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Фернандеш подошел к мячу и выполнил сильную подачу в район 11-метровой отметки. Очень неточно — защитники «Трабзонспора» без проблем эту передачу прервали.
Джорекджи свалил Рамиреса на своем фланге. Будет опасный штрафной.
Не дает «Краснодар» выйти гостям с их половины поля. Просто все подборы выигрывают «быки», но без подключения в чужую штрафную.
И все-таки в УЕФА записали гол на Фернандеша. Пусть так.
Воодушевились хозяева после того, как открыли счет, и провели несколько острых атак. Заработали «быки» угловой, но с подачей Шапи защитники «Трабзонспора» справились легко.
Точнее, автогол. Фернандеш отобрал мяч на линии штрафной, отдал на Ольссона, а сам продвинулся вперед и, получив ответный пас, ударил по воротам. Асан удар заблокировал, но мяч рикошетом от защитника «Трабзонспора» отскочил в ворота! 1:0. Хотя гол пока что записан на Фернандеша, но это очевидный автогол, конечно.
Джанбаз издевательски обыграл Сулейманова на фланге, убрав форварда «Краснодара» на одном замахе. Тот в долгу не остался и догнал защитника, мяч отобрав.
Прибрал мяч к своим ногам «Трабзонспор», но без особого продвижения вперед. Обостряющий пас — и защитники «Краснодара» сразу играют на перехвате.
Очередной фол на себе зарабатывает Акпынар. На этот раз жертвой его хитрости стал Мартынович, толкнувший турецкого нападающего в спину. Тут без карточек.
«Краснодар» пошел в позиционную атаку через центр, но все оборвалось на Ольссоне: хавбек «быков» далеко отпустил мяч и, пытаясь исправить свою ошибку, въехал в ногу Джанбазу.
Неплохую комбинацию в позиционной атаке провели игроки «Трабзонспора», мяч последовал налево, откуда Дурсун выполнил опасную подачу во вратарскую. Крицюк уверенно сыграл на выезде.
Спаич в борьбе за верховой мяч свалил с ног Акпынара. Не по правилам.
Ненадолго обозначили высокий прессинг обороны «Краснодара» игроки из Турции. «Быки» с этим давлением справились без проблем.
Акпынат вернулся в оборону и врезал по ногам Сулейманову. Штрафной, но без желтой карточки.
Аккуратно играет «Трабзонспор» и пытается прихватить мяч под свой контроль, сбавляя при этом темп игры, который наоборот пытается задать «Краснодар».
Ари сместился с правого фланга в центр и отпасовал на Шапи, при этом сразу же совершив забег в штрафную, надеясь на ответный пас. Сулейманов же решил откатить мяч под удар Вильене, тот издали приложился, но пробил выше ворот.
Грубо ошибается Рамирес при выходе из обороны, Серкан Асан обокрал его, а защитник «Краснодара» сразу же остановился. А игрок «Трабзонспора» останавливаться не стал и сразу же помчался к чужой штрафной и попытался прострелить на дальний угол вратарской, но заработал только угловой. «Стандарт» гости реализовать не сумели.
Ольссон совершил необязательную потерю на своей половине поля, и в итоге гости сразу же начертили контрвыпад. Последовал прострел с левого фланга на Акпынара, турецкий нападающий в единоборстве со Спаичем упал и потребовал назначить пенальти. Арбитр считает, что нарушения правил не было.
Размашисто атакует «Краснодар» в начале матча. Статус хозяев определенно играет на руку «быкам», учитывая, что «Трабзонспор» вовсе играет полурезервным составом.
Опасно могло быть! Сулейманов подкараулил ошибку полузащитников гостей в центре поля и сразу же разогнал контратаку 3 в 4. Решил Шапи покатить налево в направлении Стоцкого: Иванилду Фернандеш эту передачу прервал.
Авдияй тоже решил попробовать свои способности дриблера после прохода Вильены, но его на подходе к штрафной успешно остановил Петров.
Команды вышли на поле. Звучит гимн Лиги Европы.
После трех туров группового этапа Лиги Европы «Краснодар» располагается на третьем месте турнирной таблицы группы С, имея в своем активе три очка. «Трабзонспор» — последний с одним баллом.
Стоит обратить внимание, что обе команды провели замены вратарей по сравнению с первым матчем, который прошел 24 октября в Турции и завершился победой «быков» со счетом 2:0.
«Трабзонспор»: Вратарь: Эрдже Кардешлер;
Маджид Хоссейни, Гастон Кампи, Иванилду Фернандеш, Серкан Асан, Абдуррахим Дурсун, Камил Джорекджи, Доган Эрдоган, Донис Авдияй, Ахмет Джанбаз, Мухаммет Акпынар.
Представляем стартовые составы команд. «Краснодар»:
Вратарь: Станислав Крицюк;
Александр Мартынович, Урош Спаич, Сергей Петров, Кристиан Рамирес, Мануэл Фернандеш, Тонни де Вильена, Кристофер Ольссон, Дмитрий Стоцкий, Магомед-Шапи Сулейманов, Ари.
Начало встречи запланировано на 20.55 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Трабзонспором».