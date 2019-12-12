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Первый тайм получился откровенно скучным и при этом очень нервным. «Хетафе» пока все же играет получше, но не настолько, чтобы говорить о его серьезном преимуществе. Отдыхаем и возвращаемся на вторую половину с верой в «Краснодар».
Честно говоря, повезло. Спайича подтолкнул Анхель в борьбе, но серб откровенно отмахнулся локтем...
Джейсон опасно загружает мяч из глубины с фланга в штрафную «Краснодара», но Хайме Мата не успевает его остановить.
Все в порядке со Спайичем в итоге. Продолжает игру, а «Краснодар» продолжает пытаться атаковать.
Под Спайича в подсел Хайме Мата. Обоим досталось, но фолил испанец.
Атака «Хетафе» с прострелом с правого фланга, но защитники «Краснодара» выбивают.
Пока очень не хватает этому матчу событий у ворот. «Хетафе» играет в своей разрушительной манере. Но эта команда в ней едва не попала в Примере в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, став пятой. И сейчас это же место занимает в чемпионате Испании!
Еще один угловой зарабатывает «Хетафе». «Краснодар» не позволил разыграть, Джейсон подал, но и неудачно, и Ньом еще сфолил на Вильене в атаке.
Сергей Матвеев, официальный главный тренер «Краснодара», мечется и очень активно подсказывает на бровке. Его команда сейчас с мячом.
В два темпа разыграли угловой, и в итоге Кабрера добрался до мяча после подачи с левого края, но сыграл макушкой — неудачно.
Первый неплохой удар в матче. Кукурелья выскочил в борьбе с соперниками с левого фланга в центр и пробил низом с линии штрафной почти, не довернув до ближнего угла немного. Но там был рикошет — угловой.
Вроде перспективная атака была у гостей и даже довели мяч до чужой штрафной, но там сразу трое игроков «Краснодара» не смогли взять мяч под контроль. Какие-то судорожные движения и тычки.
Очередной фол в центре поля со стороны «Краснодара» фиксирует немецкий арбитр. Но мяч уже у «быков». Пытаются атаковать позиционно.
Закинули из глубины на Игнатьева, но тот не успел к мячу. Голкипер был на нем раньше.
Дамиан Суарес бьет штрафной, но попадает в стенку. В частности, в Газинского.
Мартынович фолит в очень опасной позиции прямо у штрафной «Краснодара». Еще и желтую карточку получает. Пропустит первый матч 1/16 финала, если «Краснодар» в нее выйдет.
Джейсон ворвался было в штрафную площадь «Краснодара», но Рамирес подстраховал.
Футболисты «Хетафе» фолят уже чаще «Краснодара». Кабрера сразу же нарушил против Берга на приеме шведом мяча.
Кукурелья затоптал в центре поля Петрова, и после этого воспитанник «Барселоны» и защитник сборной России поговорили на повышенных тонах.
Хозяева постоянно прессингуют «Краснодар» на его половине поля, а выходить не очень получается. Но вот сейчас смогли, и Ньом завалил руками Шапи. На грани карточки, но пока без нее.
Сейчас разыгрывал «Хетафе» стандарт в центре поля, а на стандартных положениях эта команда — одна из лучших в Испании. Но перемудрили.
Много фолов в начале матча. За шесть минут игры наша команда уже три раза сфолила.
Дождина льет в пригороде Мадрида. Борьба на каждом участке поля. Игра пока в центре идет.
Довольно осторожное начало игры. Все понимают ее важность.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с немцем Даниэлем Зибертом.
Расклад прост: сегодня испанцев дома устраивает и ничья, но «Краснодар» собственная победа выводит в плей-офф Лиги Европы. Собственно, кроме «быков» шансов на евровесну не имеет ни один российский клуб.
Сегодня «Краснодару», конечно, очень не помешал бы бразилец Ари, но он, разобравшись с «Базелем», заработал в игре с швейцарцами красную карточку и в Испанию не полетел.
Ну а Мурад Мусаев выставил с первых минут следующих игроков «Краснодара»:
Крицюк — Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес — Сулейманов, Вильена, Газинский, Вандерсон — Игнатьев, Берг.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Хетафе» Пепе Бордалас: Сория — Суарес, Джене, Кабрера, Сьом — Джейсон, Арамбарри, Максимович, Кукурелья — Анхель Родригес, Мата.
Сам матч начнется в 20.55 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию матча заключительного тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и испанским «Хетафе».