МОМЕНТ! Кенеди в борьбе с Петровым заработал угловой. Последовала подача в район 11-метровой, мяч отскочил к Тимору, который оказался один на дальней штанге. Расстреливал испанец ворота Сафонова, но попал в перекладину, откуда мяч уже улетел за лицевую.