Ференцварош

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ЦСКА прессингует на чужой половине поля. Хозяевам не очень комфортно.
Обслуживать сегодняшнюю встречу будет бригада арбитров во главе с Александром Ставревым из Северной Македонии.
Ситуация в группе Н для армецев — хуже не придумаешь. Как бы они сегодня ни сыграли, останутся все равно последними. Но это не повод не выигрывать. Положение же следующее: у испанского «Эспаньола» 7 очков, болгарский «Лудогорец» набрал 6, у «Ференцвароша» — 4, ну а ЦСКА на дне без набранных баллов.
А теперь состав ЦСКА, выставленный Виктором Гончаренко:
Акинфеев — Марио Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Обляков — Бийол, Ахметов — Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого выставил главный тренер «Ференцвароша», знаменитый в прошлом украинский форвард Сергей Ребров:
Дибус — Ловренчич, Бладжич, Ботка, Чивич — Харатин, Игнатенко — Зубков, Шкварка, Нген — Боли.
Начало встречи запланировано на 23.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Ференцварошем» и ЦСКА.