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Рука у защитника «Эспаньола» в метре от собственной штрафной. Супершанс для ЦСКА. Хави Лопесу в руку попал мяч.
Пока действительно почти ничего не происходит. Матч вроде бы ничего не решает, но команды все равно действуют очень осторожно.
Угловой ни к чему не привел, но армейцы продолжают владеть мячом.
Неплохую атаку провели армейцы. Кучаев обыгрался с Чаловым перед штрафной, но не смог выйти на удар, однако все же скинул Ахметову, который убрал защитника на замахе и пробил — рикошет и угловой.
Низок темп игры, конечно.
Армейцы хотели угловой, но заработали аут, который ввел на Влашича из-за боковой Магнуссон. Исландец получил мяч обратно и подал в штрафную, но борьбу в ней выиграли защитники «Эспаньола».
Подача в штрафную Помазуна от «Эспаньола». Резервный голкипер ЦСКА легко ловит мяч.
Возобновилась игра. «Эспаньол» раскачивает армейскую оборону.
Очень много борьбы по-прежнему, и испанцы сбивают в центре поля уже протолкнувшего мяч вперед на партнера Облякова.
Мяч то у одной команды, то у другой, но при этом пока все это без реального продвижения к воротам.
Довольно скучное начало матча. Темп невысок, «Эспаньол» контролирует мяч.
Сегодняшний матч обслуживает бригада арбитров во главе с голландцем Кевином Бломом.
«Эспаньол» располагается на первом месте в группе H с 11-ю очками и уже гарантированно выходит в плей-офф. ЦСКА, напротив, на последней строчке с двумя баллами и уже гарантированно никуда не выходит. Сегодняшняя встреча — это борьба за престиж.
Стартовый состав «Эспаньола»: Прието, Х. Лопес, Авила, Налдо, Л. Лопес, Педроса, Пьятти, Лосано, Итурраспе, Феррейра, Кампусано
Стартовый состав ЦСКА:
Сама встреча начнется в 23.00 мск.
Доброй ночи, уважаемые любители футбола! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию матча заключительного тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Эспаньолом».