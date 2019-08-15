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Спартак М Тун

Закрепить успех в Швейцарии: «Спартак» уступает «Туну». LIVE

Лига Европы. Спартак М — Тун. ОНЛАЙН

В рамках третьего отборочного раунда Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» дома принимает швейцарский «Тун». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
3-й квалификационный раунд. 2-й матч  |   15 августа 19:45   |  1 тайм
Спартак М
0:1
Тун
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Срджан Йованович (Калуджерица, Сербия)
Гларнер 7'
Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Максименко
6 (з)    Айртон
2 (з)   Самуэль Жиго
14 (з)   Георгий Джикия
38 (з)   Андрей Ещенко
10 (п)   Зелимхан Бакаев
9 (п)   Резиуан Мирзов
7 (п)   Аяз Гулиев
47 (п)   Роман Зобнин
20 (п)   Андре Шюррле
19 (н)   Эсекьель Понсе
1 (в)   Гийом Февр
5 (з)   Никки Хавенаар
20 (з)   Крис Каблан
39 (з)   Свен Йосс
34 (з)   Никола Суттер
31 (з)   Штефан Гларнер 7'
10 (п)   Базиль Стильхарт
6 (п)   Кенан Фаткич
29 (п)   Ниас Хефти
7 (п)   Мигель Кастроман
13 (н)   Симоне Рапп
Запасной состав
32 (в)   Артём Ребров
92 (з)   Николай Рассказов
29 (з)   Илья Кутепов
54 (п)   Наиль Умяров
49 (п)   Джано Ананидзе
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
37 (н)   Георгий Мелкадзе
30 (в)   Андреас Хирцель
4 (з)   Мигель Родригес
14 (з)   Рой Гельми
37 (п)   Деннис Саланович
21 (п)   Урош Васич
35 (н)   Николас Хунцикер
9 (н)   Ридж Мунси
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Трансляция
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9'

Обескураживающее начало. «Тун» по-прежнему с мячом, пока спартаковцы не могут его отнять.

7'

Гооол! После скоростной атаки и нескольких грубых ошибок защитников «Спартака» Гларнер пробивает Максименко.

5'

Первый угловой «Спартака». Бакаев подал, но ничего путного из этого не вышло.

3'

Активно начали обе команды, «Тун» рвется к воротам Максименко.

1'

Всё, поехали! Звучит стартовый свисток шведского арбитра Бояна Панджича. Трансляцию для вас ведет Андрей Лёвин!

19:35

Матч начнется с минуты молчания в память о болельщике красно-белых Алексее Васюке. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. Его не стало накануне матча.

19:32

«Тун» также определился со стартовым составом:

Февр, Гларнер, Суттер, Хавенаар, Йоос, Каблан, Фаткич, Стиллхарт, Хефти, Кастроман, Рапп.

19:31

Тем временем, «Спартак» объявил стартовый состав на матч:

Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Гулиев, Шюррле, Зобнин, Мирзов, Понсе, Бакаев.

19:30

Напомним, в первом матче «Спартак» обыграл швейцарцев со счетом 3:2 благодаря дублю Зелимхана Бакаева и голу Андре Шюррле.

19:25

Уважаемые читатели! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном».