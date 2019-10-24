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Трансляция
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'8
После исполненного стандарта мяч прилетел в штрафную «Юнайтед», Умар пробил головой, но из положения вне игры.
'7
Умар в сербской атаке с ходу получил на фланге по ногам — Магуайр грамотно притормозил выпад хозяев.
'6
«Манчестеру» не понадобилось много времени, чтобы освоиться на чужом поле. Гости владеют мячом, но пока без интересных подходов к воротам соперника.
'4
Ромеро вышел за пределы своей штрафной, выбив мяч в аут.
'3
Ван-Биссака откликнулся на заброс к правому краю атаки гостей, но не удержался на ногах и мяч потерял.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли манкунианцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги Европы: «Партизан» — «Манчестер Юнайтед». Это соперники по группе L. Начало встречи запланировано на 19:55 по московскому времени.