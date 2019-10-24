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Партизан Манчестер Юнайтед

Битва за лидерство: «МЮ» гостит у «Партизана». LIVE

Футбол. Лига Европы. Групповой этап. «Партизан» — «МЮ». ОНЛАЙН

«Манчестер Юнайтед» на выезде встречается с сербским «Партизаном» в матче группового этапа Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа L. 3-й тур  |   24 октября 19:55   |  1 тайм
Партизан
0:0
Манчестер Юнайтед
Стадион «Партизан», Белград | Главный судья: Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида, Испания)
Подробная статистика матча
Основные составы
88 (в)   Владимир Стойкович
72 (з)   Слободан Урошевич
23 (з)   Боян Остойич
73 (з)   Неманья Милетич
3 (з)   Страхиня Павлович
16 (з)   Саша Здьелар
6 (п)   Бибрас Натхо
7 (п)   Зоран Тошич
20 (п)   Сейдуба Сума
11 (п)   Такума Асано
22 (в)   Серхио Ромеро
4 (з)   Фил Джонс
5 (з)   Гарри Магуайр
16 (з)   Маркос Рохо
53 (з)   Брендон Уильямс
29 (з)   Аарон Ван-Биссака
37 (п)   Джеймс Гарнер
39 (п)   Скотт Мактоминай
8 (п)   Хуан Мата
14 (п)   Джесси Лингард
9 (н)   Антони Марсьяль
Запасной состав
85 (в)   Неманья Стеванович
31 (з)   Райко Брежанчич
5 (з)   Игор Вуячич
19 (п)   Александар Шчекич
10 (п)   Лазар Павлович
80 (н)   Филип Стеванович
18 (н)   Джордже Иванович
13 (в)   Ли Грант
2 (з)   Виктор Линделёф
17 (п)    Фред
21 (п)   Даниэль Джеймс
15 (п)   Андреас Перейра
26 (н)   Мэйсон Гринвуд
10 (н)   Маркус Рашфорд
Самоечитаемое
Трансляция
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'8
После исполненного стандарта мяч прилетел в штрафную «Юнайтед», Умар пробил головой, но из положения вне игры.
'7
Умар в сербской атаке с ходу получил на фланге по ногам — Магуайр грамотно притормозил выпад хозяев.
'6
«Манчестеру» не понадобилось много времени, чтобы освоиться на чужом поле. Гости владеют мячом, но пока без интересных подходов к воротам соперника.
'4
Ромеро вышел за пределы своей штрафной, выбив мяч в аут.
'3
Ван-Биссака откликнулся на заброс к правому краю атаки гостей, но не удержался на ногах и мяч потерял.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли манкунианцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги Европы: «Партизан» — «Манчестер Юнайтед». Это соперники по группе L. Начало встречи запланировано на 19:55 по московскому времени.