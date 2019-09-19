онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Бонус
Смотреть все события
Лудогорец ЦСКА

Обойтись без травм: ЦСКА обыгрывает «Лудогорец». LIVE

Футбол. Лига Европы. Групповой этап. «Лудогорец» — ЦСКА. ОНЛАЙН

Московский ЦСКА на выезде встречается с «Лудогорцем» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа H. 1-й тур  |   19 сентября 22:00   |  перерыв
Лудогорец
0:1
ЦСКА
Стадион «Лудогорец Арена», Разград | Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина)
Дивеев 11'
Подробная статистика матча
Основные составы
33 (в)    Ренан
3 (з)   Антон Недялков
21 (з)   Драгош Григоре
4 (з)    Сисиньо
90 (з)   Рафаэл Форстер
25 (п)   Стефан Баджи
12 (п)   Анисет Абель
88 (п)   Кристалдо Вандерсон
84 (н)    Марселиньо
92 (н)   Йоди Лукоки
28 (н)   Клаудиу Кешерю
35 (в)   Игорь Акинфеев
78 (з)   Игорь Дивеев 11'
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
62 (з)   Вадим Карпов
2 (з)   Марио Фернандес
20 (п)   Константин Кучаев
98 (п)   Иван Обляков
25 (п)   Кристиян Бистрович
29 (п)   Яка Бийол
8 (п)   Никола Влашич
19 (н)   Такума Нисимура
Запасной состав
23 (в)   Пламен Илиев
30 (з)   Козмин Моци
44 (п)   Яцек Горальски
18 (п)   Светослав Дяков
8 (п)   Дан Битон
10 (н)   Якуб Шверчок
17 (н)    Жоржинью
1 (в)   Илья Помазун
53 (з)   Максим Елеев
71 (п)   Наяир Тикнизян
11 (п)   Лукас Сантос
7 (п)   Ильзат Ахметов
87 (п)   Константин Марадишвили
9 (н)   Фёдор Чалов
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'45+3
Яркий футбол на встречных курсах показали команды. У «Лудогорца» было больше опасных моментов, однако ЦСКА реализовал свой лучший шанс. Отдохнём в ожидании второго тайма.
'45+3
Перерыв!
'45+2
Спокойно доводят тайм до конца «армейцы».
'45+1
«Побеждать!» — раздаётся с трибун. Болельщиков гостей сегодня слышно намного лучше.
'45
Две минуты добавлены к первому тайму.
'44
Абель и Обляков в прыжке столкнулись головами. Медики срочно появились на поле. С Обляковым вроде бы всё в порядке, а вот Абелю досталось намного сильнее.
'42
Сисиньо с Лукоки обыгрались на правом фланге и сами не заметили, как попали во «вне игры».
'40
Дивеев из центра поля выполнил передачу на Кучаева. Сисиньо опередил российского полузащитника и головой скинул мяч вратарю.
'38
Хозяева больше владеют мячом в последние минуты, но ни во что опасное это не переходит.
'35
Нисимуру сбивают в штрафной, однако боснийский арбитр даёт команду подниматься.
'33
Фернандес получил мяч на углу вратарской! Пробил он в створ, но мяч покинул штрафную после серии рикошетов.
'32
С трибун раздаётся не только «Москва», но и «София». Много болельщиков софийского ЦСКА приехали поддержать «армейцев» из Москвы.
'30
Вторая активная игровая волна немного утихла — игра снова перешла в центр.
'27
Обляков отдал проникающий пас на Влашича, который упал при приближении защитника хозяев. Но фол не зафиксирован.
'25
А теперь уже Акинфееву пришлось выйти из штрафной, чтобы прервать длинную передачу соперников.
'24
Ужасно сейчас сыграла оборона ЦСКА. Марселиньо прошёл двух защитников, вошёл в штрафную и плотно пробил в ближний угол — выше ворот.
'22
После углового мяч заметался в штрафной ЦСКА. Нервный момент завершился выносом от Кучаева.
'20
Снова опасность! Кешерю получил мяч в метре от вратарской и в касание пробил. Акинфеев вытянулся и спас команду!
'19
Хозяева вновь атакуют правым флангом, но на этот раз Магнуссон переиграл Лукоки.
'17
Команды немного успокоились. Впервые в матче мяч наконец-то задержался в центре поля.
'15
Какой момент! После рикошета мяч отскочил на Марселиньо, который плотно пробил головой с линии вратарской! Но Акинфеев каким-то чудом перевёл мяч в перекладину, и он отскочил в поле.
'13
И снова идёт игра на встречных курсах. Марселиньо получает мяч в районе 11-метровой отметки штрафной площади гостей, но его удар блокируется игроками обороны ЦСКА.
'11
Гол! Влашич идеально навесил со штрафного, а Дивеев мощно пробил головой. Мяч, с отскоком от газона, влетел под перекладину.
'9
Дошли до чужой штрафной игроки «Лудогорца». Абель мог бы пробить сам, но решил покатить на Вандерсона к лицевой линии. Слишком сильно.
'8
Без центра поля идёт игра. Марио догнал мяч на правом фланге, выполнил навес, который перешёл в угловой. В прочем, со стандарта ЦСКА ничего не добился.
'6
Кучаев в одиночестве получил мяч перед штрафной и пробил в ноги защитнику.
'5
Опасно! Лукоки опередил Магнуссона и остро пробил в дальний угол — штанга! На подборе игроки ЦСКА оказались быстрее.
'4
В контратаку по левому флангу убежали хозяева. Дивеев надёжно сыграл в обороне.
'2
Опасный стандарт заработали «армейцы». Марио Фернандес выиграл борьбу в штрафной площади и заработал угловой.
'1
Поехали! Матч начался.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги Европы: «Лудогорец» — ЦСКА. Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.