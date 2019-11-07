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Ференцварош ЦСКА

Подняться со дна: ЦСКА гостит в Венгрии. LIVE

Лига Европы. Групповой этап. «Ференцварош» — ЦСКА. ОНЛАЙН

Венгерский «Ференцварош» принимает московский ЦСКА в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа H. 4-й тур  |   07 ноября 23:00   |  1-й тайм
Ференцварош
0 : 0
ЦСКА
Стадион «Гроупама Арена», Будапешт | Главный судья: Александр Ставрев (Скопье, Северная Македония)
Подробная статистика матча
Основные составы
90 (в)   Денеш Дибуш
25 (з)   Миха Блажич
21 (з)   Эндре Ботка
17 (з)   Эльдар Чивич
8 (п)   Гергэ Ловренчич
92 (п)   Михал Шкварка
11 (п)   Александр Зубков
14 (п)   Игорь Харатин
7 (п)   Данил Игнатенко
10 (н)   Токмак Нгуен
70 (н)   Франк Боли
35 (в)   Игорь Акинфеев
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
62 (з)   Вадим Карпов
78 (з)   Игорь Дивеев
2 (з)   Марио Фернандес
17 (п)   Арнор Сигурдссон
29 (п)   Яка Бийол
98 (п)   Иван Обляков
7 (п)   Ильзат Ахметов
8 (п)   Никола Влашич
9 (н)   Фёдор Чалов
Запасной состав
99 (в)   Давид Гроф
5 (з)   Абрахам Фримпонг
23 (п)   Лукач Бёле
51 (п)   Андраш Чонка
97 (н)   Роланд Варга
50 (н)   Тамаш Прискин
88 (н)    Исаэл
1 (в)   Илья Помазун
42 (з)   Георгий Щенников
27 (з)   Седрик Гогуа
14 (з)   Кирилл Набабкин
20 (п)   Константин Кучаев
11 (п)   Лукас Сантос
25 (п)   Кристиян Бистрович
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'2

ЦСКА прессингует на чужой половине поля. Хозяевам не очень комфортно.

'1

Поеееехали! Матч начался.

22:55

Обслуживать сегодняшнюю встречу будет бригада арбитров во главе с Александром Ставревым из Северной Македонии.

22:50

Ситуация в группе Н для армецев — хуже не придумаешь. Как бы они сегодня ни сыграли, останутся все равно последними. Но это не повод не выигрывать. Положение же следующее: у испанского «Эспаньола» 7 очков, болгарский «Лудогорец» набрал 6, у «Ференцвароша» — 4, ну а ЦСКА на дне без набранных баллов.

22:45

А теперь состав ЦСКА, выставленный Виктором Гончаренко:

Акинфеев — Марио Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Обляков — Бийол, Ахметов — Влашич, Сигурдссон, Чалов.

22:40

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого выставил главный тренер «Ференцвароша», знаменитый в прошлом украинский форвард Сергей Ребров:

Дибус — Ловренчич, Бладжич, Ботка, Чивич — Харатин, Игнатенко — Зубков, Шкварка, Нген — Боли.

22:35

Начало встречи запланировано на 23.00 мск.

22:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Ференцварошем» и ЦСКА.