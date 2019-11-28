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Лига Европы. Групповой этап. «Краснодар» — «Базель». ОНЛАЙН

«Краснодар» принимает «Базель» в матче группового этапа Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа C. 5-й тур  |   28 ноября 18:50   |  1 тайм
Краснодар
0:0
Базель
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Бобби Мадден (Шотландия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Станислав Крицюк
6 (з)   Кристиан Рамирес
5 (з)   Урош 
4 (з)   Александр Мартынович
98 (з)   Сергей Петров
10 (п)    Вандерсон
52 (п)   Тонни де
8 (п)   Юрий Газинский
14 (п)   Кристофер Ольссон
9 (н)    Ари
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
1 (в)   Йонас Омлин
36 (з)   Эмиль Бергстрём
5 (з)   Сильван Видмер
4 (з)   Эрай Джюмарт
15 (з)   Блас Риверос
6 (з)   Омар Альдерете
14 (п)   Валентин Штокер
20 (п)   Фабиан Фрай
10 (п)   Самуэле Кампо
11 (н)   Ноа Окафор
99 (н)   Кемаль Адеми
Запасной состав
39 (в)   Матвей Сафонов
47 (п)   Даниил Уткин
77 (п)   Руслан Камболов
21 (п)   Юнес Намли
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
33 (н)   Маркус Берг
17 (н)   Иван Игнатьев
13 (в)   Джордже Николич
3 (з)   Константинос Димитриу
47 (з)   Элис Исуфи
33 (п)   Кевин Буа
7 (п)   Лука Зуффи
98 (н)   Артур Кабрал
19 (н)   Афимико Пюлюлю
Удары
%
По воротам: 2
В створ:
Владение мячом
57%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
Удары
%
По воротам: 0
В створ:
Владение мячом
43%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
Самоечитаемое
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'8

Крицюк неудачно разыграл мяч у своих ворот. Долго смотрел на адресатов для передачи и навесил на Рамиреса, но в итоге мяч улетел в аут.

'7

Активно прессингуют игроки «Краснодара» гостей на их половине поля. Явно нацелены на быстрый гол «быки», да и прошлое поражение со счетом 0:5 наверняка давит на команду Сергей Матвеева (читай — Мурада Мусаева), и взять реванш было бы делом чести.

'6

Опасно могло быть! Газинский здорово сыграл в отборе на чужой половине поля, Ари вырвался в штрафной и отдал налево на набегающего Вандерсона. Тот прокинул мяч чуть вперед и пробил в ближний угол. Немного неточно.

'4

Последовала проникающая передача из глубины поля в штрафную на Сулейманова. Шапи врывался на встречу с Омлиным — голкипер «Базеля» оказался первым на мяче.

'3

Хорошая атака могла получиться у «Краснодара». Петров простреливал в район 11-метровой отметки на Ари, но мяч до форварда «быков» не дошел.

'2

Рамирес сфолил на Штокере на своем фланге. Заработали гости право на «стандарт», но подача в район вратарской оказалась неудачно — Крицюк легко сыграл на выходе и мяч забрал.

'1

Матч начался.

18:48

Вышли команды на поле, звучит гимн Лиги Европы.

18:45

Первый матч между «Краснодаром» и «Базелем» завершился победой швейцарцев со счетом 5:0.

18:40

После четырех туров группового этапа «Базель» остается единоличным лидером группы С с десятью баллами. «Краснодар» располагается на третьей строчке и имеет в своем активе шесть очков. Столько и у «Хетафе», который занимает второе место.

18:35

«Базель»:

Вратарь: Йонас Омлин;

Эмиль Бергстрём, Сильван Видмер, Эрай Джюмарт, Блас Риверос, Омар Альдерете, Валентин Штокер, Фабиан Фрай, Самуэле Кампо, Ноа Окафор, Кемаль Адеми.

18:30

Стартовые составы команд. «Краснодар»:

Вратарь: Станислав Крицюк;

Кристиан Рамирес, Урош Спаич, Александр Мартынович, Сергей Петров, Вандерсон, Тонни де Вильена, Юрий Газинский, Кристофер Ольссон, Ари, Магомед-Шапи Сулейманов.

18:25

Начало встречи запланировано на 18.50 мск.

18:20

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Базелем».