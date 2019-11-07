Точнее, автогол. Фернандеш отобрал мяч на линии штрафной, отдал на Ольссона, а сам продвинулся вперед и, получив ответный пас, ударил по воротам. Асан удар заблокировал, но мяч рикошетом от защитника «Трабзонспора» отскочил в ворота! 1:0. Хотя гол пока что записан на Фернандеша, но это очевидный автогол, конечно.