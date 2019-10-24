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Трабзонспор Краснодар

За первыми очками: «Краснодар» забил «Трабзонспору». LIVE

Лига Европы. Групповой этап. «Трабзонспор» — «Краснодар». ОНЛАЙН

Турецкий «Трабзонспор» принимает «Краснодар» в матче группового этапа Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа C. 3-й тур  |   24 октября 22:00   |  2 тайм
Трабзонспор
0:1
Краснодар
Стадион «Шенол Гюнеш (Медикал Парк Арена)», Трабзон | Главный судья: Харальд Лехнер (Австрия)
Перейра 49'
Соса 54'
Ольссон 29'
Спаич 31'
Берг 49'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Угурджан Чакыр
14 (з)   Иванилду Фернандеш
22 (з)   Гастон Кампи
77 (з)   Филип Новак
47 (з)   Жоау Перейра 49'
2 (з)   Камил Джорекджи
8 (п)   Хосе Эрнесто 54'
61 (п)   Абдулкадир Пармак
9 (н)    Тони
20 (н)   Юсуф Сари
11 (н)   Александр Сёрлот
39 (в)   Матвей Сафонов
4 (з)   Александр Мартынович
5 (з)   Урош  31'
6 (з)   Кристиан Рамирес
98 (з)   Сергей Петров
52 (п)   Тонни де
14 (п)   Кристофер Ольссон 29'
77 (п)   Руслан Камболов
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
33 (н)   Маркус Берг 49'
Запасной состав
16 (в)   Эрдже Кардешлер
5 (з)   Маджид Хоссеини
4 (з)   Хюсейин Тюркмен
38 (п)   Ахмет Джанбаз
26 (п)   Фыратджан Узюм
7 (п)   Донис Афдияй
21 (п)   Доган Эрдоган
1 (в)   Станислав Крицюк
3 (з)   Йон Гудни
99 (п)   Мануэл Фернандеш
21 (п)   Юнес Намли
47 (п)   Даниил Уткин
9 (н)    Ари
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`57

Олссон нерасторопно откликнулся на перспективную передачу Берга и отпасовал Шапи, но момент уже был потерян.

`55

Соса за разговоры с арбитром получает желтую карточку.

`52

Сари в очередной раз опасно прорывается по своему флангу, забрасывая мяч в штрафную. Аккуратнее с ним надо быть.

`49

Перейра желтую карточку получил за игру рукой в моменте с голом.

`49

ГОЛ! Петров вбежал в штрафную и сделал передачу на Берга, первый удар шведа пришелся в соперника, но форвард «быков» отлично сыграл на добивании. 1:0 — «Краснодар» повел.

`48

Момент! Отличную комбинацию разыграли гости, Стоцкий сделал заброс в район 11-метровой отметки, на который откликнулся Шапи, выбежавший из-за спины защитника, но вместо удара еле покатил мяч прямо в руки голкиперу.

`46

Второй тайм стартовал!

Перерыв

Свисток отправляет команды на перерыв — 0:0. В целом игра находится под контролем «Трабзона», у «Краснодара» получается атаковать и перехватывать преимущество лишь в редких моментах. Иначе говоря, не идет пока к голам у «быков».

`45

Одну минуту арбитр компенсировал к первому тайму.

`43

Шапи наносил удар после скидки Берга, откликнувшегося на передачу с углового, но точно выстрелить у форварда «Краснодара» не получилось.

`41

Камболов получил небольшое повреждение. Оказывают ему помощь медики.

`39

Сари приблизился к штрафной «быков» и решил тут же пробить — рядом со штангой прошел мяч.

`37

Соса в центральном круге потерял мяч и дал возможность «Краснодару» на атаку, но гости ей не воспользовались.

`35

Камболов задумывал классную передачу на ход Петрову, но промедлил, из-за чего защитник «быков» забрался в офсайд.

`33

Рамирес с разбега решился на дальний удар — очень высоко полетел мяч на трибуны.

`31

Сари рванул по флангу в опасную атаку, однако на пути к штрафной его грубо срубил Спайич. Желтая карточка.

`29

Олссон получает предупреждение. Сделал обрез, после чего ударил соперника.

`27

Момент! Нвакаэме легко обыграл Петрова на фланге, подработал мяч себе под удар и прострелил на линию вратарской, где Спайич в последний момент накрыл удар Серлота.

`25

Соса коварный удар нанес в угол ворот Сафонова — забрал мяч голкипер «быков».

`22

Момент! Нвакаэме навесил в штрафную «Краснодара», где Спайич едва не срезал мяч в свои ворота, но Сафонов в эффектном прыжке вытащил снаряд прямо из угла рамки.

`19

Шапи получил мяч возле штрафной соперника и сразу же наносил удар — мимо ворот.

`17

Первый угловой хозяева подавали, но все завершилось на Сафонове, который уверенно кулаками выбил мяч за пределы штрафной.

`15

Нвакаэме навешивал в штрафную гостей, подбор оказался за ним, а Петров помешал игроку «Трабзона», свалив того на газон. Судья фола не увидел.

`12

Петров неаккуратно отдал передачу Мартыновичу назад,которого едва не настиг Серлот. Был риск получить травму.

`9

Момент! Шапи оставили одного на линии штрафной, он решился на удар, но мяч попал в перекладину.

`7

Корекчи опасно простреливал с правого фланга в зону 11-метрового, но Рамирес сыграл надежно, прервав передачу.

`5

Шапи с очередной углового искал партнеров на ближней штанге — неудачная попытка.

`3

Спайич выиграл верховую борьбу после углового и скидывал дальше в штрафную, где одноклубников не оказалось.

`1

Матч начался! Поехали!

21:55

В параллельном матче квартета «Хетафе» на своем поле принимает «Базель». Эта встреча начнется так же в 22.00 по московскому времени.

21:50

«Краснодар» после двух туров замыкает турнирную таблицу группы C, не набрав ни одного балла. Турецкая команда располагается на третьем месте с одним очком.

21:45

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Ольссон, Камболов, де Вильена, Стоцкий, Берг, Сулейманов.

21:40

Стартовый состав «Трабзонспора»: Чакыр, Перейра, Фернандеш, Кампи, Новак, Соса, Сары, Черекчи, Пармак, Нвакаеме, Серлот.

21:35

Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

21:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги Европы между турецким «Трабзонспором» и «Краснодаром».