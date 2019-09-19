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Трансляция
С конца
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'45+3
Яркий футбол на встречных курсах показали команды. У «Лудогорца» было больше опасных моментов, однако ЦСКА реализовал свой лучший шанс. Отдохнём в ожидании второго тайма.
'45+3
Перерыв!
'45+2
Спокойно доводят тайм до конца «армейцы».
'45+1
«Побеждать!» — раздаётся с трибун. Болельщиков гостей сегодня слышно намного лучше.
'45
Две минуты добавлены к первому тайму.
'44
Абель и Обляков в прыжке столкнулись головами. Медики срочно появились на поле. С Обляковым вроде бы всё в порядке, а вот Абелю досталось намного сильнее.
'42
Сисиньо с Лукоки обыгрались на правом фланге и сами не заметили, как попали во «вне игры».
'40
Дивеев из центра поля выполнил передачу на Кучаева. Сисиньо опередил российского полузащитника и головой скинул мяч вратарю.
'38
Хозяева больше владеют мячом в последние минуты, но ни во что опасное это не переходит.
'35
Нисимуру сбивают в штрафной, однако боснийский арбитр даёт команду подниматься.
'33
Фернандес получил мяч на углу вратарской! Пробил он в створ, но мяч покинул штрафную после серии рикошетов.
'32
С трибун раздаётся не только «Москва», но и «София». Много болельщиков софийского ЦСКА приехали поддержать «армейцев» из Москвы.
'30
Вторая активная игровая волна немного утихла — игра снова перешла в центр.
'27
Обляков отдал проникающий пас на Влашича, который упал при приближении защитника хозяев. Но фол не зафиксирован.
'25
А теперь уже Акинфееву пришлось выйти из штрафной, чтобы прервать длинную передачу соперников.
'24
Ужасно сейчас сыграла оборона ЦСКА. Марселиньо прошёл двух защитников, вошёл в штрафную и плотно пробил в ближний угол — выше ворот.
'22
После углового мяч заметался в штрафной ЦСКА. Нервный момент завершился выносом от Кучаева.
'20
Снова опасность! Кешерю получил мяч в метре от вратарской и в касание пробил. Акинфеев вытянулся и спас команду!
'19
Хозяева вновь атакуют правым флангом, но на этот раз Магнуссон переиграл Лукоки.
'17
Команды немного успокоились. Впервые в матче мяч наконец-то задержался в центре поля.
'15
Какой момент! После рикошета мяч отскочил на Марселиньо, который плотно пробил головой с линии вратарской! Но Акинфеев каким-то чудом перевёл мяч в перекладину, и он отскочил в поле.
'13
И снова идёт игра на встречных курсах. Марселиньо получает мяч в районе 11-метровой отметки штрафной площади гостей, но его удар блокируется игроками обороны ЦСКА.
'11
'9
Дошли до чужой штрафной игроки «Лудогорца». Абель мог бы пробить сам, но решил покатить на Вандерсона к лицевой линии. Слишком сильно.
'8
Без центра поля идёт игра. Марио догнал мяч на правом фланге, выполнил навес, который перешёл в угловой. В прочем, со стандарта ЦСКА ничего не добился.
'6
Кучаев в одиночестве получил мяч перед штрафной и пробил в ноги защитнику.
'5
Опасно! Лукоки опередил Магнуссона и остро пробил в дальний угол — штанга! На подборе игроки ЦСКА оказались быстрее.
'4
В контратаку по левому флангу убежали хозяева. Дивеев надёжно сыграл в обороне.
'2
Опасный стандарт заработали «армейцы». Марио Фернандес выиграл борьбу в штрафной площади и заработал угловой.
'1
Поехали! Матч начался.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги Европы: «Лудогорец» — ЦСКА. Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.