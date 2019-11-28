онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Смотреть все события
ЦСКА Лудогорец
ЦСКА — «Лудогорец» РИА «Новости»
ЦСКА — «Лудогорец»

Последний шанс: ЦСКА принимает «Лудогорец». LIVE

Лига Европы. Групповой этап. ЦСКА — «Лудогорец». ОНЛАЙН

Московский ЦСКА принимает «Лудогорец» в матче группового этапа Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа H. 5-й тур  |   28 ноября 20:55   |  2 тайм
ЦСКА
0:0
Лудогорец
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва | Главный судья: Якоб Кехлет (Дания)
Кешерю 35'
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
78 (з)   Игорь Дивеев
62 (з)   Вадим Карпов
2 (з)   Марио Фернандес
98 (п)   Иван Обляков
25 (п)   Кристиян Бистрович
20 (п)   Константин Кучаев
8 (п)   Никола Влашич
17 (п)   Арнор Сигурдссон
9 (н)   Фёдор Чалов
23 (в)   Пламен Илиев
5 (з)   Георги Терзиев
4 (з)    Сисиньо
3 (з)   Антон Недялков
21 (з)   Драгош Григоре
25 (п)   Стефан Баджи
12 (п)   Анисет Абель
88 (п)   Кристалдо Вандерсон
92 (н)   Йоди Лукоки
84 (н)    Марселиньо
28 (н)   Клаудиу Кешерю 35'
Запасной состав
1 (в)   Илья Помазун
31 (з)   Звонимир Шарлия
42 (з)   Георгий Щенников
7 (п)   Ильзат Ахметов
29 (п)   Яка Бийол
10 (п)   Алан Дзагоев
19 (н)   Такума Нисимура
33 (в)    Ренан
22 (з)   Джордан Икоко
30 (з)   Козмин Моци
18 (п)   Светослав Дяков
8 (п)   Дан Битон
13 (н)   Мэвис Тчибота
10 (н)   Якуб Шверчок
Удары
67%
По воротам: 7
В створ: 2
Владение мячом
51%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 1
  • 7
Удары
33%
По воротам: 4
В створ: 1
Владение мячом
49%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 0
  • 5
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
`46

Возобновляется встреча! Без замен обошлись наставники команд в перерыве.

Перерыв

Позади первый тайм. На табло — 0:0. Отдохнем 15 минут и вернемся на «ЦСКА-Арену».

`45

Свисток в пользу гостей: Сигурдссон перевесел в верховой борьбе соперника, но нарушил правила. Безголевым получились 45 минут.

`43

Забросами стараются играть футболисты ЦСКА, но до завершающего удара сейчас после сбрасывания Марио Фернандеса не дошло. Подустали заметно игроки...

`37

Неплохой эпизод для болгар у ворот Акинфеева! Мяч в верхний угол летел, но Игорь крайне надежен. Как, собственно, и всегда.

`39

Так, матч приближается к перерыву: крайне интересный поединок дарят команды болельщикам. Жаль, что голов нет: остается надеяться, что во второй половине матча игра раскроется еще больше, и забитые мячи мы с вами увидим.

`41

Ой, как ошиблись сейчас защитники «Лудогорца»! Влашич, к сожалению, не воспользовался потерей оппонентов в собственной штрафной.

`34

Влашич решил издали проверить Илиева — точно в руки стража ворот мяч прилетел.

`36

Тут Дивееву по лицу прелетело — заслуженную желтую карточку получает Кешеру.

`32

Лукоки получил мяч от Сисиньо, но в отборе Кучаев играет надежно.

`29

ЦСКА на протяжении полутора минут контролировал мяч, но все зоны перекрыты, и болгарская команда отбилась от навала москвичей.

`30

Бистрович нанес обводящий удар! Вот и вратарь в игре, отвел угрозу голкипер от своих ворот.

`27

Без моментов матч проходит. «Армейцы» стараются растянуть оборону «Лудогорца», обнажив свободные зоны.

ЦСКА -- "Лудогорец"

`22

Влашич снова выше ворот! Ну как же так! Хорват из штрафной в створ не смог попасть.

`24

Илиев неудачно сыграл на выходе, вот только из ЦСКА никто этим не воспользовался. Гончаренко чем-то недоволен и общается с резервным арбитром.

`20

Окопались на своей половине поля «армейцы», а сейчас еще и Влашич грубовато сыграл в центральном круге.

`18

Пока затишье в игре отметив эпизод с участием Дивеев: как Игорь стелился в подкате в собственной штрафной под оппонента — это было крайне рискованно. Но мяч выбит из ног соперника — браво молодому защитнику!

`14

Команды обменялись затяжными атаками, но в случае «Лудогорца» дело до удара не дошло, а армейцам помешал офсайд.

`16

Преимущество на стороне ЦСКА, это заметно. Вот только хороши гости в обороне.

`11

Как не попал Сигурдссон! Как не замкнул Влашич! Снова опасно у ворот болгар.

`6

В спокойном ритме проходит матч. Живо прошли первые три минуты, однако затем состав, который побеждал в РПЛ «Крылья», прибрал мяч и ведет выжидательную игру.

`8

Кучаев с острого угла зарядил! Мимо ворот.

`10

Атакуют красно-синие: Сигурдссон сбрасывал на Чалова но голкипер Илиев был первым на мяче.

`3

И уже штрафной на первых минутах! Никола Влашич метров с 17 заряжал выше стенки. Но и выше ворот. Опасно.

`1

Начинается встреча в Москве! Поехали.

20:55

На «ЦСКА-Арене» все готово к началу поединка. Футболисты появляются на поле.

20:50

Расклад в группе совсем не в пользу красно-синих. «Эспаньол» — 10, «Лудогорец» — 6, «Ференцварош» — 5, ЦСКА — 1. Сегодня подопечным Виктора Гончаренко необходимо побеждать с разницей в четыре мяча и ждать осечек соперников по группе. Очевидно, что шансы на выход из группы стремятся к нулю, но чем не повод постараться сотворить футбольное чудо?

20:40

А вот и хозяева. Итак, ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Карпов, Фернандес, Бистрович, Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов. Запас: Помазун, Шарлия, Щенников, Ахметов, Бийол, Дзагоев, Нисимура.

20:35

Переходим к составам. Начнем с гостей — «Лудогорец»: Илиев, Григоре, Сисиньо, Недялков, Терзиев, Абель, Баджи, Вандерсон, Кешерю, Марселиньо, Лукоки. Запас: Ренан, Икоко, Моци, Дяков, Битон, Тчибота, Шверчок.

20:25

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между московским ЦСКА и «Лудогорцем».