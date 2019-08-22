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Брага Спартак М
Нападающие «Спартака» Андре Шюррле (слева) и Эсекьель Понсе РИА Новости
Нападающие «Спартака» Андре Шюррле (слева) и Эсекьель Понсе

Покорить Брагу: «Спартак» идет на Европу. LIVE

Лига Европы. Квалификация. Плей-офф. «Брага» - «Спартак». ОНЛАЙН

Московский «Спартак» гостит в Португалии у «Браги» в рамках первого матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Раунд плей-офф. 1-й матч  |   22 августа 21:45   |  1 тайм
Брага
0:0
Спартак М
Стадион «AXA - Мунисипал-ди-Брага», Брага | Главный судья: Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида, Испания)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Лима Матеус
14 (з)   Пабло Сантос
36 (з)   Бруно Виллемен
47 (з)   Рикарду Эсгаю
5 (з)   Нуну Секейра
15 (п)   Андре Орта
27 (п)    Франсержио
60 (п)   Жоау Палинья
7 (н)   Уилсон Эдуарду
21 (н)   Рикарду Орта
20 (н)    Паулинью
98 (в)   Александр Максименко
38 (з)   Андрей Ещенко
14 (з)   Георгий Джикия
6 (з)    Айртон
2 (з)   Самуэль Жиго
20 (п)   Андре Шюррле
7 (п)   Аяз Гулиев
47 (п)   Роман Зобнин
10 (п)   Зелимхан Бакаев
9 (п)   Резиуан Мирзов
19 (н)   Эсекьель Понсе
Запасной состав
12 (в)   Тьягу Са
3 (з)   Vitor Tormena
6 (п)   Домингес Клаудемир
17 (п)   Жоау Новайш
19 (н)    Мурило
90 (н)   Вендерсон Галено
9 (н)   Ахмед Хассан
32 (в)   Артём Ребров
92 (з)   Николай Рассказов
29 (з)   Илья Кутепов
54 (п)   Наиль Умяров
17 (п)   Солтмурад Бакаев
49 (п)   Джано Ананидзе
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
Самоечитаемое
Трансляция
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'13
Айртон получает медицинскую помощь. Сразу же запасные «Спартака» начали активно разминаться.
'12
Айртон после своих прорывов по левому флангу получил уже дважды по ногам. Фолы судья фиксирует, но в карман за карточкой не торопится лезть.
'10
Сантос здорово подстраховал левый край обороны «Браги», выбив мяч в подкате из-под ног Шюррле.
'9
Максименко уверенно сыграл на выходе из ворот после фланговой атаки «Браги».
'7
Накрыли москвичи соперника на их половине поля, но в итоге Шюррле грубо подкатился под Рикарду Орта.
'5
Андре Орта со стандарта доставил мяч в штрафную гостей, а Сантос в борьбе нарушил правила на Жиго.
'4
Бакаев на фланге подтолкнул в спину Секейру — фол зафиксирован.
'2
Первый дальний заброс в расчёте на Паулинью, но оборона «Спартака» у своей штрафной сыграла надёжно.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча раунда плей-офф Лиги Европы: «Брага» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.