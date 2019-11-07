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Удержать лидерство: «Ман Юнайтед» обыгрывает «Партизан». LIVE

Лига Европы. Групповой этап. «Манчестер Юнайтед» — «Партизан». ОНЛАЙН

«Манчестер Юнайтед» принимает сербский «Партизан» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа L. 4-й тур  |   07 ноября 23:00   |  2 тайм
Манчестер Юнайтед
3:0
Партизан
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер | Главный судья: Маттиас Гестраниус (Финляндия)
Гринвуд 21'
Марсьяль 33'
Рашфорд 49'
Янг 71'
Натхо 32'
Павлович 58'
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Серхио Ромеро
16 (з)   Маркос Рохо
18 (з)   Эшли Янг 71'
29 (з)   Аарон Ван-Биссака
5 (з)   Гарри Магуайр
39 (п)   Скотт Мактоминай
17 (п)    Фред 63'
8 (п)   Хуан Мата
10 (н)   Маркус Рашфорд 67' 49'
26 (н)   Мэйсон Гринвуд 21'
9 (н)   Антони Марсьяль 33'
88 (в)   Владимир Стойкович
72 (з)   Слободан Урошевич
23 (з)   Боян Остойич
73 (з)   Неманья Милетич
3 (з)   Страхиня Павлович 58'
16 (з)   Саша Здьелар
19 (п)   Александар Шчекич
11 (п)   Такума Асано 70'
6 (п)   Бибрас Натхо 60' 32'
20 (п)   Сейдуба Сума
9 (н)   Садик Умар
Запасной состав
13 (в)   Ли Грант
4 (з)   Фил Джонс
53 (з)   Брендон Уильямс
37 (п)   Джеймс Гарнер 63'
15 (п)   Андреас Перейра 67'
21 (п)   Даниэль Джеймс
14 (п)   Джесси Лингард
85 (в)   Неманья Стеванович
31 (з)   Райко Брежанчич
5 (з)   Игор Вуячич
97 (з)   Александар Лутовац
7 (п)   Зоран Тошич 60'
80 (н)   Филип Стеванович 70'
18 (н)   Джордже Иванович
Удары
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Трансляция
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'69
Вышел на поле Филип Стеванович.
'69
Ушел с поля Такума.
'67
Вышел на поле Перейра.
'67
Ушел с поля Рашфорд.
'65
Не получаются толком атаки у «Партизана» сегодня. Вот и сейчас пошла передача в никуда в зону левого форварда, где никого не оказалось.
'63
Вышел на поле Гарнер.
'63
Ушел с поля Фред.
'60
Вышел на поле Тошич.
'60
Ушел с поля Натхо.
'59
Фред здорово на исполнение пробил со стандартного положения под перекладину ворот, но в красивом прыжке выручил свою команду Стойкович.
'58
Павлович получил желтую карточку за грубый фол против Гринвуда поблизости от своей штрафной.
'55
Магуайр получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'53
Маркус Рашфорд снова вышел на ударную позицию, низом пробил, но в этот раз выручил свою команду Стойкович.
'51
Рашфорд устремился в прорыв по центру к чужой штрафной и был остановлен фолом со стороны Здьелара.
'49
Гол! 3:0! Янг отпасовал низом на левом краю чужой штрафной под удар Рашфорду, а тот в касание выстрелил в ближнюю девятку ворот.
'48
Длительное время контролируют мяч на стартовых минутах второго тайма футболисты «Манчестер Юнайтед». Ничего не меняется у нас.
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма нашего матча. Уверенно доминировал на поле «Манчестер Юнайтед» и вполне справедливо хозяева уже ведут в счете с разницей в два гола после точных ударов Гринвуда и Марсьяля.
'45
Эшли Янг вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и попытался пробить, но мяч свалился с ноги и полетел далеко от цели.
'43
Рашфорд получил передачу низом на левом краю чужой штрафной, но лишь бесхитростно пробил прямо в Стойковича.
'41
Несколько снизился темп игры сейчас. Видно, что не включают футболисты «Манчестер Юнайтед» максимальные обороты.
'39
Фред попытался обострить игру передачей низом на левый край чужой штрафной, но там против Янга на опережение сыграл соперник.
'37
Длительное время контролируют мяч на чужой половине поля футболисты «Манчестер Юнайтед», тогда как гости вынуждены в основном обороняться.
'35
Момент у «Манчестер Юнайтед»! После передачи от Рашфорда вышел один на один по месту левого форварда Марсьяль, но пробил в этот раз выше створа ворот Стойковича.
'33
Гол! 2:0! Потеряли мяч белградцы поблизости от своей штрафной, после чего Марсьяль по центру ворвался во владения Стойковича, убрал с пути защитника и точно низом пробил в дальний угол ворот.
'32
Бибрас Натхо грубо сыграл в подкате против Мактоминая в центре поля и получил заслуженную желтую карточку.
'30
Умар Садик попытался пройти перед по правому флангу атаки, но сыграл слишком прямолинейно и в итоге выпустил мяч за боковую линию поля.
'28
Антони Марсьяль вышел на хорошую позицию для удара у чужой штрафной, попытался на силу пробить, но отправил мяч чуть выше ближней девятки ворот.
'26
Сума приблизился к чужой штрафной по центру и на исполнение попытался пробить, но отправил мяч мимо створа ворот Ромеро.
'24
Здьелар грубо сфолил против Мактоминая в центре поля и сам при этом получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'22
Гол! 1:0! Рашфорд собрал вокруг себя троих соперников у чужой штрафной, после чего отдал изумительный разрезной пас низом на Гринвуда. Мэйсон сначала убрал с пути защитника, а затем точно пробил в ближний угол ворот.
'20
Натхо попытался обострить игру передачей низом к чужой штрафной, но там немного не успел к мячу Сума.
'18
Пока достаточно спокойно развивается у нас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'16
Рашфорд получил передачу в выгодной позиции для удара поблизости от центра чужой штрафной, но отправил мяч выше створа ворот.
'14
Гринвуд нарушил правила против соперника поблизости от центра поля, но пока избежал наказания от арбитра в виде желтой карточки.
'12
Хуан Мата навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, но там уверенно на выходе сыграл Стойкович.
'11
Фред попытался пробить из-за пределов штрафной, но рикошетом от соперника мяч ушел за лицевую линию поля на угловой.
'9
Еще один момент у «Манчестер Юнайтед»! Хуан Мата передачей в чужую штрафную вывел один на один Рашфорда, но Маркус пробил прямо во вратаря!
'7
Рашфорд получил передачу на линии чужой штрафной и нанес опасный удар, но мяч пролетел рядом со штангой ворот «Партизана».
'5
А теперь уже Умар Садик забрался в офсайд у чужой штрафной.
'3
Антони Марсьяль забрался во вне игры у чужой штрафной при развитии стремительной атаки «Манчестер Юнайтед».
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги Европы: «Манчестер Юнайтед» — «Партизан». Это соперники по группе L. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.