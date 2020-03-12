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Вольфсбург Шахтёр Д

ЛЕ на грани отмены: «Вольфсбург» против «Шахтера». LIVE

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч. «Вольфсбург» — «Шахтер». ОНЛАЙН

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы немецкий «Вольфсбург» принимает украинский «Шахтер» из Донецка. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала. 1-й матч  |   12 марта 23:00   |  1 тайм
Вольфсбург
0:1
Шахтёр Д
Стадион «Фольксваген-Арена», Вольфсбург | Главный судья: Дамир Скомина (Копер, Словения)
Мораес 16'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Коэн Кастельс
6 (з)   Пауло Отавио
25 (з)   Джон Энтони
31 (з)   Робин Кнохе
13 (з)   Янник Герардт
7 (п)   Йосип Брекало
8 (п)   Ренато Штеффен
24 (п)   Ксавер Шлагер
27 (п)   Максимилиан Арнольд
14 (п)   Адмир Мехмеди
9 (н)   Ваутер Вегорст
30 (в)   Андрей Пятов
4 (з)   Сергей Кривцов
98 (з)    Додо
31 (з)    Исмаили
22 (з)   Николай Матвиенко
14 (п)    Тете
8 (п)   Маркос Антониу
7 (п)    Тайсон
21 (п)   Алан Патрик
20 (п)   Виктор Коваленко
10 (н)   Жуниор Мораес 16'
Запасной состав
12 (в)   Павао Перван
32 (з)   Марсель Тиссеран
22 (з)   Марин Понграчич
15 (з)   Жером Руссийон
11 (п)   Феликс Клаус
33 (н)   Даниэль Гинчек
40 (н)   Жоао Виктор
81 (в)   Анатолий Трубин
5 (з)   Давид Хочолава
50 (п)   Сергей Болбат
15 (п)   Евгений Коноплянка
11 (п)    Марлос
27 (п)    Майкон
45 (н)   Даниил Сикан
Удары
67%
По воротам: 5
В створ: 2
Владение мячом
44%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
Удары
33%
По воротам: 2
В створ: 1
Владение мячом
56%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
Трансляция
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'17

ГОЛ! 1:0! «Шахтер»!

'16

Еще один «стандарт» заработали гости. Тете навесил точно на Матвиенко, тот вроде бы обработал мяч, но ушел в сторону от ворот.

'14

Вегорст получил мяч на углу штрафной, развернулся и сразу же пробил. Плотным получился удар, но точно в руки Пятову.

'13

Последовала подача в штрафную, но адресата она не нашла — защитник «Вольфсбурга» без особых усилий выиграл верховую борьбу.

'12

Отавио неудачно сыграл в отборе, сфолив на Тете.

'11

Пока ищет «Шахтер» пути к чужой штрафной, но неудачно. Очень плотно обороняется «Вольфсбург» уже в средней части поля.

'9

Отавио подключился к атаке и решил пробить издали. Сильно мимо ворот пролетел мяч.

'8

Тете технично пятой вывел Додо в атаку по правому флангу, а тот пытался прострелить в район 11-метровой отметки. Неточным вышел пас.

'7

Последовал заброс из глубины поля по правому флангу на Мехмеди, но опередил того Матвиенко.

'5

Опасно! Шлагер выцарапал мяч у чужой лицевой линии и сразу же прострелил во вратарскую, где открылся Вегорст. Буквально немного тому не хватило, чтобы переправить мяч в ворота! Не попал он по «круглому».

'4

Отличную атаку развернули хозяева, соорудили комбинацию у чужих ворот, но последний пас оказался неточным. Вынес сразу же мяч Матвиенко, но на подборе первым оказался Арнольд, который мощно выстрелил издали. Пятов на месте.

'2

Гости обосновались на чужой половине поля, довели мяч до штрафной, Тайсон пытался пробить с левого угла штрафного, но попал в защитника.

'1

Матч начался.

22:57

Команды вышли на поле. Звучит гимн Лиги Европы.

22:55

Сегодняшний же матч состоится при пустых трибунах. Причина все та же — пандемия китайского коронавируса COVID-19.

22:54

Вполне вероятно, что сегодняшний игровой день может стать последним в еврокубковой весне. По крайней мере на ближайший месяц. 17 марта УЕФА проведет заседание, на котором скорее всего примет решение о приостановке ЛЕ и Лиги чемпионов, а также переносе чемпионата Европы — 2020 на следующее лето.

22:53

В 1/16 финала Лиги Европы «Вольфсбург» оказался сильнее шведского «Мальмё», а «Шахтер» переиграл португальскую «Бенфику».

22:52

«Шахтер»:

Вратарь: Андрей Пятов;

Сергей Кривцов, Додо, Исмаили, Николай Матвиенко, Тете, Маркос Антониу, Виктор Коваленко, Тайсон, Алан Патрик, Жуниор Мораес.

22:51

Представляем стартовые составы команд. «Вольфсбург»:

Вратарь: Коэн Кастельс;

Пауло Отавио, Джон Энтони Брукс, Робин Кнохе, Янник Герардт, Йосип Брекало, Ренато Штеффен, Ксавер Шлагер, Максимилиан Арнольд, Адмир Мехмеди, Ваутер Вегорст.

22:50

Матч начнется в 23.00 мск.

22:45

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы немецкий «Вольфсбург» принимает украинский «Шахтер» из Донецка. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.