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Трансляция
С конца
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19:50
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Ананидзе, Гулиев, Зобнин, З. Бакаев, Мирзов, Понсе. Запас: Ребров, Шюррле, Игнатов, Мельгарехо, Кутепов, Умяров, Ташаев.
19:40
Переходим к составам. Итак, хозяева. «Тун»: Фэвр, Гларнер, Хавенар, Родригес, Джосс, Кастроман, Гельми, Стилхарт, Хефти, Манси, Рапп. Запас: Каблан, Рот, Саланович, Тосетти, Васич, Хирцель, Хунцикер.
19:30
Добрый вечер, любители футбола! Московский «Спартак» начинает еврокубковую кампанию — в первом матче 3-го квалификационного раунда команде Олега Кононова предстоит сыграть со швейцарским «Туном».