн
19 (п)   Хорен Байрамян
7 (п)   Роман Ерёменко
15 (п)   Данил Глебов
5 (п)   Деннис Хаджикадунич
11 (п)   Алексей Ионов
14 (н)   Эльдор Шомуродов
44 (в)   Джош Коэн
5 (з)   Богдан Планич
21 (з)   Аяд Абаши
26 (з)   Эрнест Мабука
12 (з)   Сун Менашем
15 (з)   Офри Арад
6 (п)   Нета Лави
10 (п)   Тьяронн Чери
16 (п)   Мохаммад Абу
8 (н)   Долев Хазиза
13 (н)   Никита Рукавица
Запасной состав
1 (в)   Егор Бабурин
78 (з)   Дмитрий Чистяков
25 (з)   Арсений Логашов
6 (п)   Кэнто Хасимото
9 (н)   Давид Тошевски
47 (н)   Александр Долгов
99 (н)   Дмитрий Полоз
22 (в)   Шариф Кеуф
55 (з)   Рами Гершон
18 (п)   Юваль Ашкенази
25 (п)   Юсеф Раз
14 (п)   Хосе Родригес
17 (п)   Турай Сайку
19 (н)   Став Нахмани
Трансляция
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'7

Первый в матче угловой заработал «Маккаби». Все следили за лучшим бомбардиром израильтян Рукавицей, забивающим в каждом матче, но последовал розыгрыш, причем неудачный.

'6

Фола, конечно, там не было никакого и правда, но не лишним будет напомнить, что в квалификации Лиги Европы отсутствует уже ставший привычным VAR.

'5

Ионов догнал мяч у лицевой линии, обыграв защитника и прострелил в штрафную, где упал Байрамян — фола арбитр не увидел.

'3

Несколько атак провели ростовчане. Байрамян подавал в штрафную, но там защитники сработали четко.

'2

Свой пятый в клубной истории сезон в еврокубках «Ростов» начал спокойно. Пока темп невысок, но мяч под контролем у хозяев, а гости умеренно прессингуют.

'1

Поеееехали! Матч стартовал.

19:30

Один российский клуб из Лиги Европы уже вылетел — «Динамо» сенсационно в предыдущем раунде уступило в Тбилиси местному «Локомотиву». ЦСКА начнет сразу с групповой стадии, а «Ростов» может к армейцам присоединиться, хотя будет крайне трудно, конечно (если даже не сегодня, то через неделю — точно).

19:25

Обслуживает встречу чешская бригада арбитров во главе с Петром Арделеану.

19:20

Сегодня «Ростов» начинает свой путь в квалификации Лиги Европы, но это ее третий раунд. Чтобы пройти в группу, нужно выиграть еще раунд плей-офф. Там победитель сегодняшней встречи сразится с тем, кто выиграет в противостоянии «Шкендии» из Северной Македонии с английским «Тоттенхэмом»...

Да, в квалификации ЛЕ только один матч, а не два, как обычно. Это из-за коронавируса. В случае ничьей будет дополнительное время, а потом уже серия пенальти.

19:15

А вот кому доверился главный тренер гостей Барак Бахар.

«Маккаби»: Коэн, Мабука, Арад, Планич, Менахем, Абу-Фани, Лави, Абаши, Хазиза, Рукавица, Чери.

Запасные: Кеуф, Хосе Родригес, Турай, Ашкенази, Нашмани, Мейр, Гершон.

19:10

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого выставил с первых минут Валерий Карпин:

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Чернов, Ерёменко, Норманн, Глебов, Ионов, Шомуродов, Байрамян.

Запасные: Бабурин, Хасимото, Тошевски, Логашов, Долгов, Чистяков, Полоз.

19:05

Матч начнется в 19:30 мск.

19:00

«Ростов» Валерия Карпина начинает свой путь в квалификации Лиги Европы. В первом матче российская команда в Ростове-на-Дону принимает израильский «Маккаби» из Хайфы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.