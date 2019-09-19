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Базель Краснодар

Забыть провал в ЛЧ: «Краснодар» встречается с «Базелем». LIVE

Футбол. Лига Европы. Групповой этап. «Базель» — «Краснодар». ОНЛАЙН

«Базель» принимает «Краснодар» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа C. 1-й тур  |   19 сентября 19:55   |  1 тайм
Базель
0:0
Краснодар
Стадион «Санкт-Якоб Парк», Базель | Главный судья: Маттиас Гестраниус (Финляндия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Йонас Омлин
5 (з)   Сильван Видмер
28 (з)   Рауль Петретта
6 (з)   Омар Альдерете
4 (з)   Эрай Джюмарт
34 (п)   Таулант Джака
14 (п)   Валентин Штокер
7 (п)   Лука Зуффи
20 (п)   Фабиан Фрай
33 (п)   Кевин Буа
98 (н)   Arthur Mendon?a
39 (в)   Матвей Сафонов
6 (з)   Кристиан Рамирес
98 (з)   Сергей Петров
4 (з)   Александр Мартынович
5 (з)   Урош 
52 (п)   Тонни де
14 (п)   Кристофер Ольссон
77 (п)   Руслан Камболов
10 (п)    Вандерсон
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
17 (н)   Иван Игнатьев
Запасной состав
13 (в)   Джордже Николич
36 (з)   Эмиль Бергстрём
15 (з)   Блас Риверос
8 (п)   Здравко Кузманович
17 (п)   Eric Dos
10 (п)   Самуэле Кампо
11 (н)   Ноа Окафор
66 (в)   Денис Адамов
3 (з)   Йон Гудни
47 (п)   Даниил Уткин
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
21 (п)   Юнес Намли
33 (н)   Маркус Берг
9 (н)    Ари
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Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли швейцарцы.
'0
Команды появились на поле! Звучит гимн Лиги Европы.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги Европы: «Базель» — «Краснодар». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:55 по московскому времени.