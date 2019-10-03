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Магнуссон и Гогуа выпрыгивали на мяч после подачи со штрафного, но отбились испанцы.
Кучаев едва не навлек на свои ворота опасную атаку, потеряв мяч. Подстраховали его одноклубники на этот раз.
Фернандес задумывал хорошую скрытую передачу на Влашича в штрафную, но хорват не понял его и не побежал.
Чалов совершил рывок в штрафную, подработал мяч и мощно пробивал — получилось сильно выше.
Пока бросается в глаза, что красно-синие оставляют много свободных зон. Усталость тоже заметна.
Кучаев с дальней дистанции решил проверить Лопеса — спокойно забрал мяч вратарь «Эспаньола».
Намного лучше выглядят испанцы, чем в первом тайме. Активнее прессингуют и вынуждают ошибаться хозяев.
Гранеро практически на линии штрафной ЦСКА получил мяч после отскока и решился на удар в одно касание — слабо и мимо.
Фернандес хорошо выкатывал мяч для удара Сигурдссону, но исландец плохо обработал мяч.
Сигурдссон хорошую передачу принял в штрафной, однако подскользнулся и упал.
Ахметов оказался на хорошей ударной позиции, но мяч ушел на трибуны. Требовали армейцы угловой, но судья непреклонен.
А теперь момент еще и Бистрович упускает после передачи Кучаева в штрафную. Очередной рикошет спасает гостей.
Момент! Чалов получил мяч в штрафной соперника, развернулся и попытался ударить — от защитника снаряд ушел на фланг.
Фернандес упустил хорошую возможность вывести Сигурдссона один на один, запоздав с передачей.
Армейцы в прессинге не отбирают мяч, а чаще нарушают правила. Гранеро свалили на фланге.
Заметно успокоился темп игры, из-за чего опасных моментов нет совсем. «Эспаньол» уже потихоньку начинает тянуть время, а армейцы высоко прессингуют. Пока без видимых результатов.
Коршья запускали гости по правому флангу в атаку — Магнуссон все проконтролировал.
Кучаева свалили на левом фланге и сорвали атаку ЦСКА игроки испанцев. Не слишком много фолов сегодня.
Магнуссон отлично в отборе сыграл возле своей штрафной и не пропустил соперника в прорыв по флангу.
Бистрович прекрасную скрытую передачу сделал в штрафную на Чалова, но форвард ЦСКА не разобрался и позволил защитнику «Эспаньола» выбить мяч на угловой.
Фернандес один в один пытался обыграть соперника на фланге, но упустил мяч. Что удивительно, красно-синие сегодня больше атакуют через Кучаев, а не Марио.
Уходил «Эспаньол» в контратаку три в два, но в одном из моментов сыграл рукой футболист испанской команды.
Чалов и Сигурдссон хорошо поборолись за мяч в контратаке, исландец практически один на один выбегал, но скорости не хватило.
Сигурдссон в штрафной «Эспаньола» получил мяч, продвинулся на несколько метров и пробил — с отскоком снаряд уже на угловой, из которого ничего армейцы не извлекли.
«Эспаньол» глубоко обороняется и предпочитает атаковать забросами на единственного нападающего, который чаще всего один оказывается с защитниками ЦСКА. Несмотря на это, порой не справляются армейцы.
Активнее хозяева выглядят в первые минуты, но пока не форсируют развитие своих атак.
В последнем матче армейцы разгромили «Урал» (3:0), до этого обыграл «Аланию» (2:1), а после поражения от «Лудогорца» взяли верх над «Краснодаром» (3:2). Остается надеяться, что сегодня москвичи продолжат свою серию.
Напомним, что в 1-м туре группового этапа Лиги Европы красно-синие со счетом 1:5 уступили «Лудогорцу». «Эспаньол» же сыграл вничью с «Ференцварошем» (1:1). Сегодня обеим командам будет крайне важно взять три очка.
Испанцы выйдут в следующих сочетаниях: Диего Лопес, Давид Лопес, Калеро, Педроса, Коршья, Рока, Санчес, Гранеро, Варгас, Ву, Кальери.
Стартовый состав армейцев! Акинфеев, Шарлия, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Кучаев, Ахметов, Влашич, Бистрович, Сигурдссон, Чалов.
Начало встречи запланировано на 19.55 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги Европы ЦСКА — «Эспаньол».