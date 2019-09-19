- 188566 просмотров Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
- 136772 просмотра «Это бандиты»: почему судна КНДР открыли огонь по российским пограничникам
- 129168 просмотров В бюджете Украины вырастут расходы на оборону и «офис Зеленского»
- 123670 просмотров Онколог рассказал о признаках опухоли головного мозга
- 91174 просмотра Киев согласился на «формулу Штайнмайера» по Донбассу
- 82096 просмотров Ученые рассказали о пользе пива для диабетиков
- 77331 просмотр Чем опасно омоложение стволовыми клетками
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'1
Дан свисток к началу матча! Мяч с центра поля разыграли швейцарцы.
'0
Команды появились на поле! Звучит гимн Лиги Европы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги Европы: «Базель» — «Краснодар». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:55 по московскому времени.