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Ответить за провал: ЦСКА пропустил от «Эспаньола». LIVE

Лига Европы. Групповой этап. ЦСКА — «Эспаньол». ОНЛАЙН

Московский ЦСКА принимает испанский «Эспаньол» в матче группового этапа Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа H. 2-й тур  |   03 октября 19:55   |  2 тайм
ЦСКА
0:1
Эспаньол
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва | Главный судья: Али Палабыйык (Анкара, Турция)
Фернандес 37'
Пьятти 31'
Лэй 64'
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
78 (з)   Игорь Дивеев 46'
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
31 (з)   Звонимир Шарлия
2 (з)   Марио Фернандес 37'
7 (п)   Ильзат Ахметов
25 (п)   Кристиян Бистрович
8 (п)   Никола Влашич
20 (п)   Константин Кучаев 67'
17 (п)   Арнор Сигурдссон
9 (н)   Фёдор Чалов
13 (в)   Диего Лопес
24 (з)   Фернандо Калеро
18 (з)   Себастьен Коршья
15 (з)   Давид Лопес
3 (з)   Адрия Педроса
23 (п)   Эстебан Гранеро
4 (п)   Виктор Санчес
21 (п)   Марк Рока
22 (п)   Матиас Варгас
7 (н)   У Лэй 64'
12 (н)   Хонатан Кальери 22'
Запасной состав
1 (в)   Илья Помазун
27 (з)   Седрик Гогуа 46'
62 (з)   Вадим Карпов
98 (п)   Иван Обляков 67'
29 (п)   Яка Бийол
11 (п)   Лукас Сантос
19 (н)   Такума Нисимура
1 (в)   Андрес Прието
17 (з)   Дидак Вила
34 (з)   Виктор Гомес
19 (п)   Пабло Пьятти 31'
14 (п)   Оскар Мелендо
26 (п)   Поль Лосано
31 (н)   Виктор Кампусано 22'
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`67

Гранеро желтую карточку получил за разговоры с арбитром.

`67

У ЦСКА вторая замена: вместо Кучаева на поле появился Иван Обляков.

`66

Магнуссон и Гогуа выпрыгивали на мяч после подачи со штрафного, но отбились испанцы.

`64

ГОЛ! У Лэй оказался один на один с Акинфеевым после передачи Варгаса и спокойной переиграл голкипера армейцев. 1:0 — «Эспаньол» повел.

`63

Фернандесу так надоело простреливать, что отважился на удар защитник ЦСКА с очень острого угла. Получилось хлестко, но мимо.

`62

Кучаев едва не навлек на свои ворота опасную атаку, потеряв мяч. Подстраховали его одноклубники на этот раз.

`60

Фернандес задумывал хорошую скрытую передачу на Влашича в штрафную, но хорват не понял его и не побежал.

`57

Чалов совершил рывок в штрафную, подработал мяч и мощно пробивал — получилось сильно выше.

`56

Пока бросается в глаза, что красно-синие оставляют много свободных зон. Усталость тоже заметна.

`54

Кучаев с дальней дистанции решил проверить Лопеса — спокойно забрал мяч вратарь «Эспаньола».

`54

Намного лучше выглядят испанцы, чем в первом тайме. Активнее прессингуют и вынуждают ошибаться хозяев.

`52

Акинфеев! Гогуа допустил ошибку и практически один на один позволил выйти Кампусано, который пробивал с близкой дистанции довольно топорно — вратарь армейцев выручил.

`50

Гранеро практически на линии штрафной ЦСКА получил мяч после отскока и решился на удар в одно касание — слабо и мимо.

`48

Фернандес хорошо выкатывал мяч для удара Сигурдссону, но исландец плохо обработал мяч.

`46

У ЦСКА замена в перерыве произошла: вместо Дивеева на поле появился Седрик Гогуа.

Перерыв

Свисток отправляет команды на перерыв. ЦСКА играет активнее и имеет большое преимущество во владении мячом и по моментами, но завершающего удара армейцам не хватает катастрофически. 0:0.

`45

Одну минуту рефери компенсирует к первому тайму.

`44

Сигурдссон с ближней дистанции пробил головой после навеса с фланга — Лопес мяч поймал! Но момент опасный.

`43

Сигурдссон хорошую передачу принял в штрафной, однако подскользнулся и упал.

`41

Ахметов оказался на хорошей ударной позиции, но мяч ушел на трибуны. Требовали армейцы угловой, но судья непреклонен.

`38

А теперь момент еще и Бистрович упускает после передачи Кучаева в штрафную. Очередной рикошет спасает гостей.

`37

Первая желтая карточка в матче. Фернандеса наказали за грубый фол на Викторе Санчесе.

`35

Момент! Чалов получил мяч в штрафной соперника, развернулся и попытался ударить — от защитника снаряд ушел на фланг.

`32

Фернандес упустил хорошую возможность вывести Сигурдссона один на один, запоздав с передачей.

`31

Помощник главного тренера испанцев Давида Гальего получает желтую карточку за активные споры с судьей.

`30

Армейцы в прессинге не отбирают мяч, а чаще нарушают правила. Гранеро свалили на фланге.

`27

Заметно успокоился темп игры, из-за чего опасных моментов нет совсем. «Эспаньол» уже потихоньку начинает тянуть время, а армейцы высоко прессингуют. Пока без видимых результатов.

`24

Коршья запускали гости по правому флангу в атаку — Магнуссон все проконтролировал.

`22

Вместо Кальери на поле появляется Виктор Кампусано.

`22

Кальери получил травму неизвестного происхождения. Замена понадобится форварду «Эспаньола».

`21

Кучаева свалили на левом фланге и сорвали атаку ЦСКА игроки испанцев. Не слишком много фолов сегодня.

`19

Магнуссон отлично в отборе сыграл возле своей штрафной и не пропустил соперника в прорыв по флангу.

`17

Бистрович прекрасную скрытую передачу сделал в штрафную на Чалова, но форвард ЦСКА не разобрался и позволил защитнику «Эспаньола» выбить мяч на угловой.

`15

Фернандес один в один пытался обыграть соперника на фланге, но упустил мяч. Что удивительно, красно-синие сегодня больше атакуют через Кучаев, а не Марио.

`13

Уходил «Эспаньол» в контратаку три в два, но в одном из моментов сыграл рукой футболист испанской команды.

`11

Влашич! Вновь с левого фланга прошла у ЦСКА атака, Влашич оказался в нескольких метрах от штрафной и решился на удар на технику в девятку — спас Лопес.

`9

Чалов и Сигурдссон хорошо поборолись за мяч в контратаке, исландец практически один на один выбегал, но скорости не хватило.

`7

Сигурдссон в штрафной «Эспаньола» получил мяч, продвинулся на несколько метров и пробил — с отскоком снаряд уже на угловой, из которого ничего армейцы не извлекли.

`5

«Эспаньол» глубоко обороняется и предпочитает атаковать забросами на единственного нападающего, который чаще всего один оказывается с защитниками ЦСКА. Несмотря на это, порой не справляются армейцы.

`3

Активнее хозяева выглядят в первые минуты, но пока не форсируют развитие своих атак.

`1

Матч начался! Поехали!

19:50

В последнем матче армейцы разгромили «Урал» (3:0), до этого обыграл «Аланию» (2:1), а после поражения от «Лудогорца» взяли верх над «Краснодаром» (3:2). Остается надеяться, что сегодня москвичи продолжат свою серию.

19:45

Напомним, что в 1-м туре группового этапа Лиги Европы красно-синие со счетом 1:5 уступили «Лудогорцу». «Эспаньол» же сыграл вничью с «Ференцварошем» (1:1). Сегодня обеим командам будет крайне важно взять три очка.

19:40

Испанцы выйдут в следующих сочетаниях: Диего Лопес, Давид Лопес, Калеро, Педроса, Коршья, Рока, Санчес, Гранеро, Варгас, Ву, Кальери.

19:35

Стартовый состав армейцев! Акинфеев, Шарлия, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Кучаев, Ахметов, Влашич, Бистрович, Сигурдссон, Чалов.

19:30

Начало встречи запланировано на 19.55 мск.

19:25

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги Европы ЦСКА — «Эспаньол».