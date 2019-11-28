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Астана Манчестер Юнайтед
Игрок «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль Reuters
Игрок «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль

Уничтожить аутсайдера: «МЮ» против «Астаны». LIVE

Лига Европы. Групповой этап. «Астана» — «Манчестер Юнайтед». ОНЛАЙН

«Астана» принимает «Манчестер Юнайтед» в матче группового этапа Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа L. 5-й тур  |   28 ноября 18:50   |  1 тайм
Астана
0:0
Манчестер Юнайтед
Стадион «Астана-Арена», Нур-Султан | Главный судья: Донатас Румшас (Литва)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Ненад Эрич
77 (з)   Дмитрий Шомко
27 (з)   Юрий Логвиненко
44 (з)   Евгений Постников
2 (з)   Антонио Рукавина
15 (з)   Абзал Бейсебеков
10 (п)   Рунар Сигурйонссон
18 (п)   Иван Маевский
9 (н)   Дорин Ротариу
45 (н)   Роман Муртазаев
91 (н)   Сергей Хижниченко
13 (в)   Ли Грант
38 (з)   Аксель Туанзебе
41 (з)   Итан Лейрд
23 (з)   Люк Шоу
58 (з)   Di'Shon Bernard
63 (п)   Дилан Левитт
37 (п)   Джеймс Гарнер
28 (п)   Анхель Гомес
14 (п)   Джесси Лингард
44 (н)   Тахит Чон
26 (н)   Мэйсон Гринвуд
Запасной состав
35 (в)   Александр Мокин
73 (п)   Дидар Жалмукан
7 (п)   Серикжан Мужиков
28 (п)   Юрий Перцух
29 (п)   Мади Жакипбаев
32 (н)   Рангело Янга
80 (н)   Владислав Прокопенко
49 (н)   D'Mani Bughail-Mellor
51 (н)   Матей Коварж
71 (н)   Теден Менги
47 (н)   Арнау Пучмаль
59 (н)   Ларджи Рамазани
52 (н)   Макс Данн
54 (н)   Итан Гэлбрейт
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
21%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
79%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
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Трансляция
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'5
Несколько фолов подряд рефери зафиксировал, но это были вдали от ворот команд.
'3
Получили хозяева право на угловой, но подача Шомко не стала сложной задачей для обороны гостей.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги Европы: «Астана» — «Манчестер Юнайтед». Это соперники по группе L. Начало встречи запланировано на 18:50 по московскому времени.