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Эспаньол ЦСКА

Хлопнуть дверью в Европе: ЦСКА играет с «Эспаньолом». LIVE

Лига Европы. Групповой этап. «Эспаньол» — ЦСКА. ОНЛАЙН

ЦСКА играет в Барселоне с «Эспаньолом» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа H. 6-й тур  |   12 декабря 23:00   |  1 тайм
Эспаньол
0:0
ЦСКА
Стадион «Мунисипаль де ла Вия Феррия», Корнелья-де-Льобрегат | Главный судья: Кевин Блом (Гауда, Нидерланды)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Андрес Прието
16 (з)   Хави Лопес
2 (з)   Гонсало Авила
5 (з)    Налдо
6 (з)   Льюис Лопес
3 (з)   Адрия Педроса
19 (п)   Пабло Пьятти
8 (п)   Андер Итурраспе
26 (п)   Поль Лосано
9 (н)   Факундо Феррейра
31 (н)   Виктор Кампусано
1 (в)   Илья Помазун
62 (з)   Вадим Карпов
2 (з)   Марио Фернандес
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
78 (з)   Игорь Дивеев
20 (п)   Константин Кучаев
25 (п)   Кристиян Бистрович
98 (п)   Иван Обляков
8 (п)   Никола Влашич
7 (п)   Ильзат Ахметов
9 (н)   Фёдор Чалов
Запасной состав
13 (в)   Диего Лопес
24 (з)   Фернандо Калеро
18 (з)   Себастьен Коршья
17 (з)   Дидак Вила
23 (п)   Эстебан Гранеро
7 (н)   У Лэй
12 (н)   Хонатан Кальери
49 (в)   Владислав Тороп
27 (з)   Седрик Гогуа
14 (з)   Кирилл Набабкин
42 (з)   Георгий Щенников
29 (п)   Яка Бийол
10 (п)   Алан Дзагоев
17 (п)   Арнор Сигурдссон
Удары
100%
По воротам: 4
В створ: 3
Владение мячом
45%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
  • 4
Удары
0%
По воротам: 2
В створ: 0
Владение мячом
55%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 3
Самоечитаемое
Трансляция
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'27

Шикарный удар Дивеева на силу в угол вратаря — сантиметры от штанги!

'26

Рука у защитника «Эспаньола» в метре от собственной штрафной. Супершанс для ЦСКА. Хави Лопесу в руку попал мяч.

'25

Пока действительно почти ничего не происходит. Матч вроде бы ничего не решает, но команды все равно действуют очень осторожно.

'23

Феррейра бил сейчас после отскока из штрафной ЦСКА с рикошетом — Помазун в красивом прыжке поймал мяч.

'21

Угловой ни к чему не привел, но армейцы продолжают владеть мячом.

'20

Неплохую атаку провели армейцы. Кучаев обыгрался с Чаловым перед штрафной, но не смог выйти на удар, однако все же скинул Ахметову, который убрал защитника на замахе и пробил — рикошет и угловой.

'19

Низок темп игры, конечно.

'17

Армейцы хотели угловой, но заработали аут, который ввел на Влашича из-за боковой Магнуссон. Исландец получил мяч обратно и подал в штрафную, но борьбу в ней выиграли защитники «Эспаньола».

'15

Пабло Пьятти выскочил один на один с Помазуном, но скоративший угол обстрела российский голкипер отразил мяч грудью! А добить не дали защитники.

'13

Подача в штрафную Помазуна от «Эспаньола». Резервный голкипер ЦСКА легко ловит мяч.

'11

Возобновилась игра. «Эспаньол» раскачивает армейскую оборону.

'9

На газоне лежит после попадания рукой Карпова в лицо игрок «Эспаньола», у которого рассечение. Но это был несчастный случай, а не грубый фол. Пауза в матче.

'7

Очень много борьбы по-прежнему, и испанцы сбивают в центре поля уже протолкнувшего мяч вперед на партнера Облякова.

'5

Мяч то у одной команды, то у другой, но при этом пока все это без реального продвижения к воротам.

'3

Довольно скучное начало матча. Темп невысок, «Эспаньол» контролирует мяч.

'1

Поеееехали! Матч начался.

22:55

Сегодняшний матч обслуживает бригада арбитров во главе с голландцем Кевином Бломом.

22:50

«Эспаньол» располагается на первом месте в группе H с 11-ю очками и уже гарантированно выходит в плей-офф. ЦСКА, напротив, на последней строчке с двумя баллами и уже гарантированно никуда не выходит. Сегодняшняя встреча — это борьба за престиж.

22:45

Стартовый состав «Эспаньола»: Прието, Х. Лопес, Авила, Налдо, Л. Лопес, Педроса, Пьятти, Лосано, Итурраспе, Феррейра, Кампусано

22:40

Стартовый состав ЦСКА:

22:35

Сама встреча начнется в 23.00 мск.

22:30

Доброй ночи, уважаемые любители футбола! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию матча заключительного тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Эспаньолом».