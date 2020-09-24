Сегодня «Ростов» начинает свой путь в квалификации Лиги Европы, но это ее третий раунд. Чтобы пройти в группу, нужно выиграть еще раунд плей-офф. Там победитель сегодняшней встречи сразится с тем, кто выиграет в противостоянии «Шкендии» из Северной Македонии с английским «Тоттенхэмом»...

Да, в квалификации ЛЕ только один матч, а не два, как обычно. Это из-за коронавируса. В случае ничьей будет дополнительное время, а потом уже серия пенальти.