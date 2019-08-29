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Спартак М Брага

Бой за Лигу Европы: «Спартак» пропустил от «Браги». LIVE

Квалификация ЛЕ. «Спартак» — «Брага». Ответный матч. ОНЛАЙН

Московский «Спартак» после минимального поражения в Португалии «Браге» (0:1) в рамках квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы играет в домашних стенах ответную встречу противостояния. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Раунд плей-офф. 2-й матч  |   29 августа 20:15   |  1 тайм
Спартак М
0:1
Брага
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия)
Палинья 16'
Орта 33'
Орта 42'
Орта 45+3'
Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Максименко
38 (з)   Андрей Ещенко
14 (з)   Георгий Джикия
2 (з)   Самуэль Жиго
6 (з)    Айртон
20 (п)   Андре Шюррле
7 (п)   Аяз Гулиев
47 (п)   Роман Зобнин
10 (п)   Зелимхан Бакаев
9 (п)   Резиуан Мирзов
19 (н)   Эсекьель Понсе
1 (в)   Лима Матеус
3 (з)   Витор Тормена 39'
5 (з)   Нуну Секейра
47 (з)   Рикарду Эсгаю
36 (з)   Бруно Виллемен
60 (п)   Жоау Палинья 16'
17 (п)   Жоау Новайш
15 (п)   Андре Орта
21 (н)   Рикарду Орта 33' 42' 45'
7 (н)   Уилсон Эдуарду 24'
20 (н)    Паулинью
Запасной состав
32 (в)   Артём Ребров
92 (з)   Николай Рассказов
29 (з)   Илья Кутепов
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
49 (п)   Джано Ананидзе
17 (п)   Солтмурад Бакаев
54 (п)   Наиль Умяров
82 (в)    Эдуарду
4 (з)    Лукас 39'
6 (п)   Домингес Клаудемир
27 (п)    Франсержио
90 (н)   Вендерсон Галено 24'
9 (н)   Ахмед Хассан
77 (н)   Франсиску Тринкан
Удары
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Владение мячом
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Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Угловые
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Трансляция
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'45+2
ГОЛ!
'45+2
Могли спартаковцы выйти в перспективную контратаку, но подвёл первый неточный пас.
'45+1
Четыре минуты добавлено к первому тайму. Джикия выбил мяч за лицевую переведя первый корнер во второй.
'45
Эсгаю издали пробил с рикошетом по пути — угловой в пользу гостей.
'44
«Брага» добавила в уверенности. Смотрим на игру на половине поля «Спартака».
'42
ГОЛ! Рикарду Орта получил передачу за штрафной, оценил позицию и пробил из-под Ещенко — мяч залетел в дальний угол ворот! Максименко даже не дёрнулся!
'41
Айртон чуть начудил на фланге, но Джикия подчистил огрех партнера по команде после паса в штрафную «Спартака».
'39
Лукас в игре.
'39
Тормена уже на лавке.
'38
Тормена захромал. Готовит «Брага» вторую внеплановую замену.
'36
Гости заработали угловой, но его исполнение не стало проблемой для хозяева.
'35
Всё в порядке со стражем ворот португальской команды.
'34
Матеус на ровном месте получил повреждение. Медицинская помощь оказывается голкиперу «Браги».
'32
Рикарду Орта за грубую игру против Шюррле нарвался на «горчичник».
'30
«Спартак» здорово наладил дружбу с мячом. «Брага» вынуждена играть с оглядкой на свои ворота.
'29
Сразу несколько стандартов исполнили хозяева. Жиго дали пробить головой с метра от вратарской — рядом со штангой!
'27
Шюррле классной передачей нашёл в центре чужой штрафной Понсе, удар из-под игрока закончился лишь угловым для «Спартака»!
'26
Блокировали португальцы прострел Мирзова от правого края штрафной.
'24
Галено подорвали с лавки и выпустили на поле.
'24
Травмированный Эдуарду покинул поле.
'23
Максименко хорош! Рикарду Орта получил передачу у штрафной и пробил в касание — голкипер «Спартака» не пустил мяч в ближний угол ворот!
'22
Джикия издали мощно зарядил — Матеус мяч парировал в сторону от ворот!
'21
Эдуарду схватился за заднюю поверхность бедра. «Брага» готовит вынужденная замену.
'19
Эсгаю из-за боковой ввёл мяч в игру, москвичи не позволили в своей штрафной создать момент у ворот.
'17
Бакаев от угла поля выполнил подачу, но мяч в штрафной «Браги» отказался надолго задерживаться.
'15
Палинья не успел за рывком Мирзова и сбил того в подкате сзади — бесспорная жёлтая карточка.
'13
Мирзов несильный удар в ближний угол ворот нанёс — Матеус в створе не ошибся.
'12
На поле осторожная игра с обеих сторон. Вратари пока без серьёзной работы.
'10
Стандарт «Браги» завершился дальним ударом — большой промах.
'9
Не получилось у москвичей развить атаку правым флангом — Шюррле выполнил неточную передачу на Бакаева.
'7
Андре Орта казалось раскрутил контрвыпад гостей, но пришлось португальцам всё-таки перейти в позиционное нападение.
'5
Жиго выполнил заброс к штрафной «Браги», но Понсе не имел вариантов зацепиться за мяч.
'3
Бакаев от левого фланга выполнил стандарт в чужую штрафную, но там оборона гостей сыграла надёжно.
'2
Матеус успел добежать к мячу у лицевой линии, избежав углового удара в пользу «Спартака».
'1
Дан свисток к началу матча!
'0
Команды появились на поле!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы: «Спартак» — «Брага». Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени. В первом матче победила «Брага» — 1:0.