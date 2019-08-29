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Трансляция
С конца
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'45+2
'45+2
Могли спартаковцы выйти в перспективную контратаку, но подвёл первый неточный пас.
'45+1
Четыре минуты добавлено к первому тайму. Джикия выбил мяч за лицевую переведя первый корнер во второй.
'45
Эсгаю издали пробил с рикошетом по пути — угловой в пользу гостей.
'44
«Брага» добавила в уверенности. Смотрим на игру на половине поля «Спартака».
'42
'41
Айртон чуть начудил на фланге, но Джикия подчистил огрех партнера по команде после паса в штрафную «Спартака».
'39
'39
'38
Тормена захромал. Готовит «Брага» вторую внеплановую замену.
'36
Гости заработали угловой, но его исполнение не стало проблемой для хозяева.
'35
Всё в порядке со стражем ворот португальской команды.
'34
Матеус на ровном месте получил повреждение. Медицинская помощь оказывается голкиперу «Браги».
'32
'30
«Спартак» здорово наладил дружбу с мячом. «Брага» вынуждена играть с оглядкой на свои ворота.
'29
Сразу несколько стандартов исполнили хозяева. Жиго дали пробить головой с метра от вратарской — рядом со штангой!
'27
Шюррле классной передачей нашёл в центре чужой штрафной Понсе, удар из-под игрока закончился лишь угловым для «Спартака»!
'26
Блокировали португальцы прострел Мирзова от правого края штрафной.
'24
'24
'23
Максименко хорош! Рикарду Орта получил передачу у штрафной и пробил в касание — голкипер «Спартака» не пустил мяч в ближний угол ворот!
'22
Джикия издали мощно зарядил — Матеус мяч парировал в сторону от ворот!
'21
Эдуарду схватился за заднюю поверхность бедра. «Брага» готовит вынужденная замену.
'19
Эсгаю из-за боковой ввёл мяч в игру, москвичи не позволили в своей штрафной создать момент у ворот.
'17
Бакаев от угла поля выполнил подачу, но мяч в штрафной «Браги» отказался надолго задерживаться.
'15
'13
Мирзов несильный удар в ближний угол ворот нанёс — Матеус в створе не ошибся.
'12
На поле осторожная игра с обеих сторон. Вратари пока без серьёзной работы.
'10
Стандарт «Браги» завершился дальним ударом — большой промах.
'9
Не получилось у москвичей развить атаку правым флангом — Шюррле выполнил неточную передачу на Бакаева.
'7
Андре Орта казалось раскрутил контрвыпад гостей, но пришлось португальцам всё-таки перейти в позиционное нападение.
'5
Жиго выполнил заброс к штрафной «Браги», но Понсе не имел вариантов зацепиться за мяч.
'3
Бакаев от левого фланга выполнил стандарт в чужую штрафную, но там оборона гостей сыграла надёжно.
'2
Матеус успел добежать к мячу у лицевой линии, избежав углового удара в пользу «Спартака».
'1
Дан свисток к началу матча!
'0
Команды появились на поле!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы: «Спартак» — «Брага». Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени. В первом матче победила «Брага» — 1:0.