Ференцварош

Ситуация в группе Н для армецев — хуже не придумаешь. Как бы они сегодня ни сыграли, останутся все равно последними. Но это не повод не выигрывать. Положение же следующее: у испанского «Эспаньола» 7 очков, болгарский «Лудогорец» набрал 6, у «Ференцвароша» — 4, ну а ЦСКА на дне без набранных баллов.