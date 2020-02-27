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Манчестер Юнайтед Брюгге

Избежать провала: «Ман Юнайтед» громит Брюгге». LIVE

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч. «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге». ОНЛАЙН

«Манчестер Юнайтед» принимает «Брюгге» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Первая встреча завершилась вничью со счетом 1:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/16 финала. 2-й матч  |   27 февраля 23:00   |  перерыв
Манчестер Юнайтед
3:0
Брюгге
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер | Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)
Фернандеш 27' (пен)
Игало 34'
Мактоминай 41'
Дели 22'
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Серхио Ромеро
23 (з)   Люк Шоу
5 (з)   Гарри Магуайр
3 (з)   Эрик Бейи
29 (з)   Аарон Ван-Биссака
18 (п)   Бруну Фернандеш 27'
39 (п)   Скотт Мактоминай 41'
17 (п)    Фред
21 (п)   Даниэль Джеймс
8 (п)   Хуан Мата
25 (н)   Одион Игало 34'
88 (в)   Симон Миньоле
77 (з)   Клинтон Мата
95 (з)   Maxim De
18 (з)   Федерико Рикка
5 (з)   Одилон Коссуну
17 (з)   Симон Дели 22'
44 (з)   Брандон Мехеле
26 (п)   Матс Ритс
20 (п)   Ханс Ванакен
14 (н)   Давид Окереке
35 (н)   Перси Тау
Запасной состав
1 (в)   Давид де
2 (з)   Виктор Линделёф
53 (з)   Брендон Уильямс
14 (п)   Джесси Лингард
31 (п)   Неманья Матич
44 (н)   Тахит Чон
26 (н)   Мэйсон Гринвуд
22 (в)   Итан Хорват
15 (з)   Матей Митрович
2 (з)   Эдуард Соболь
90 (п)   Шарль Де
11 (н)   Крепин Дьятта
9 (н)   Михал Крменчик
16 (н)   Сьебе Шрейверс
Удары
100%
По воротам: 15
В створ: 7
Владение мячом
63%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 1
  • 1
Удары
0%
По воротам: 3
В створ: 0
Владение мячом
37%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
  • 3
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Перерыв

Пенальти еще ладно, но одновременное с ним удаление сломало «Брюгге» игру. «МЮ» царит на «Олд Траффорд» и выйдет в 1/8 финала, а мы на это посмотрим во втором тайме. Но после паузы. Отдыхаем.

'45+4

Свисток на перерыв.

'45+3

«МЮ» продолжает доминировать, вминая «Брюгге» в его штрафную. В меньшинстве слишком тяжко бельгийцам.

'45+1

Три минуты добавлено к первому тайму.

'43

«Брюгге» сбегал в атаку, но Окереке попал в офсайд.

'41

С левого фланга атаки «МЮ» после удачного прессинга Фернандеша пришла беда для «Брюгге». Фред ворвался в штрафную с мячом и покатил на ее линию забытому всеми Мактомини, который в касание аккуратно положил в угол.

'41

Скотт Мактомини — 3:0!

'39

Миньоле тащит опаснейший скрытый удар Игало низом из штрафной.

'38

Бруну Фернандеш подает угловой на Магуайра, но того обезвреживают защитники.

'34

Бруну Фернандеш просто закружил головы защитникам ложными замахами и сменами направлений перед штрафной, потом идеально закинул к лицевой Мате, который в касание пасом в центр вратарской вывел на пустые ворота на первый гол за «МЮ» Одиона Игало.

'34

ГООООООООООООООООООООООЛ! Одион Игало — 2:0!

'37

67% на 33% — перевес по владению у хозяев солидный.

'33

Классная атака «МЮ», и после паса Мактомини Джеймся, рванувший левым полуфлангом в штрафную, бил в касание. Не попал.

'31

Тау оказался с мячом недалеко от углового флажка, но какие у него были шансы в борьбе корпусами с могучим Магуайром?

'29

«МЮ» все так же владеет мячом, действуя по принципу удава.

'27

Очень оригинально исполняет Фернандеш, подпрыгнув перед ударом. Но Миньоле и мяч по разным углам развел.

'27

ГООООООООООООООЛ! Бруну Фернандеш — 1:0!

'26

Гюзюбююк не изменил своего решения — КРАСНАЯ КАРТОЧКА!

'26

Уже почти четыре минуты все тянется.

'24

Та-а-а-а-к, побежал Сердар Гюзюбююк смотреть эпизод. Может быть, удаление и отменят! Но вообще о двойном наказании речь не должна идти — явно мешать фолом забить гол нельзя. Это все так же удаление, пусть и с пенальти. Но подождем вердикта.

'24

Пока пауза в игре — VAR проверяет удаление на легитимности. Пенальти сомнений не вызывает.

'22

ПЕНАЛЬТИ И УДАЛЕНИЕ! Симон Дели отбил рукой убойный удар Джеймса в дальний угол. Целенаправленно выставил. Явное лишение возможности забить гол вменил арбитр. Обидно гостям, но все по правилам.

'20

Завладели на пару минут мячом бельгийцы. Ничего не происходит.

'18

Бомбардируют штрафную гостей англичане навесами, но защита лидера чемпионата Бельгии держится.

'16

Фред на этот раз навешивает с углового, следует вынос, подбор и повторный навес уже от Бруно Фернандеша, но воздух снова снимают бельгийцы.

'14

Снова, можно сказать, затишье, но все происходит на половине поля «Брюгге», а с мячом команда Сульшера.

'12

Теперь «Брюгге» жестко ошибается в обороне, и Бруну Фернандеш обязательно наказал бы, если бы не Миньоле!

'11

Контратака «Брюгге», подача с левого фланга в штрафную, где Ромеро кулаками отправляет мяч на Матса Ритса, который бьет с лета, но перекидывает пустой уже створ.

'9

Стоило освоиться футболистам «Брюгге», как острота пропала. Вот сейчас прорвался по правому флангу и прострелил низом Уан-Биссака — защитники вынесли.

'7

«Юнайтед» продолжает давить, но бельгийцы потихоньку отжимают хозяев от своих владений.

'5

«МЮ» разыгрывает корнер, но все это превращается в тягомотную позиционную атаку, которая ничем опасным не заканчивается.

'3

Огрызается «Брюгге», там падение в штрафной «МЮ», но пенальти нет, и некогда с этим разбираться, потому что в ответной атаке англичан очень опасно из-за штрафной бьет Бруну Фернандеш! Миньоле отбивает в штангу, а от нее мяч уходит на угловой.

'3

«МЮ» очень опасен! Сейчас Миньоле тащит непростой удар, а затем ему помогают защитники.

'2

Первый угловой зарабатывают хозяева, Фред разыгрывает его с партнером, следует подача на линию вратарской, где Миньоле играет на выходе кулаками не лучшим образом и чуть не привозит.

'1

«Юнайтед» сразу бросился в атаку, выглядело довольно дерзко, но бельгийцы отбились.

'1

Поеееехали! Матч стартовал.

22:55

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сердаром Гезюбююком. VAR, само собой, тоже в деле.

22:50

В первом матче была ничья 1:1, причем англичане спаслись. Так что их сегодня устраивает и 0:0, но «Брюгге» — очень острая и бойкая команда. Легко манкунианцам точно не будет.

22:45

А вот состав от главного тренера «Брюгге» Филиппа Клемана:

Миньоле — Мехеле, Мата, Коссуну, Дели, Рикка, де Кюйпер, Ритс, Ванакен, Окереке, Тау.

22:40

Давайте сразу обратимся к составам команд. Вот каких игроков «Манчестер Юнайтед» с первых минут выставил Оле-Гуннар Сульшер:

Ромеро — Уан-Биссака, Магуайр, Байи, Шоу — Мактомини, Фред, Бруну Фернандеш — Джеймс, Мата — Игало.

22:35

Начало матча запланирован на 23.00 мск.

22:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Брюгге».