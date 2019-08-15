Сегодня не стало преданного болельщика «Спартака» Алексея «Бахыта».



Маршрут «Тун-Курск-Грозный» стал последним для нашего фаната. На обратном пути он попал в тяжелую автокатастрофу и впал в кому, из которой уже не вернулся...



Мы выражаем соболезнования родным и близким Алексея pic.twitter.com/VLyjPPYrUQ