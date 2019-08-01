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Нефтчи Арсенал Т

Борьба за место в Лиге Европы: «Арсенал» гостит у «Нефтчи». LIVE

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. «Нефтчи» — «Арсенал». ОНЛАЙН

Тульский «Арсенал» играет с бакинским «Нефтчи» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Домашнюю встречу российский клуб проиграл (0:1) и теперь нуждается в победе над азербайджанцами, чтобы не вылететь из турнира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
2-й квалификационный раунд. 2-й матч  |   01 августа 20:00   |  перерыв
Нефтчи
0:0
Арсенал Т
Стадион «Баксель Арена - 8-й километр», Баку | Главный судья: Алан Марио Сант (Мальта)
Чаушич 9'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Салахат Агаев
5 (з)   Антон Кривоцюк
6 (з)   Воислав Станкович
25 (з)   Кирилл Петров
26 (з)   Омер Булудов
93 (п)   Сони Мюстивар
8 (п)   Эмин Махмудов
36 (п)   Мамаду Кане
19 (н)   Рауф Алиев
10 (н)   Дарио да
28 (н)   Стивен Жозеф-Монроуз
36 (в)   Михаил Левашов
8 (з)   Гиа Григалава
6 (з)   Максим Беляев
21 (з)   Виктор Альварес
9 (з)   Кирилл Комбаров
11 (п)   Сергей Ткачёв
20 (п)   Горан Чаушич 9'
70 (п)   Георги Костадинов
22 (п)   Даниил Лесовой
23 (п)   Игорь Горбатенко
48 (н)   Евгений Луценко
Запасной состав
30 (в)   Агиль Мамедов
3 (з)   Мамаду Мбодж
80 (з)   Исмаил Зульфугарлы
18 (з)   Турал Ахундов
11 (п)   Евангелос Плателлас
17 (п)   Рахман Гаджиев
7 (п)   Намиг Аласгаров
1 (в)   Артур Нигматуллин
71 (з)   Александр Денисов
13 (з)   Максим Володько
28 (п)   Владислав Пантелеев
29 (н)   Ламек Банда
30 (н)   Александру Тудорие
17 (н)   Гурам Аджоев
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Перерыв

И все! 0:0. Отдохнем 15 минут и потом вернемся! Впереди много интересного.

`45

И, что интересно, азербайджанцы перехватили преимущество. Благо, что остались считанные секунды...

`43

Доигрывают команды тайм! Но как же живо идет игра — «Нефтчи» тоже немного отошли от старта.

`39

Ну азербайджанцы оживились под конец первой половины встречи. Больше стал держаться у них мяч... И все больше боязно становится за наш клуб.

`41

Мяч «канониру» в руку попал после прострела в штрафную! Но судья не увидел, или решил, что она была в естественном положении. Продолжается матч несмотря на протесты «Нефтчи».

`35

Хорошая подача со штрафного на Беляева. Но простор не дал туляку возможности головой точно пробить.

`37

Опасный штрафной в исполнении «Нефтчи»: Станкович в стенку попал, и гости тут же вынесли мяч.

`32

Ткачев издали в дальний угол метров с 32-х! Ух, как красиво! Вот только выше мяч пролетел. Чаушич также бьет — вратарь в игре.

`28

Дарио выцеливал дальний угол ворот Левашова. Крайне неприятно! Хорошо, что мяч со штангой разминулся.

`30

Полчаса позади. Подопечные Игоря Черевченко владеют инициативой, и в преддверии заключительных 15 минут тайма не думают снижать скорость. Теперь по флангам атака идет.

`26

Достаточно затяжная атака получилась у «канониров». Три заброса в штрафную, четыре удара — поразительно, как мяч ни разу до створа не дошел.

`23

А сейчас просела Тула в обороне... И только фол 21-го номера спас «Арсенал» от потенциального выхода «один на один».

`19

Костадинов на газоне. Досталось сейчас футболисту, но поднимается игрок.

`21

Ой, как опасно было! Пролетел форвард мимо мяча, и вратарь «Нефтчи» неуверенно сыграл на выходе — как же везет пока хозяевам.

`17

Очень хорош «Арсенал»! Диктует игру Тула — напирать, парни, и не сбавлять темп. Тотальное преимущество по владению.

`15

Продолжается бомбардировка! Теперь Горбатенко заряжает — не ложатся в цель снаряды, но смелость города берет.

`13

Лесовой также пристреливается! И также мяч рядом со штангой проходит.

`11

Диагональ на Лесового, и Даниил наносит первый удар в матче — мимо.

`9

А вот Чаушичу желтая! Но уже совсем грубо играл футболист в красно-желтом — нога была точно на уровне лица соперника.

`8

Горбатенко в центре поля жестко ударил по ноге оппонента. Но жалеет арбитр полузащитника гостей.

`5

Уверенно смотрится «Арсенал»! Первым номером играют россияне, и, если так пойдет дальше, у азербайджанцев могут возникнуть проблемы.

`1

Начался матч! «Канониры» завладели сразу мечом и бегут в атаку.

`3

Не особо активны хозяева поля: второй раз они просто выбивают мяч от своих ворот, видимо, делая ставку на оборону. Оно и понятно — счет очень скользкий. Один гол футболистов Тулы может в корне перевернуть ход этого противостояния.

19:57

Первая встреча в Туле закончилась со счетом 0:1. Очень тяжело сегодня будет тулякам. Но цель достижима. Смотрим!

19:50

Теперь хозяева. «Нефтчи»: С. Агаев, Кривоцюк, Станкович, Петров, Булудов, Махмудов, Мустивар, Кейн, Р. Алиев, Жозеф-Монроз, Дарио. Запас: Ахундов, Аласкаров, Хаджиев, Маммадов, Мбодж, Плателлас, Зулфугарли.

19:42

Переходим к составам. Итак, начнем с гостей из России. «Арсенал»: Левашов, Беляев, Григалава, Комбаров, Ткачев, Чаушич, Альварес, Лесовой, Горбатенко, Луценко, Костадинов. Запас: Нигматуллин, Володько, Аджоев, Пантелеев, Банда, Тудорие, Денисов.

19:35

Сама встреча начнется в 20.00 мск.

19:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня тульский «Арсенал» гостит у бакинского «Нефтчи» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.