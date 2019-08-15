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Обескураживающее начало. «Тун» по-прежнему с мячом, пока спартаковцы не могут его отнять.
Первый угловой «Спартака». Бакаев подал, но ничего путного из этого не вышло.
Активно начали обе команды, «Тун» рвется к воротам Максименко.
Всё, поехали! Звучит стартовый свисток шведского арбитра Бояна Панджича. Трансляцию для вас ведет Андрей Лёвин!
Матч начнется с минуты молчания в память о болельщике красно-белых Алексее Васюке. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. Его не стало накануне матча.
«Тун» также определился со стартовым составом:
Февр, Гларнер, Суттер, Хавенаар, Йоос, Каблан, Фаткич, Стиллхарт, Хефти, Кастроман, Рапп.
Тем временем, «Спартак» объявил стартовый состав на матч:
Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Гулиев, Шюррле, Зобнин, Мирзов, Понсе, Бакаев.
Напомним, в первом матче «Спартак» обыграл швейцарцев со счетом 3:2 благодаря дублю Зелимхана Бакаева и голу Андре Шюррле.
Уважаемые читатели! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном».