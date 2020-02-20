МОМЕНТ! «Брюгге» очень быстро разыграл аут, и Деннис Бонавентуре оказался у лицевой с мячом в штрафной. Форвард, забивший в этом сезоне два мяча «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу», прокинул сначала защитника, а потом и Ромеро. В итоге мяч заметался на ленточке, откуда его с трудом вынесли защитники!