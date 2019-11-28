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Трансляция
С конца
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'5
Несколько фолов подряд рефери зафиксировал, но это были вдали от ворот команд.
'3
Получили хозяева право на угловой, но подача Шомко не стала сложной задачей для обороны гостей.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги Европы: «Астана» — «Манчестер Юнайтед». Это соперники по группе L. Начало встречи запланировано на 18:50 по московскому времени.