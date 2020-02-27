Манчестер Юнайтед

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Пенальти еще ладно, но одновременное с ним удаление сломало «Брюгге» игру. «МЮ» царит на «Олд Траффорд» и выйдет в 1/8 финала, а мы на это посмотрим во втором тайме. Но после паузы. Отдыхаем.
«МЮ» продолжает доминировать, вминая «Брюгге» в его штрафную. В меньшинстве слишком тяжко бельгийцам.
С левого фланга атаки «МЮ» после удачного прессинга Фернандеша пришла беда для «Брюгге». Фред ворвался в штрафную с мячом и покатил на ее линию забытому всеми Мактомини, который в касание аккуратно положил в угол.
Бруну Фернандеш подает угловой на Магуайра, но того обезвреживают защитники.
Бруну Фернандеш просто закружил головы защитникам ложными замахами и сменами направлений перед штрафной, потом идеально закинул к лицевой Мате, который в касание пасом в центр вратарской вывел на пустые ворота на первый гол за «МЮ» Одиона Игало.
67% на 33% — перевес по владению у хозяев солидный.
Тау оказался с мячом недалеко от углового флажка, но какие у него были шансы в борьбе корпусами с могучим Магуайром?
«МЮ» все так же владеет мячом, действуя по принципу удава.
Очень оригинально исполняет Фернандеш, подпрыгнув перед ударом. Но Миньоле и мяч по разным углам развел.
Гюзюбююк не изменил своего решения — КРАСНАЯ КАРТОЧКА!
Уже почти четыре минуты все тянется.
Та-а-а-а-к, побежал Сердар Гюзюбююк смотреть эпизод. Может быть, удаление и отменят! Но вообще о двойном наказании речь не должна идти — явно мешать фолом забить гол нельзя. Это все так же удаление, пусть и с пенальти. Но подождем вердикта.
Пока пауза в игре — VAR проверяет удаление на легитимности. Пенальти сомнений не вызывает.
Завладели на пару минут мячом бельгийцы. Ничего не происходит.
Бомбардируют штрафную гостей англичане навесами, но защита лидера чемпионата Бельгии держится.
Фред на этот раз навешивает с углового, следует вынос, подбор и повторный навес уже от Бруно Фернандеша, но воздух снова снимают бельгийцы.
Снова, можно сказать, затишье, но все происходит на половине поля «Брюгге», а с мячом команда Сульшера.
Стоило освоиться футболистам «Брюгге», как острота пропала. Вот сейчас прорвался по правому флангу и прострелил низом Уан-Биссака — защитники вынесли.
«Юнайтед» продолжает давить, но бельгийцы потихоньку отжимают хозяев от своих владений.
«МЮ» разыгрывает корнер, но все это превращается в тягомотную позиционную атаку, которая ничем опасным не заканчивается.
«Юнайтед» сразу бросился в атаку, выглядело довольно дерзко, но бельгийцы отбились.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сердаром Гезюбююком. VAR, само собой, тоже в деле.
В первом матче была ничья 1:1, причем англичане спаслись. Так что их сегодня устраивает и 0:0, но «Брюгге» — очень острая и бойкая команда. Легко манкунианцам точно не будет.
А вот состав от главного тренера «Брюгге» Филиппа Клемана:
Миньоле — Мехеле, Мата, Коссуну, Дели, Рикка, де Кюйпер, Ритс, Ванакен, Окереке, Тау.
Давайте сразу обратимся к составам команд. Вот каких игроков «Манчестер Юнайтед» с первых минут выставил Оле-Гуннар Сульшер:
Ромеро — Уан-Биссака, Магуайр, Байи, Шоу — Мактомини, Фред, Бруну Фернандеш — Джеймс, Мата — Игало.
Начало матча запланирован на 23.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Брюгге».