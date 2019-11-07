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Трансляция
С конца
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'69
'69
'67
'67
'65
Не получаются толком атаки у «Партизана» сегодня. Вот и сейчас пошла передача в никуда в зону левого форварда, где никого не оказалось.
'63
'63
'60
'60
'59
Фред здорово на исполнение пробил со стандартного положения под перекладину ворот, но в красивом прыжке выручил свою команду Стойкович.
'58
'55
Магуайр получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'53
Маркус Рашфорд снова вышел на ударную позицию, низом пробил, но в этот раз выручил свою команду Стойкович.
'51
Рашфорд устремился в прорыв по центру к чужой штрафной и был остановлен фолом со стороны Здьелара.
'49
'48
Длительное время контролируют мяч на стартовых минутах второго тайма футболисты «Манчестер Юнайтед». Ничего не меняется у нас.
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма нашего матча. Уверенно доминировал на поле «Манчестер Юнайтед» и вполне справедливо хозяева уже ведут в счете с разницей в два гола после точных ударов Гринвуда и Марсьяля.
'45
Эшли Янг вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и попытался пробить, но мяч свалился с ноги и полетел далеко от цели.
'43
Рашфорд получил передачу низом на левом краю чужой штрафной, но лишь бесхитростно пробил прямо в Стойковича.
'41
Несколько снизился темп игры сейчас. Видно, что не включают футболисты «Манчестер Юнайтед» максимальные обороты.
'39
Фред попытался обострить игру передачей низом на левый край чужой штрафной, но там против Янга на опережение сыграл соперник.
'37
Длительное время контролируют мяч на чужой половине поля футболисты «Манчестер Юнайтед», тогда как гости вынуждены в основном обороняться.
'35
Момент у «Манчестер Юнайтед»! После передачи от Рашфорда вышел один на один по месту левого форварда Марсьяль, но пробил в этот раз выше створа ворот Стойковича.
'33
'32
'30
Умар Садик попытался пройти перед по правому флангу атаки, но сыграл слишком прямолинейно и в итоге выпустил мяч за боковую линию поля.
'28
Антони Марсьяль вышел на хорошую позицию для удара у чужой штрафной, попытался на силу пробить, но отправил мяч чуть выше ближней девятки ворот.
'26
Сума приблизился к чужой штрафной по центру и на исполнение попытался пробить, но отправил мяч мимо створа ворот Ромеро.
'24
Здьелар грубо сфолил против Мактоминая в центре поля и сам при этом получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'22
'20
Натхо попытался обострить игру передачей низом к чужой штрафной, но там немного не успел к мячу Сума.
'18
Пока достаточно спокойно развивается у нас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'16
Рашфорд получил передачу в выгодной позиции для удара поблизости от центра чужой штрафной, но отправил мяч выше створа ворот.
'14
Гринвуд нарушил правила против соперника поблизости от центра поля, но пока избежал наказания от арбитра в виде желтой карточки.
'12
Хуан Мата навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, но там уверенно на выходе сыграл Стойкович.
'11
Фред попытался пробить из-за пределов штрафной, но рикошетом от соперника мяч ушел за лицевую линию поля на угловой.
'9
Еще один момент у «Манчестер Юнайтед»! Хуан Мата передачей в чужую штрафную вывел один на один Рашфорда, но Маркус пробил прямо во вратаря!
'7
Рашфорд получил передачу на линии чужой штрафной и нанес опасный удар, но мяч пролетел рядом со штангой ворот «Партизана».
'5
А теперь уже Умар Садик забрался в офсайд у чужой штрафной.
'3
Антони Марсьяль забрался во вне игры у чужой штрафной при развитии стремительной атаки «Манчестер Юнайтед».
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги Европы: «Манчестер Юнайтед» — «Партизан». Это соперники по группе L. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.