Все соревнования
ЛАСК Манчестер Юнайтед

Перед концом сезона: «МЮ» обыгрывает ЛАСК в Лиге Европы. LIVE

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч. ЛАСК — «МЮ». ОНЛАЙН

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы австрийский ЛАСК принимает английский «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляци встречи.
1/8 финала. 1-й матч  |   12 марта 20:55   |  перерыв
ЛАСК
0:1
Манчестер Юнайтед
Стадион «Линцер», Линц | Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
Траунер 33'
Де Мелло 38'
Игало 28'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Александр Шлагер
26 (з)   Райнхольд Ранфтль
18 (з)   Гернот  33'
15 (з)   Кристиан Рамсебнер
7 (п)   Рене Реннер
8 (п)   Петер Михорль
25 (п)   Джеймс Холланд
11 (п)   Доминик Райтер
28 (п)   Доминик Фризер
9 (н)   Жоау Клаусс 38'
20 (н)   Самуэл Тетте
22 (в)   Серхио Ромеро
3 (з)   Эрик Бейи
53 (з)   Брендон Уильямс
5 (з)   Гарри Магуайр
23 (з)   Люк Шоу
8 (п)   Хуан Мата
17 (п)    Фред
39 (п)   Скотт Мактоминай
21 (п)   Даниэль Джеймс
18 (п)   Бруну Фернандеш
25 (н)   Одион Игало 28'
Запасной состав
36 (в)   Томас Гебауэр
21 (з)   Маркус Востри
14 (п)   Хусейн Балич
23 (п)   Штефан Хаудум
19 (п)   Валентино Мюллер
29 (н)   Марко Рагуц
33 (н)   Томас Забитцер
1 (в)   Давид де
2 (з)   Виктор Линделёф
38 (з)   Аксель Туанзебе
15 (п)   Андреас Перейра
31 (п)   Неманья Матич
44 (н)   Тахит Чон
26 (н)   Мэйсон Гринвуд
Удары
0%
По воротам: 4
В створ: 0
Владение мячом
39%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 0
  • 8
Удары
100%
По воротам: 11
В створ: 4
Владение мячом
61%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 2
  • 6
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'44
Магуайр свободно выпрыгнул после углового и нанёс опасный удар головой — рядом со штангой пролетел мяч!
'44
Угловой заработал «Манчестер» после навеса Фернандеша со штрафного.
'42
Шлагер справляется с мощным ударом Фернандеша от угла штрафной.
'40
Опасно! Магуайр неудачную срезку в своей штрафной допустил, мяч достался Фризеру, которого никто не закрывал, и Доминик резко пробил низом — Бейи успел подставить ногу! Ромеро, впрочем, момент удара тоже видел и прыгал в нужную сторону.
'38
Жоау Клаусс грубо сбил Фреда в подкате и получил карточку.
'37
Михорль не лучшим образом навесил со штрафного, защита спокойно выбила мяч.
'35
Шоу решил пробить с дальней дистанции — очень неточно получилось.
'33
Траунер жёстко сыграл, пытаясь отобрать мяч у Игало. Одиону оказывают помощь, а Гернот получил «горчичник».
'31
Райтер слишком сильно навесил в штрафную — мяч улетел за лицевую линию.
'30
Бейи головой выбил мяч из штрафной после навеса Михорля.
'28
ГОЛ! Фернандешу удался отличный проход от центрального круга по левому флангу к штрафной. Там он откатил мяч на Игало, который красивым ударом послал его под перекладину!
'25
Угловой опасным не получился, отбился ЛАСК довольно спокойно.
'24
Опасно! Джеймс получил мяч у дуги штрафной, обработал его, развернулся и пробил в правый нижний угол — Шлагер дотянулся и перевёл на угловой!
'22
Фернандеш с правого фланга пытался прострелить в штрафную, но его передачу заблокировала защита.
'20
Игало со средней дистанции пробил в левый нижний угол — Шлагер в прыжке поймал мяч.
'18
Фернандеш навесил с углового, Магуайр выиграл борьбу в штрафной и пробил головой — мимо ворот.
'17
Прошёл прострел с фланга в штрафную ЛАСКа, Мата сориентировался и пробил в угол, но удар был заблокирован. Угловой будет.
'15
Шоу слишком сильно навесил в штрафную — за пределы поля получилось.
'13
Мактоминай хлёстко пробил со средней дистанции, но мяч полетел на порядок правее ворот.
'11
Шоу прошёл по левому флангу и навесил в штрафную, где Мате не удалось пробить по воротам в борьбе с соперником.
'9
Ещё один офсайд у «Манчестера» — теперь Игало оказался в положении «вне игры».
'7
Неплохой штрафной на правом фланге заработал ЛАСК, но Михорль не сумел точно навесить в штрафную.
'5
Уильямс прострелил с правого фланга к линии штрафной, где у Фреда совсем не получился удар — на трибуны полетел мяч.
'3
Джеймс пошёл вперёд по левому флангу, но оказался в офсайде.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Подробная графическая трансляция матча ЛАСК — «Манчестер Юнайтед» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы: ЛАСК — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени.