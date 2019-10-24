Трабзонспор

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Олссон нерасторопно откликнулся на перспективную передачу Берга и отпасовал Шапи, но момент уже был потерян.
Сари в очередной раз опасно прорывается по своему флангу, забрасывая мяч в штрафную. Аккуратнее с ним надо быть.
Шапи наносил удар после скидки Берга, откликнувшегося на передачу с углового, но точно выстрелить у форварда «Краснодара» не получилось.
Сари приблизился к штрафной «быков» и решил тут же пробить — рядом со штангой прошел мяч.
Соса в центральном круге потерял мяч и дал возможность «Краснодару» на атаку, но гости ей не воспользовались.
Камболов задумывал классную передачу на ход Петрову, но промедлил, из-за чего защитник «быков» забрался в офсайд.
Рамирес с разбега решился на дальний удар — очень высоко полетел мяч на трибуны.
Соса коварный удар нанес в угол ворот Сафонова — забрал мяч голкипер «быков».
Шапи получил мяч возле штрафной соперника и сразу же наносил удар — мимо ворот.
Первый угловой хозяева подавали, но все завершилось на Сафонове, который уверенно кулаками выбил мяч за пределы штрафной.
Нвакаэме навешивал в штрафную гостей, подбор оказался за ним, а Петров помешал игроку «Трабзона», свалив того на газон. Судья фола не увидел.
Петров неаккуратно отдал передачу Мартыновичу назад,которого едва не настиг Серлот. Был риск получить травму.
Корекчи опасно простреливал с правого фланга в зону 11-метрового, но Рамирес сыграл надежно, прервав передачу.
Шапи с очередной углового искал партнеров на ближней штанге — неудачная попытка.
Спайич выиграл верховую борьбу после углового и скидывал дальше в штрафную, где одноклубников не оказалось.
В параллельном матче квартета «Хетафе» на своем поле принимает «Базель». Эта встреча начнется так же в 22.00 по московскому времени.
«Краснодар» после двух туров замыкает турнирную таблицу группы C, не набрав ни одного балла. Турецкая команда располагается на третьем месте с одним очком.
Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Ольссон, Камболов, де Вильена, Стоцкий, Берг, Сулейманов.
Стартовый состав «Трабзонспора»: Чакыр, Перейра, Фернандеш, Кампи, Новак, Соса, Сары, Черекчи, Пармак, Нвакаеме, Серлот.
Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги Европы между турецким «Трабзонспором» и «Краснодаром».