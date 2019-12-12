Пока очень не хватает этому матчу событий у ворот. «Хетафе» играет в своей разрушительной манере. Но эта команда в ней едва не попала в Примере в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, став пятой. И сейчас это же место занимает в чемпионате Испании!