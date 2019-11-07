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Битва за плей-офф: «Краснодар» обыгрывает «Трабзонспор». LIVE

Лига Европы. Групповой этап. «Краснодар» — «Трабзонспор». ОНЛАЙН

«Краснодар» принимает турецкий «Трабзонспор» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа C. 4-й тур  |   07 ноября 20:55   |  1 тайм
Краснодар
1:0
Трабзонспор
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
Спаич 19'
Фернандеш 27'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Станислав Крицюк
4 (з)   Александр Мартынович
5 (з)   Урош  19'
98 (з)   Сергей Петров
6 (з)   Кристиан Рамирес
99 (п)   Мануэл Фернандеш 27'
52 (п)   Тонни де
14 (п)   Кристофер Ольссон
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
9 (н)    Ари
16 (в)   Эрдже Кардешлер
5 (з)   Маджид Хоссеини
14 (з)   Иванилду Фернандеш
22 (з)   Гастон Кампи
33 (з)   Абдуррахим Дурсун
90 (з)   Серкан Асан
2 (з)   Камил Джорекджи
21 (п)   Доган Эрдоган
38 (п)   Ахмет Джанбаз
7 (п)   Донис Афдияй
99 (н)   Мухаммет Акпынар
Запасной состав
39 (в)   Матвей Сафонов
3 (з)   Йон Гудни
77 (п)   Руслан Камболов
47 (п)   Даниил Уткин
21 (п)   Юнес Намли
33 (н)   Маркус Берг
17 (н)   Иван Игнатьев
1 (в)   Угурджан Чакыр
4 (з)   Хюсейин Тюркмен
77 (з)   Филип Новак
26 (п)   Фыратджан Узюм
20 (н)   Юсуф Сари
9 (н)    Тони
11 (н)   Александр Сёрлот
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'35

ГОЛ! 2:0!

'34

Фернандеш подошел к мячу и выполнил сильную подачу в район 11-метровой отметки. Очень неточно — защитники «Трабзонспора» без проблем эту передачу прервали.

'33

Джорекджи свалил Рамиреса на своем фланге. Будет опасный штрафной.

'32

Не дает «Краснодар» выйти гостям с их половины поля. Просто все подборы выигрывают «быки», но без подключения в чужую штрафную.

'30

И все-таки в УЕФА записали гол на Фернандеша. Пусть так.

'29

Воодушевились хозяева после того, как открыли счет, и провели несколько острых атак. Заработали «быки» угловой, но с подачей Шапи защитники «Трабзонспора» справились легко.

'27

Точнее, автогол. Фернандеш отобрал мяч на линии штрафной, отдал на Ольссона, а сам продвинулся вперед и, получив ответный пас, ударил по воротам. Асан удар заблокировал, но мяч рикошетом от защитника «Трабзонспора» отскочил в ворота! 1:0. Хотя гол пока что записан на Фернандеша, но это очевидный автогол, конечно.

'27

ГОЛ! «Краснодар»!

'26

Момент! Точнее, полумомент. Джорекджи вывел Авдияйя на ударную позицию, тот дошел с мячом до угла вратарской и, освободившись из-под опеки, пробил. Но несильно. Крицюк спокойно мяч поймал.

'25

Джанбаз издевательски обыграл Сулейманова на фланге, убрав форварда «Краснодара» на одном замахе. Тот в долгу не остался и догнал защитника, мяч отобрав.

'24

Прибрал мяч к своим ногам «Трабзонспор», но без особого продвижения вперед. Обостряющий пас — и защитники «Краснодара» сразу играют на перехвате.

'22

Очередной фол на себе зарабатывает Акпынар. На этот раз жертвой его хитрости стал Мартынович, толкнувший турецкого нападающего в спину. Тут без карточек.

'21

«Краснодар» пошел в позиционную атаку через центр, но все оборвалось на Ольссоне: хавбек «быков» далеко отпустил мяч и, пытаясь исправить свою ошибку, въехал в ногу Джанбазу.

'19

А вот теперь Спаич заработал «горчичник». Вновь не по правилам сыграл серб против Акпынара на «втором этаже».

'17

Неплохую комбинацию в позиционной атаке провели игроки «Трабзонспора», мяч последовал налево, откуда Дурсун выполнил опасную подачу во вратарскую. Крицюк уверенно сыграл на выезде.

'16

Спаич в борьбе за верховой мяч свалил с ног Акпынара. Не по правилам.

'15

Ненадолго обозначили высокий прессинг обороны «Краснодара» игроки из Турции. «Быки» с этим давлением справились без проблем.

'13

Акпынат вернулся в оборону и врезал по ногам Сулейманову. Штрафной, но без желтой карточки.

'12

Аккуратно играет «Трабзонспор» и пытается прихватить мяч под свой контроль, сбавляя при этом темп игры, который наоборот пытается задать «Краснодар».

'11

Ари сместился с правого фланга в центр и отпасовал на Шапи, при этом сразу же совершив забег в штрафную, надеясь на ответный пас. Сулейманов же решил откатить мяч под удар Вильене, тот издали приложился, но пробил выше ворот.

'9

Грубо ошибается Рамирес при выходе из обороны, Серкан Асан обокрал его, а защитник «Краснодара» сразу же остановился. А игрок «Трабзонспора» останавливаться не стал и сразу же помчался к чужой штрафной и попытался прострелить на дальний угол вратарской, но заработал только угловой. «Стандарт» гости реализовать не сумели.

'7

Ольссон совершил необязательную потерю на своей половине поля, и в итоге гости сразу же начертили контрвыпад. Последовал прострел с левого фланга на Акпынара, турецкий нападающий в единоборстве со Спаичем упал и потребовал назначить пенальти. Арбитр считает, что нарушения правил не было.

'7

Размашисто атакует «Краснодар» в начале матча. Статус хозяев определенно играет на руку «быкам», учитывая, что «Трабзонспор» вовсе играет полурезервным составом.

'5

Опасно могло быть! Сулейманов подкараулил ошибку полузащитников гостей в центре поля и сразу же разогнал контратаку 3 в 4. Решил Шапи покатить налево в направлении Стоцкого: Иванилду Фернандеш эту передачу прервал.

'3

Авдияй тоже решил попробовать свои способности дриблера после прохода Вильены, но его на подходе к штрафной успешно остановил Петров.

'2

Момент! Вильена здорово прошел по левому флангу и прострелил на Ари. Тот мог бить с линии штрафной, но неудачно обработал мяч и момент упустил. Зато довести атаку до удара сумел Фернандеш, плотно приложившийся к снаряду. Голкипер «Трабзонспора» с ударом португальца справился.

'1

Матч начался!

20:52

Команды вышли на поле. Звучит гимн Лиги Европы.

20:50

После трех туров группового этапа Лиги Европы «Краснодар» располагается на третьем месте турнирной таблицы группы С, имея в своем активе три очка. «Трабзонспор» — последний с одним баллом.

20:45

Стоит обратить внимание, что обе команды провели замены вратарей по сравнению с первым матчем, который прошел 24 октября в Турции и завершился победой «быков» со счетом 2:0.

20:40

«Трабзонспор»: Вратарь: Эрдже Кардешлер;

Маджид Хоссейни, Гастон Кампи, Иванилду Фернандеш, Серкан Асан, Абдуррахим Дурсун, Камил Джорекджи, Доган Эрдоган, Донис Авдияй, Ахмет Джанбаз, Мухаммет Акпынар.

20:35

Представляем стартовые составы команд. «Краснодар»:

Вратарь: Станислав Крицюк;

Александр Мартынович, Урош Спаич, Сергей Петров, Кристиан Рамирес, Мануэл Фернандеш, Тонни де Вильена, Кристофер Ольссон, Дмитрий Стоцкий, Магомед-Шапи Сулейманов, Ари.

20:30

Начало встречи запланировано на 20.55 мск.

20:25

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Трабзонспором».