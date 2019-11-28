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Крицюк неудачно разыграл мяч у своих ворот. Долго смотрел на адресатов для передачи и навесил на Рамиреса, но в итоге мяч улетел в аут.
Активно прессингуют игроки «Краснодара» гостей на их половине поля. Явно нацелены на быстрый гол «быки», да и прошлое поражение со счетом 0:5 наверняка давит на команду Сергей Матвеева (читай — Мурада Мусаева), и взять реванш было бы делом чести.
Опасно могло быть! Газинский здорово сыграл в отборе на чужой половине поля, Ари вырвался в штрафной и отдал налево на набегающего Вандерсона. Тот прокинул мяч чуть вперед и пробил в ближний угол. Немного неточно.
Последовала проникающая передача из глубины поля в штрафную на Сулейманова. Шапи врывался на встречу с Омлиным — голкипер «Базеля» оказался первым на мяче.
Хорошая атака могла получиться у «Краснодара». Петров простреливал в район 11-метровой отметки на Ари, но мяч до форварда «быков» не дошел.
Рамирес сфолил на Штокере на своем фланге. Заработали гости право на «стандарт», но подача в район вратарской оказалась неудачно — Крицюк легко сыграл на выходе и мяч забрал.
Вышли команды на поле, звучит гимн Лиги Европы.
Первый матч между «Краснодаром» и «Базелем» завершился победой швейцарцев со счетом 5:0.
После четырех туров группового этапа «Базель» остается единоличным лидером группы С с десятью баллами. «Краснодар» располагается на третьей строчке и имеет в своем активе шесть очков. Столько и у «Хетафе», который занимает второе место.
«Базель»:
Вратарь: Йонас Омлин;
Эмиль Бергстрём, Сильван Видмер, Эрай Джюмарт, Блас Риверос, Омар Альдерете, Валентин Штокер, Фабиан Фрай, Самуэле Кампо, Ноа Окафор, Кемаль Адеми.
Стартовые составы команд. «Краснодар»:
Вратарь: Станислав Крицюк;
Кристиан Рамирес, Урош Спаич, Александр Мартынович, Сергей Петров, Вандерсон, Тонни де Вильена, Юрий Газинский, Кристофер Ольссон, Ари, Магомед-Шапи Сулейманов.
Начало встречи запланировано на 18.50 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Базелем».