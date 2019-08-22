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Трансляция
С конца
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'13
Айртон получает медицинскую помощь. Сразу же запасные «Спартака» начали активно разминаться.
'12
Айртон после своих прорывов по левому флангу получил уже дважды по ногам. Фолы судья фиксирует, но в карман за карточкой не торопится лезть.
'10
Сантос здорово подстраховал левый край обороны «Браги», выбив мяч в подкате из-под ног Шюррле.
'9
Максименко уверенно сыграл на выходе из ворот после фланговой атаки «Браги».
'7
Накрыли москвичи соперника на их половине поля, но в итоге Шюррле грубо подкатился под Рикарду Орта.
'5
Андре Орта со стандарта доставил мяч в штрафную гостей, а Сантос в борьбе нарушил правила на Жиго.
'4
Бакаев на фланге подтолкнул в спину Секейру — фол зафиксирован.
'2
Первый дальний заброс в расчёте на Паулинью, но оборона «Спартака» у своей штрафной сыграла надёжно.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча раунда плей-офф Лиги Европы: «Брага» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.