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Тун Спартак М

Отбор в Лигу Европы: «Спартак» гостит у «Туна». LIVE

Лига Европы. «Тун» — «Спартак». ОНЛАЙН

В рамках третьего отборочного раунда Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» на выезде играет со швейцарским «Туном». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
3-й квалификационный раунд. 1-й матч  |   08 августа 20:00   |  Матч не начался
Тун
0:0
Спартак М
Стадион «Арена Тун», Тун | Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Гийом Февр
5 (з)   Никки Хавенаар
4 (з)   Мигель Родригес
14 (з)   Рой Гельми
39 (з)   Свен Йосс
31 (з)   Штефан Гларнер
10 (п)   Базиль Стильхарт
7 (п)   Мигель Кастроман
29 (п)   Nias Hefti
9 (н)   Ридж Мунси
13 (н)   Симоне Рапп
98 (в)   Александр Максименко
6 (з)    Айртон
2 (з)   Самуэль Жиго
14 (з)   Георгий Джикия
92 (з)   Николай Рассказов
10 (п)   Зелимхан Бакаев
9 (п)   Резиуан Мирзов
7 (п)   Аяз Гулиев
47 (п)   Роман Зобнин
49 (п)   Джано Ананидзе
19 (н)   Эсекьель Понсе
Запасной состав
30 (в)   Андреас Хирцель
20 (з)   Chris Kablan
19 (п)   Justin Roth
11 (п)   Маттео Тосетти
37 (п)   Деннис Саланович
21 (п)   Урош Васич
35 (н)   Николас Хунцикер
32 (в)   Артём Ребров
29 (з)   Илья Кутепов
22 (п)   Михаил Игнатов
20 (п)   Андре Шюррле
88 (п)   Александр Ташаев
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
54 (п)   Наиль Умяров
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Трансляция
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19:50

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Ананидзе, Гулиев, Зобнин, З. Бакаев, Мирзов, Понсе. Запас: Ребров, Шюррле, Игнатов, Мельгарехо, Кутепов, Умяров, Ташаев.

19:40

Переходим к составам. Итак, хозяева. «Тун»: Фэвр, Гларнер, Хавенар, Родригес, Джосс, Кастроман, Гельми, Стилхарт, Хефти, Манси, Рапп. Запас: Каблан, Рот, Саланович, Тосетти, Васич, Хирцель, Хунцикер.

19:30

Добрый вечер, любители футбола! Московский «Спартак» начинает еврокубковую кампанию — в первом матче 3-го квалификационного раунда команде Олега Кононова предстоит сыграть со швейцарским «Туном».