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Гримальдо свалил Мораеса у своей штрафной. Последовала подача с правого края, но очень неточная. Защитники «Бенфики» с легкостью с ней справились.
Последовал перспективный заброс на Додо, тот мог бы сделать подачу с правого фланга в штрафную, но мяч он обработать не сумел. Хотя и не мешал никто.
Сейчас-то, кстати, «Шахтер» начал «пожарить» в обороне. Как-то неуверенно выглядят гости. Еще минут 7 назад такого не было и близко.
Опасно могло быть! Соуза пробил мощно издали. Пятов с трудом, но с ударом справился!
Не собирается «Бенфика» останавливаться на достигнутом. Доводить дело до дополнительного времени — явно не то, чего хотят подопечные Бруну Лаже. Продолжают активно и большими силами прессинговать хозяева соперника.
3:3 становится общий. Если сегодняшний матч закончится с тем счетом, что сейчас на табло, то 90 минутами мы не обойдемся.
Очередной угловой заработали хозяева. Последовала подача на дальнюю штангу, где Рубен Диаш выпрыгнул выше всех и мощно пробил по воротам! Пятов особо не дернулся даже.
Убегали в одну из немногих опасных контратак хозяева 3 в 4, было несколько хороших вариантов у Силвы, а он в итоге сделал крайне небрежную и неточную передачу, загубив просто все. Извиняется перед партнерами португалец.
В основном забросами в сторону Соузы и Пицци играет «Бенфика». Да, в центре поля мяч держится неплохо, но стоит пройти вперед — возникают большие трудности.
Кстати, о времени. По владению мячом показатели практически равные с небольшим перевесом в сторону хозяев. У «Бенфики» 54% владения. у «Шахтера» — 46%.
Вайгль и Мораес столкнулись в центре поля. Жалуется форвард «Шахтера» на боль в передней поверхности бедра, но при этом помощи медиков не просит. Немного потянул время Мораес.
Пицци получил мяч в штрафной, но сделал просто тысячу лишних движений: ни удар ни нанес, ни прострелил хотя бы. В итоге отдал назад, дальше уже мяч дошел до Гримальдо, а тот выполнил крайне некачественный навес.
Как-то потерялась «Бенфика» на своем же поле. «Шахтер» играет намного интереснее, систематически и увереннее. Хозяева же в стиле «как получится». При этом и у тех, и у других достаточно много брака в передачах.
Додо исполнял классную по задумке диагональную передачу на левый край штрафной, но Тавареш разобрался в ситуации и заброс прервал.
Опасно могло быть! Марлос получил мяч в штрафной, мог он бить, но слишком завозился с мячом и момент упустил. Пробить-то пробил, но точно в защитника.
Соуза развернул классную атаку направо, оттуда с фланга Пицци простреливал в район 11-метровой отметки. Но пас был очень неточный. Зато угловой заработали хозяева.
«Бенфика» прессингует линию обороны гостей активно и большими силами — на одного защитника выбираются сразу трое. Но украинцев это особо не беспокоит, спокойно перекатывают они мяч друг другу.
Пицци делал классный заброс в направлении Соузы, тот пытался пробить, но по мячу не попал. В итоге еще и Додо свалил зачем-то.
«Бенфике» нужно перехватить инициативу в свои руки (или ноги, кому как удобнее), но гости из Украины этого не позволяют сделать. Очень организованно играет «Шахтер» и охотно пользуется свободными зонами португальцев.
Силва ударил по ногам Тайсону. Тот запросил помощь медиков, но вроде бы все нормально с игроком «Шахтера». Продолжит он матч.
Теперь же «Бенфика» находится в крайне неудачном положении — для выхода в 1/8 финала теперь нужно забивать два и не пропускать!
Кажется, что мяч попал в руку защитнику. Арбитр на всякий случай воспользовался услугами видеоассистентов, но гол в итоге защитан.
Вот так развитие событий! Силва не уследил за Додо, который прорвался по правому флангу, обработал мяч после дальнего заброса, вошел во вратарскую, прострелил в центр, и уже оттуда то ли от Мораеса, то ли от кого-то из защитников «Бенфики» мяч влетел в ворота!
И теперь общий счет становится 2:2. Но он в пользу «Бенфики», у которой, напомним, еще гол в гостях. Именно благодаря ему на данный момент проходят в следующий раунд плей-офф.
Пицци дошел до линии штрафной и хитро пробил обводящим ударом в дальний нижний угол! Пятов выручить не смог!
Соуза пробил издали — Пятов легко этот мяч ловит.
Тайсон убегал с тремя партнерами в контратаку, пытался он вырезать передачу внешней стороной стопы, но этот заброс был заблокирован. Хотя продолжение казалось интересным и даже опасным.
«Бенфика» с первых же минут оказывает давление на гостей, высадившись большей половиной состава на чужой части поля. «Шахтер» же пытается с этим давлением справиться и не дать португальцам организовать быстрый гол.
Таарабт продвинулся по правому флангу и навесил в штрафную. Мяч от защитника «Шахтера» ушел за лицевую линию. Сразу угловой заработали хозяева, но подача Пицци оказалась неточной.
Команды вышли на поле. Звучит гимн Лиги Европы.
Напомним, что «Бенфика» прошла в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в своей группе в Лиге чемпионов. Именно оно обеспечило клубу из Лиссабона еврокубковую весну. Петербургский «Зенит» же расположился ниже португальцев — на последней, четвертой строчке — и этой самой весны лишился. «Шахтер» прошел ровно по такому же принципу, уступив путевку в плей-офф Лиги чемпионов «Аталанте» и «Манчестер Сити».
Первый матч, который прошел в Харькове, завершился победой донецкого клуба со счетом 2:1. У «Бенфики» есть небольшое преимущество в лице гола в гостях, но самое важное для португальцев — не пропустить сегодня (ну, и забить, конечно же).
«Шахтер»:
Вратарь: Андрей Пятов;
Сергей Кривцов, Додо, Исмаили, Николай Матвиенко, Марлос, Тарас Степаненко, Маркос Антониу, Тайсон, Алан Патрик, Жуниор Мораес.
Представляем стартовые составы команд. «Бенфика»:
Вратарь: Одиссеас Влаходимос;
Алехандро Гримальдо, Франсишку Феррейра, Рубен Диаш, Томаш Тавареш, Франциско Лима, Рафаэл Силва, Адель Таарабт, Юлиан Вайгль, Пицци, Диего Соуза.
Начало матча запланировано на 23.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Бенфикой» и «Шахтером».