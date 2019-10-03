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Краснодар Хетафе

Прервать серию неудач: «Краснодар» пропустил от «Хетафе». LIVE

Лига Европы. Групповой этап. «Краснодар» — «Хетафе». ОНЛАЙН

«Краснодар» принимает испанский «Хетафе» в матче группового этапа Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа C. 2-й тур  |   03 октября 22:00   |  перерыв
Краснодар
0:1
Хетафе
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Иван Бебек (Риека, Хорватия)
де Вильена 40'
Фьолусон 42'
Анхель 35'
Подробная статистика матча
Основные составы
39 (в)   Матвей Сафонов
5 (з)   Урош 
98 (з)   Сергей Петров
4 (з)   Александр Мартынович
6 (з)   Кристиан Рамирес
3 (з)   Йон Гудни 42'
14 (п)   Кристофер Ольссон
52 (п)   Тонни де 40'
21 (п)   Юнес Намли
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
33 (н)   Маркус Берг
1 (в)   Леандро Чичисола
14 (з)   Рауль Гарсия
12 (з)   Аллан-Ромео Ньом
6 (з)   Леандро Кабрера
4 (з)   Бруно Гонсалес
24 (п)   Давид Тимор
25 (п)   Роберт Кенеди
21 (п)   Файчал Файр
8 (п)   Франсиско Портильо
9 (н)   Родригес Анхель 35'
10 (н)   Энрик Гальего
Запасной состав
1 (в)   Станислав Крицюк
11 (з)   Дмитрий Скопинцев
47 (п)   Даниил Уткин
77 (п)   Руслан Камболов
99 (п)   Мануэл Фернандеш
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
9 (н)    Ари
13 (в)   Давид Сория
2 (з)   Даконам Дьене
22 (з)   Дамиан Суарес
15 (з)   Марк Кукурелья
20 (п)   Неманья Максимович
23 (п)   Давид Хасон
26 (н)   Уго Дуро
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Перерыв

Судья отправляет команды на перерыв. Игра «Краснодара» оставляет желать лучшего, а вот «Хетафе», реализуй свои моменты, мог вести бы больше, чем 1:0.

`45+1

И снова спасается «Краснодар». На этот раз благодаря рикошету.

`45+1

Две минуты судья добавляет к первому тайму.

`44

Шикарный перевод на фланг прошел у «Хетафе», Файр простреливал, Ньом в одно касание попал в штангу, а Гальего не сориентировался на добивании. Могли сейчас испанцы второй забивать.

`43

Фьолусон локтем по шее попал Гальего. Это желтая карточка.

`42

Вильена тут же захотел исправиться, хлестко пробив в касание после передачи с фланга. Получилось сильно выше.

`40

Вильена получает желтую карточку за отмашку.

`38

На Берга прошла у Берга хорошая закидушка в штрафную соперника, но Ньом вынес мяч.

`36

ГОЛ! Ольссон потерял мяч в центре поля, Кенеди пробежал несколько метров и отдал передачу на ход Гальего, который вышел один на один и переиграл Сафонова. 1:0 — «Хетафе» повел.

`35

Гальего в штрафной «быков» отклеился от Спаича, переиграл Рамиреса в верховой борьбе и пробивал головой — выше ворот. Но опасно было.

`34

Кенеди попытался финтом Зидана разобраться с игроками «Краснодара» в центре поля. Эффектно играет бразилец.

`32

Файр на подходе к штрафной решился на удар — рядом со штангой мяч прошел.

`29

На Шапи хороший заброс последовал в контратаке, но форвард «быков» принять мяч не сумел.

`27

На стандарте Кабрера отвоевал себе мяч, пробив чуть выше ворот. Регулярно создает моменты «Хетафе».

`25

Настоящая бойня на поле. Сначала Ольссону досталось в борьбе за верховой мяч, а потом и Гальего получил повреждение в стыке с Мартыновичем.

`23

Ньом забрасывал с фланга в штрафную «быков» мяч, и с большим трудом отбились хозяева.

`20

МОМЕНТ! Кенеди в борьбе с Петровым заработал угловой. Последовала подача в район 11-метровой, мяч отскочил к Тимору, который оказался один на дальней штанге. Расстреливал испанец ворота Сафонова, но попал в перекладину, откуда мяч уже улетел за лицевую.

`19

Бергу, к слову, регулярно достается от защитников «Хетафе». Один нападающий все-таки, конкретно против него играют все.

`17

Мяч в руку попадает Бергу, из-за чего атака «Краснодара» прерывается. На микроэпизоды игра разбивается.

`15

Ньом нарушил правила на де Вильене, но ничего «быки» опасного из этого не извлекли.

`13

Правым флангом убежали в атаку игроки «Краснодара», задумка была хорошей, но Петров не успел к мячу.

`11

Кеннеди простреливал вдоль ворот — отбились спокойно «быки». Пока «Хетафе» выглядит интереснее.

`9

Пока довольно трудно хозяевам доставлять мяч на чужую половину поля. Но в защите неплохо играют.

`7

Вильена грубо нарушил правила в спокойной ситуации. Довольно грубая и обоюдоострая игра.

`5

Была хорошая возможность у «быков» убежать в атаку, но Намли подскользнулся и упал. Обильно полито поле в Краснодаре.

`3

Обменялись опасными подходами к воротам команды на первых минутах, но не более. У «Хетафе» и вовсе уже дважды офсайд был.

`1

Матч начался! Поехали!

21:50

В первом матче «Краснодар» с разгромом проиграл швейцарскому «Базелю» со счетом 0:5, «Хетафе» же на своем поле разобрался с турецким «Трабзонспором» — 1:0.

21:45

«Хетафе»:

Вратарь: Леандро Чичисола;

Рауль Гарсия, Аллан-Ромео Ньом, Леандро Кабрера, Бруно Гонсалес, Давид Тимор, Роберт Кенеди, Файчал Файр, Франсиско Портильо, Родриго Анхель, Энрик Гальего.

21:40

Представляем стартовые составы команд. «Краснодар»:

Вратарь: Матвей Сафонов;

Урош Спаич, Сергей Петров, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Йон Гудни Фьолусон, Кристофер Ольссон, Тонни де Вильена, Юнес Намли, Магомед-Шапи Сулейманов, Маркус Берг.

21:35

Начало встречи запланировано на 22.00 мск.

21:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги Европы «Краснодар» — «Хетафе».