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Еще один удар Облякова из-за пределов штрафной. Дибуш в классном прыжке перевел мяч на угловой.
Опасно могло быть! Последовала подача на дальнюю штангу с углового, и Харатин почему-то оказался никем не прикрыт. Не попал по мячу хавбек гостей.
69% — 31%: по владению мячом в первые минуты подопечные Виктора Гончаренко лучшие.
Обляков выполнил подачу, но не смог перебросить ближнего защитника.
Еще один штрафной. Сигурдссона свалили на правом фланге.
Фернандес получил по ногам в середине поля от Чивича.
Последовала подача в направлении дальней штанги, Акинфеев неудачно сыграл на выходе, но своего капитана подстраховал Дивеев, выбив мяч из штрафной.
Ахметов сфолил на Боли прямо у своей штрафной на правом фланге обороны. Будет опасный «стандарт».
Фернандес выиграл единоборство на правом фланге атаки и протолкнул мяч на Влашича. Хорват нарвался на пару защитников и мяч потерял.
С трудом проходят к чужой штрафной армейцы, дисциплинированно обороняется «Ференцварош». Не стали с первых минут команды рисковать, главное — сыграть аккуратно.
Вышли команды на поле.
Интересно, что обе команды уже встречались друг с другом ранее. В 1994 году ЦСКА встречался с «Ференцварошом» в рамках 1/16 финала Кубка обладателей кубков УЕФА, и армейцы по сумме двух встреч уступили венграм.
Перед третьим туром Лиги Европы ЦСКА остается на последнем месте с нулем в графе «набранные очки». Армейцы уступили «Лудогорцу» и «Эспаньолу» с общим счетом 1:7. Что касается «Ференцвароша», то венгры занимают третью строчку в группе H, сыграв вничью с «Эспаньолом» и уступив «Лудогорцу».
«Ференцварош»:
Вратарь: Денеш Дибуш;
Эндре Ботка, Эльдар Чивич, Миха Блажич, Давид Шигер, Данил Игнатенко, Александр Зубков, Гергэ Ловренчич, Игорь Харатин, Франк Боли, Токмак Нгуен.
Представляем стартовые составы команд. ЦСКА:
Вратарь: Игорь Акинфеев;
Хердур Магнуссон, Вадим Карпов, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Ильзат Ахметов, Константин Кучаев, Никола Влашич, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Федор Чалов.
Начало встречи запланировано на 19.55 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги Европы между московским ЦСКА и венгерским Ференцварошом.