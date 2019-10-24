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ЦСКА Ференцварош

Оправдаться за провал: ЦСКА принимает «Ференцварош». LIVE

Лига Европы. Групповой этап. ЦСКА — «Ференцварош». ОНЛАЙН

Московский ЦСКА принимает венгерский «Ференцварош» в матче группового этапа Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа H. 3-й тур  |   24 октября 19:55   |  1 тайм
ЦСКА
0:0
Ференцварош
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва | Главный судья: Павел Орел (Чехия)
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
62 (з)   Вадим Карпов
78 (з)   Игорь Дивеев
2 (з)   Марио Фернандес
7 (п)   Ильзат Ахметов
20 (п)   Константин Кучаев
8 (п)   Никола Влашич
98 (п)   Иван Обляков
17 (п)   Арнор Сигурдссон
9 (н)   Фёдор Чалов
90 (в)   Денеш Дибуш
21 (з)   Эндре Ботка
17 (з)   Эльдар Чивич
25 (з)   Миха Блажич
18 (п)   Давид Шигер
7 (п)   Данил Игнатенко
11 (п)   Александр Зубков
8 (п)   Гергэ Ловренчич
14 (п)   Игорь Харатин
70 (н)   Франк Боли
10 (н)   Токмак Нгуен
Запасной состав
1 (в)   Илья Помазун
31 (з)   Звонимир Шарлия
27 (з)   Седрик Гогуа
29 (п)   Яка Бийол
11 (п)   Лукас Сантос
25 (п)   Кристиян Бистрович
19 (н)   Такума Нисимура
99 (в)   Давид Гроф
33 (з)   Лаша Двали
51 (п)   Андраш Чонка
92 (п)   Михал Шкварка
50 (н)   Тамаш Прискин
88 (н)    Исаэл
97 (н)   Роланд Варга
Самоечитаемое
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'17

Момент! Замешкались центральные защитники «Ференцвароша» и вместо того, чтобы вынести мяч из-за пределов штрафной, выкатили его на ногу Сигурдсонну. Исландец с близкого расстояния по воротам не попал.

'16

Еще один удар Облякова из-за пределов штрафной. Дибуш в классном прыжке перевел мяч на угловой.

'15

Опасно могло быть! Последовала подача на дальнюю штангу с углового, и Харатин почему-то оказался никем не прикрыт. Не попал по мячу хавбек гостей.

'13

69% — 31%: по владению мячом в первые минуты подопечные Виктора Гончаренко лучшие.

'12

Опасно! Обляков решился на дальний удар. Мяч пролетел чуть выше перекладины! Хотя Дибуш этот момент контролировал.

'11

Обляков выполнил подачу, но не смог перебросить ближнего защитника.

'10

Еще один штрафной. Сигурдссона свалили на правом фланге.

'9

Опасно могло быть! Фернандес выполнил подачу с правого фланга в штрафную, но на его передачу никто из партнеров не откликнулся. Зато гости побежали в контратаку, и Нгуен мог выйти один на один, если бы не забрался в офсайд.

'8

Фернандес получил по ногам в середине поля от Чивича.

'5

Последовала подача в направлении дальней штанги, Акинфеев неудачно сыграл на выходе, но своего капитана подстраховал Дивеев, выбив мяч из штрафной.

'4

Ахметов сфолил на Боли прямо у своей штрафной на правом фланге обороны. Будет опасный «стандарт».

'3

Фернандес выиграл единоборство на правом фланге атаки и протолкнул мяч на Влашича. Хорват нарвался на пару защитников и мяч потерял.

'2

С трудом проходят к чужой штрафной армейцы, дисциплинированно обороняется «Ференцварош». Не стали с первых минут команды рисковать, главное — сыграть аккуратно.

'1

Звучит стартовый свисток. Матч начался.

19:51

Вышли команды на поле.

19:50

Интересно, что обе команды уже встречались друг с другом ранее. В 1994 году ЦСКА встречался с «Ференцварошом» в рамках 1/16 финала Кубка обладателей кубков УЕФА, и армейцы по сумме двух встреч уступили венграм.

19:45

Перед третьим туром Лиги Европы ЦСКА остается на последнем месте с нулем в графе «набранные очки». Армейцы уступили «Лудогорцу» и «Эспаньолу» с общим счетом 1:7. Что касается «Ференцвароша», то венгры занимают третью строчку в группе H, сыграв вничью с «Эспаньолом» и уступив «Лудогорцу».

19:40

«Ференцварош»:

Вратарь: Денеш Дибуш;

Эндре Ботка, Эльдар Чивич, Миха Блажич, Давид Шигер, Данил Игнатенко, Александр Зубков, Гергэ Ловренчич, Игорь Харатин, Франк Боли, Токмак Нгуен.

19:35

Представляем стартовые составы команд. ЦСКА:

Вратарь: Игорь Акинфеев;

Хердур Магнуссон, Вадим Карпов, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Ильзат Ахметов, Константин Кучаев, Никола Влашич, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Федор Чалов.

19:30

Начало встречи запланировано на 19.55 мск.

19:25

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги Европы между московским ЦСКА и венгерским Ференцварошом.