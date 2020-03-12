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Трансляция
С конца
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'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'44
Магуайр свободно выпрыгнул после углового и нанёс опасный удар головой — рядом со штангой пролетел мяч!
'44
Угловой заработал «Манчестер» после навеса Фернандеша со штрафного.
'42
Шлагер справляется с мощным ударом Фернандеша от угла штрафной.
'40
Опасно! Магуайр неудачную срезку в своей штрафной допустил, мяч достался Фризеру, которого никто не закрывал, и Доминик резко пробил низом — Бейи успел подставить ногу! Ромеро, впрочем, момент удара тоже видел и прыгал в нужную сторону.
'38
'37
Михорль не лучшим образом навесил со штрафного, защита спокойно выбила мяч.
'35
Шоу решил пробить с дальней дистанции — очень неточно получилось.
'33
'31
Райтер слишком сильно навесил в штрафную — мяч улетел за лицевую линию.
'30
Бейи головой выбил мяч из штрафной после навеса Михорля.
'28
'25
Угловой опасным не получился, отбился ЛАСК довольно спокойно.
'24
Опасно! Джеймс получил мяч у дуги штрафной, обработал его, развернулся и пробил в правый нижний угол — Шлагер дотянулся и перевёл на угловой!
'22
Фернандеш с правого фланга пытался прострелить в штрафную, но его передачу заблокировала защита.
'20
Игало со средней дистанции пробил в левый нижний угол — Шлагер в прыжке поймал мяч.
'18
Фернандеш навесил с углового, Магуайр выиграл борьбу в штрафной и пробил головой — мимо ворот.
'17
Прошёл прострел с фланга в штрафную ЛАСКа, Мата сориентировался и пробил в угол, но удар был заблокирован. Угловой будет.
'15
Шоу слишком сильно навесил в штрафную — за пределы поля получилось.
'13
Мактоминай хлёстко пробил со средней дистанции, но мяч полетел на порядок правее ворот.
'11
Шоу прошёл по левому флангу и навесил в штрафную, где Мате не удалось пробить по воротам в борьбе с соперником.
'9
Ещё один офсайд у «Манчестера» — теперь Игало оказался в положении «вне игры».
'7
Неплохой штрафной на правом фланге заработал ЛАСК, но Михорль не сумел точно навесить в штрафную.
'5
Уильямс прострелил с правого фланга к линии штрафной, где у Фреда совсем не получился удар — на трибуны полетел мяч.
'3
Джеймс пошёл вперёд по левому флангу, но оказался в офсайде.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Подробная графическая трансляция матча ЛАСК — «Манчестер Юнайтед» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы: ЛАСК — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени.