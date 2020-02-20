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Шанс спасти сезон: «МЮ» проигрывает в Брюгге. LIVE

Лига Европы. 1/16 финала. «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед». ОНЛАЙН

«Манчестер Юнайтед» на выезде играет с бельгийским «Брюгге» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/16 финала. 2-й матч  |   20 февраля 20:55   |  1 тайм
Брюгге
0:0
Манчестер Юнайтед
Стадион «Ян Брейдель», Брюгге | Главный судья: Алексей Кульбаков (Гомель, Беларусь)
Подробная статистика матча
Основные составы
88 (в)   Симон Миньоле
17 (з)   Симон Дели
44 (з)   Брандон Мехеле
77 (з)   Клинтон Мата
95 (з)   Maxim De
3 (з)   Эдер Баланта
5 (з)   Одилон Коссуну
20 (п)   Ханс Ванакен
26 (п)   Матс Ритс
42 (н)   Эммануэль Деннис
35 (н)   Перси Тау
22 (в)   Серхио Ромеро
2 (з)   Виктор Линделёф
53 (з)   Брендон Уильямс
20 (з)   Диогу Далот
23 (з)   Люк Шоу
5 (з)   Гарри Магуайр
8 (п)   Хуан Мата
31 (п)   Неманья Матич
15 (п)   Андреас Перейра
14 (п)   Джесси Лингард
9 (н)   Антони Марсьяль
Запасной состав
22 (в)   Итан Хорват
15 (з)   Матей Митрович
18 (з)   Федерико Рикка
25 (п)   Руд Вормер
90 (п)   Шарль Де
14 (н)   Давид Окереке
16 (н)   Сьебе Шрейверс
1 (в)   Давид де
3 (з)   Эрик Бейи
29 (з)   Аарон Ван-Биссака
18 (п)   Бруну Фернандеш
21 (п)   Даниэль Джеймс
17 (п)    Фред
25 (н)   Одион Игало
Удары
%
По воротам: 1
В створ:
Владение мячом
37%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
Удары
%
По воротам: 0
В створ:
Владение мячом
63%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
Самоечитаемое
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'23

«МЮ» провел подобие позиционной атаки, но через плотную оборону черно-синих прорваться пока категорически не выходит.

'21

Падает Ванакен при попытке обыгрыша Уильямса на фланге у штрафной «МЮ», но белорусский арбитр не видит тут нарушения.

'19

А вот из углового у хозяев выжать ничего не получается.

'18

Пожар в штрафной «красных дьяволов». Тау разбирается с тремя соперниками после классной стенки и паса от партнеров, выкатывает на 11-метровую партнеру, который бьет низом в дальний угол — «МЮ» спасает рикошет от ноги защитника.

'17

У «МЮ» легкая паника сейчас, а бельгийцы атакуют позиционно и размашисто.

'15

Вот это да! Миньоле ударом от ворот вывел рванувшего вперед Денниса на рандеву с Серхио Ромеро, который зачем-то побежал на перехват к границе штрафной и был мгновенно переброшен!

'15

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Деннис Бонавентуре — 1:0!

'15

Сам Перейра и подал угловой, но высоковато. Мяч подобрал Матич, но в итоге его отжали за лицевую.

'14

Далот вроде бы набрал скорость на правом фланге, но в итоге сделал диагональ назад и в центр. Гости доставили мяч Лингарду, а тот решился на хлесткий дальний удар — Миньоле потащил на угловой.

'13

Происходящее в игре можно смело окрестить разведкой.

'11

«Брюгге» сейчас очень спокойно отдает мяч сопернику, компактно располагаясь на своей половине поля.

'9

Вот «МЮ» впервые на продолжительный отрезок времени забрал контроль. Тягуче все довольно, никуда не спешат подопечные Сульшера.

'7

Сейчас Бонавентуре оказался в офсайде в перспективной атаке хозяев.

'6

«Брюгге» продолжает играть с солидным территориальным перевесом, задействуя больше правый фланг, где как раз Бонавентуре творит.

'4

Столкнувшийся с Ромеро нигерийский форвард, какое-то время корчился за бровкой, но, получив помощь от врачей, вернулся в игру. Все в порядке.

'3

МОМЕНТ! «Брюгге» очень быстро разыграл аут, и Деннис Бонавентуре оказался у лицевой с мячом в штрафной. Форвард, забивший в этом сезоне два мяча «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу», прокинул сначала защитника, а потом и Ромеро. В итоге мяч заметался на ленточке, откуда его с трудом вынесли защитники!

'2

«Брюгге» на первых минутах побольше контролирует мяч, но ошибаются в передачах обе команды, просто англичане стараются действовать более вертикально.

'1

Поееееехали! Матч начался.

20:55

Встречу обслуживает белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым.

20:50

А вот состав «Манчестер Юнайтед» от Оле-Гуннара Сульшера:

Ромеро — Линделеф, Магуайр, Шоу — Диогу Далот, Уильямс — Перейра, Матич — Мата, Лингард — Марсьяль.

20:45

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил наставник «Брюгге» Филипп Клеман:

Миньоле — Мата, Коссуну, Мехеле, Дели — Ритс, Альварес, Ванакен — Бонавентуре, де Кюйпер, Тау.

20:40

Встреча стартует в 20:55 по московскому времени.

20:30

Здравствуйте! Вашему вниманию представляется онлайн-трансляция поединка 1/16 финала Лиги Европы между бельгийским «Брюгге» и английским «Манчестер Юнайтед».