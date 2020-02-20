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«МЮ» провел подобие позиционной атаки, но через плотную оборону черно-синих прорваться пока категорически не выходит.
Падает Ванакен при попытке обыгрыша Уильямса на фланге у штрафной «МЮ», но белорусский арбитр не видит тут нарушения.
А вот из углового у хозяев выжать ничего не получается.
У «МЮ» легкая паника сейчас, а бельгийцы атакуют позиционно и размашисто.
Вот это да! Миньоле ударом от ворот вывел рванувшего вперед Денниса на рандеву с Серхио Ромеро, который зачем-то побежал на перехват к границе штрафной и был мгновенно переброшен!
Сам Перейра и подал угловой, но высоковато. Мяч подобрал Матич, но в итоге его отжали за лицевую.
Происходящее в игре можно смело окрестить разведкой.
«Брюгге» сейчас очень спокойно отдает мяч сопернику, компактно располагаясь на своей половине поля.
Вот «МЮ» впервые на продолжительный отрезок времени забрал контроль. Тягуче все довольно, никуда не спешат подопечные Сульшера.
«Брюгге» продолжает играть с солидным территориальным перевесом, задействуя больше правый фланг, где как раз Бонавентуре творит.
Столкнувшийся с Ромеро нигерийский форвард, какое-то время корчился за бровкой, но, получив помощь от врачей, вернулся в игру. Все в порядке.
«Брюгге» на первых минутах побольше контролирует мяч, но ошибаются в передачах обе команды, просто англичане стараются действовать более вертикально.
Встречу обслуживает белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым.
А вот состав «Манчестер Юнайтед» от Оле-Гуннара Сульшера:
Ромеро — Линделеф, Магуайр, Шоу — Диогу Далот, Уильямс — Перейра, Матич — Мата, Лингард — Марсьяль.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил наставник «Брюгге» Филипп Клеман:
Миньоле — Мата, Коссуну, Мехеле, Дели — Ритс, Альварес, Ванакен — Бонавентуре, де Кюйпер, Тау.
Встреча стартует в 20:55 по московскому времени.
Здравствуйте! Вашему вниманию представляется онлайн-трансляция поединка 1/16 финала Лиги Европы между бельгийским «Брюгге» и английским «Манчестер Юнайтед».