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Трансляция
С конца
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'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Несколько хороших возможностей отличиться было у «Манчестер Юнайтед» в первой половине встречи, но воспользоваться они ими пока не сумели.
'44
Чон получил пас на правом фланге атаки и попытался запустить в прорыв Далота, но отправил мяч слишком сильно и за лицевую линию поля.
'43
А сейчас уже Фред отпасовал на Гринвуда у чужой штрафной и тот попробовал на силу пробить, но отправил мяч намного выше цели.
'41
Гринвуд получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, попытался на скорости уйти от соперника, но довольно быстро лишился мяча.
'39
Угловой заработали гости на левом фланге атаки. Сигурйонссон навесил на ближнюю штангу, где первым на мяче был один из соперников.
'37
Далот подключился к атаке своей команды по правому флангу, попробовал навесить в центр на Гринвуда, но против него на опережение сыграл соперник.
'35
Совсем не выходит пока контригра у гостевой команды. Очень быстро лишаются мяча подопечные Григорчука из-за необдуманных передач вперед на удачу.
'33
Далот получил пас на правом фланге атаки и попробовал исполнить подачу в центр, но угодил в ближайшего соперника.
'31
Матич взял игру на себя в центральной зоне у чужой штрафной, но неудачно пошел в дриблинг и лишился мяча. Пока не могут найти ключи к взлому гостевой обороны хозяева.
'29
Фред получил пас в центральной зоне у чужой штрафной, но сам затем отдал слишком сильную передачу на Гомеса и атака на этом завершилась.
'27
Игра сейчас проходит исключительно на половине поля «Астаны». В такой ситуации непросто находить свободные зоны хозяевам поля.
'25
Чон получил пас на левом фланге атаки, пошел в обводку на нескольких соперников, но в итоге выпустил мяч за пределы поля.
'23
Анхель Гомес выполнил подачу с углового в центр чужой штрафной, но там в прыжке первым на мяче был один из соперников.
'21
Прошла передача на Рашфорда в штрафную «Астаны» и форвард нанес удар в нижний угол ворот, но выручил свою команду Эрич.
'19
С преимуществом «Манчестер Юнайтед» развивается у нас сейчас игра. Вынуждены гости в основном обороняться.
'17
Контратака «Астаны»! Муртазаев ворвался в штрафную, но его удар накрыл Джонс.
'15
Хозяева разыграли комбинацию на правом фланге. Рашфорд сделал скидку в штрафную, Гринвуд немного продвинулся вперёд и пробил в дальний угол — мяч прошёл рядом со штангой!
'13
Момент у «Манчестера»! Прошла подача с углового, Туанзебе сделал скидку на Рашфорда, тот с трёх метров пробил в упор — Эрич спас команду!
'11
Последовал длинный заброс из глубины, Рашфорд немного не успел к мячу, а мог убежать один на один.
'10
«Астана» освоилась и стала действовать смелее. Удалось гостям отодвинуть игру от своих ворот.
'8
Гости ответили атакой по правому флангу. Томасов попытался прострелить в штрафную, но Рохо перехватил мяч.
'6
Чон на фланге накрутил защитника и пробил с острого угла! Эрич отразил мяч в сторону.
'5
Гомеса сбили на углу штрафной. Рашфорд подошёл к мячу и пробил со стандарта — рикошет и угловой.
'3
Момент у «МЮ»! Фред мощно приложился с дальней дистанции, мяч попал в перекладину и отскочил на трибуну.
'2
Хозяева сразу забрали мяч и прижали соперника к чужим воротам.
'1
Матч начался! Манкунианцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги Европы: «Манчестер Юнайтед» — «Астана». Это соперники по группе L. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.