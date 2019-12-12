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Хетафе Краснодар

Решающий матч за Европу: «Краснодар» сражается с «Хетафе». LIVE

Лига Европы. Групповой этап. «Хетафе» — «Краснодар». ОНЛАЙН

«Краснодар» играет на выезде с испанским «Хетафе» в рамках группового этапа Лиги Европы. Для выхода в плей-офф россиянам нужна только победа. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа C. 6-й тур  |   12 декабря 20:55   |  перерыв
Хетафе
0:0
Краснодар
Стадион «Колисеум Альфонсо Перес», Хетафе | Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)
Суарес 26'
Мартынович 14'
Газинский 26'
Спаич 43'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Давид Сория
12 (з)   Аллан-Ромео Ньом
6 (з)   Леандро Кабрера
2 (з)   Даконам Дьене
22 (з)   Дамиан Суарес 26'
15 (з)   Марк Кукурелья
20 (п)   Неманья Максимович
18 (п)   Мауро Арамбарри
23 (п)   Давид Хасон
7 (н)   Хайме Мата
9 (н)   Родригес Анхель
1 (в)   Станислав Крицюк
4 (з)   Александр Мартынович 14'
98 (з)   Сергей Петров
6 (з)   Кристиан Рамирес
5 (з)   Урош  43'
10 (п)    Вандерсон
8 (п)   Юрий Газинский 26'
52 (п)   Тонни де
33 (н)   Маркус Берг
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
17 (н)   Иван Игнатьев
Запасной состав
1 (в)   Леандро Чичисола
4 (з)   Бруно Гонсалес
17 (з)   Матиас Оливера
24 (п)   Давид Тимор
25 (п)   Роберт Кенеди
8 (п)   Франсиско Портильо
19 (н)   Хорхе Молина
39 (в)   Матвей Сафонов
11 (з)   Дмитрий Скопинцев
77 (п)   Руслан Камболов
21 (п)   Юнес Намли
14 (п)   Кристофер Ольссон
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
47 (п)   Даниил Уткин
Удары
100%
По воротам: 6
В створ: 2
Владение мячом
45%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 1
  • 10
Удары
0%
По воротам: 1
В створ: 0
Владение мячом
55%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 11
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Перерыв

Первый тайм получился откровенно скучным и при этом очень нервным. «Хетафе» пока все же играет получше, но не настолько, чтобы говорить о его серьезном преимуществе. Отдыхаем и возвращаемся на вторую половину с верой в «Краснодар».

'45+4

Все, свисток на перерыв.

'45+3

Была неплохая подача в штрафную Крицюка, которая чуть не закончилась ударом после отскока. Повезло.

'45+1

Три минуты к первому тайму добавляет Зиберт.

'44

Честно говоря, повезло. Спайича подтолкнул Анхель в борьбе, но серб откровенно отмахнулся локтем...

'43

Игроки «Хетафе» полетели требовать крови Спайича у арбитра. Анхель на газоне и держится за лицо... Что там случилось? Спайич получает желтую карточку. Трибуны свистят. Тоже, кстати, следующий матч пропустит.

'41

Момент! Крицюк как-то далековато вышел из ворот, а игроки «Хетафе» дважды выиграли борьбу у неудачно сыгравших Спайича и Мартыновича, но Мата обвести Крицюка не сумел! Выдыхаем!

'40

Джейсон опасно загружает мяч из глубины с фланга в штрафную «Краснодара», но Хайме Мата не успевает его остановить.

'38

Анхель после приема аута развернулся, находясь недалеко от углового флажка и пробил! Причем в створ! Крицюку пришлось прыгнуть, чтобы поймать и не пустить мяч в ближний угол.

'36

Все в порядке со Спайичем в итоге. Продолжает игру, а «Краснодар» продолжает пытаться атаковать.

'35

Спайич, упавший на поясницу, лежит на газоне, держится за поясницу и так и не встает!

'34

Под Спайича в подсел Хайме Мата. Обоим досталось, но фолил испанец.

'32

Опасная атака «Краснодара»! Петрова заправили по флангу он первым же касанием подал, а Игнатьев едва не внес головой в ворота с близкого расстояния. И, возможно, его еще в спину толкнули, но пенальти не будет.

'32

Атака «Хетафе» с прострелом с правого фланга, но защитники «Краснодара» выбивают.

'30

Пока очень не хватает этому матчу событий у ворот. «Хетафе» играет в своей разрушительной манере. Но эта команда в ней едва не попала в Примере в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, став пятой. И сейчас это же место занимает в чемпионате Испании!

'28

Еще один угловой зарабатывает «Хетафе». «Краснодар» не позволил разыграть, Джейсон подал, но и неудачно, и Ньом еще сфолил на Вильене в атаке.

'26

Довольно жесткая стычка случилась с участием большого количества игроков с обеих стороны. В итоге Газинский и Суарес получили по желтой карточке.

'24

Сергей Матвеев, официальный главный тренер «Краснодара», мечется и очень активно подсказывает на бровке. Его команда сейчас с мячом.

'22

В два темпа разыграли угловой, и в итоге Кабрера добрался до мяча после подачи с левого края, но сыграл макушкой — неудачно.

'21

Первый неплохой удар в матче. Кукурелья выскочил в борьбе с соперниками с левого фланга в центр и пробил низом с линии штрафной почти, не довернув до ближнего угла немного. Но там был рикошет — угловой.

'19

Вроде перспективная атака была у гостей и даже довели мяч до чужой штрафной, но там сразу трое игроков «Краснодара» не смогли взять мяч под контроль. Какие-то судорожные движения и тычки.

'18

Очередной фол в центре поля со стороны «Краснодара» фиксирует немецкий арбитр. Но мяч уже у «быков». Пытаются атаковать позиционно.

'16

Закинули из глубины на Игнатьева, но тот не успел к мячу. Голкипер был на нем раньше.

'15

Дамиан Суарес бьет штрафной, но попадает в стенку. В частности, в Газинского.

'14

Мартынович фолит в очень опасной позиции прямо у штрафной «Краснодара». Еще и желтую карточку получает. Пропустит первый матч 1/16 финала, если «Краснодар» в нее выйдет.

'13

Джейсон ворвался было в штрафную площадь «Краснодара», но Рамирес подстраховал.

'12

Футболисты «Хетафе» фолят уже чаще «Краснодара». Кабрера сразу же нарушил против Берга на приеме шведом мяча.

'10

Кукурелья затоптал в центре поля Петрова, и после этого воспитанник «Барселоны» и защитник сборной России поговорили на повышенных тонах.

'10

Хозяева постоянно прессингуют «Краснодар» на его половине поля, а выходить не очень получается. Но вот сейчас смогли, и Ньом завалил руками Шапи. На грани карточки, но пока без нее.

'8

Повладел мячом «Краснодар». Газинский заработал нарушение на своей половине поля, потом еще пасовались «быки» и в итоге бросили в прорыв по правому флангу Берга, который все же был в офсайде.

'7

Сейчас разыгрывал «Хетафе» стандарт в центре поля, а на стандартных положениях эта команда — одна из лучших в Испании. Но перемудрили.

'6

Много фолов в начале матча. За шесть минут игры наша команда уже три раза сфолила.

'4

Дождина льет в пригороде Мадрида. Борьба на каждом участке поля. Игра пока в центре идет.

'2

Довольно осторожное начало игры. Все понимают ее важность.

'1

Поеееехали! Матч стартовал!

20:55

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с немцем Даниэлем Зибертом.

20:50

Расклад прост: сегодня испанцев дома устраивает и ничья, но «Краснодар» собственная победа выводит в плей-офф Лиги Европы. Собственно, кроме «быков» шансов на евровесну не имеет ни один российский клуб.

20:45

Сегодня «Краснодару», конечно, очень не помешал бы бразилец Ари, но он, разобравшись с «Базелем», заработал в игре с швейцарцами красную карточку и в Испанию не полетел.

20:40

Ну а Мурад Мусаев выставил с первых минут следующих игроков «Краснодара»:

Крицюк — Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес — Сулейманов, Вильена, Газинский, Вандерсон — Игнатьев, Берг.

20:35

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Хетафе» Пепе Бордалас: Сория — Суарес, Джене, Кабрера, Сьом — Джейсон, Арамбарри, Максимович, Кукурелья — Анхель Родригес, Мата.

20:30

Сам матч начнется в 20.55 мск.

20:25

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию матча заключительного тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и испанским «Хетафе».