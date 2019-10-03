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И снова спасается «Краснодар». На этот раз благодаря рикошету.
Вильена тут же захотел исправиться, хлестко пробив в касание после передачи с фланга. Получилось сильно выше.
На Берга прошла у Берга хорошая закидушка в штрафную соперника, но Ньом вынес мяч.
Кенеди попытался финтом Зидана разобраться с игроками «Краснодара» в центре поля. Эффектно играет бразилец.
Файр на подходе к штрафной решился на удар — рядом со штангой мяч прошел.
На Шапи хороший заброс последовал в контратаке, но форвард «быков» принять мяч не сумел.
На стандарте Кабрера отвоевал себе мяч, пробив чуть выше ворот. Регулярно создает моменты «Хетафе».
Настоящая бойня на поле. Сначала Ольссону досталось в борьбе за верховой мяч, а потом и Гальего получил повреждение в стыке с Мартыновичем.
Ньом забрасывал с фланга в штрафную «быков» мяч, и с большим трудом отбились хозяева.
Бергу, к слову, регулярно достается от защитников «Хетафе». Один нападающий все-таки, конкретно против него играют все.
Мяч в руку попадает Бергу, из-за чего атака «Краснодара» прерывается. На микроэпизоды игра разбивается.
Ньом нарушил правила на де Вильене, но ничего «быки» опасного из этого не извлекли.
Правым флангом убежали в атаку игроки «Краснодара», задумка была хорошей, но Петров не успел к мячу.
Кеннеди простреливал вдоль ворот — отбились спокойно «быки». Пока «Хетафе» выглядит интереснее.
Пока довольно трудно хозяевам доставлять мяч на чужую половину поля. Но в защите неплохо играют.
Вильена грубо нарушил правила в спокойной ситуации. Довольно грубая и обоюдоострая игра.
Была хорошая возможность у «быков» убежать в атаку, но Намли подскользнулся и упал. Обильно полито поле в Краснодаре.
Обменялись опасными подходами к воротам команды на первых минутах, но не более. У «Хетафе» и вовсе уже дважды офсайд был.
В первом матче «Краснодар» с разгромом проиграл швейцарскому «Базелю» со счетом 0:5, «Хетафе» же на своем поле разобрался с турецким «Трабзонспором» — 1:0.
«Хетафе»:
Вратарь: Леандро Чичисола;
Рауль Гарсия, Аллан-Ромео Ньом, Леандро Кабрера, Бруно Гонсалес, Давид Тимор, Роберт Кенеди, Файчал Файр, Франсиско Портильо, Родриго Анхель, Энрик Гальего.
Представляем стартовые составы команд. «Краснодар»:
Вратарь: Матвей Сафонов;
Урош Спаич, Сергей Петров, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Йон Гудни Фьолусон, Кристофер Ольссон, Тонни де Вильена, Юнес Намли, Магомед-Шапи Сулейманов, Маркус Берг.
Начало встречи запланировано на 22.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги Европы «Краснодар» — «Хетафе».