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И, что интересно, азербайджанцы перехватили преимущество. Благо, что остались считанные секунды...
Доигрывают команды тайм! Но как же живо идет игра — «Нефтчи» тоже немного отошли от старта.
Ну азербайджанцы оживились под конец первой половины встречи. Больше стал держаться у них мяч... И все больше боязно становится за наш клуб.
Мяч «канониру» в руку попал после прострела в штрафную! Но судья не увидел, или решил, что она была в естественном положении. Продолжается матч несмотря на протесты «Нефтчи».
Хорошая подача со штрафного на Беляева. Но простор не дал туляку возможности головой точно пробить.
Опасный штрафной в исполнении «Нефтчи»: Станкович в стенку попал, и гости тут же вынесли мяч.
Полчаса позади. Подопечные Игоря Черевченко владеют инициативой, и в преддверии заключительных 15 минут тайма не думают снижать скорость. Теперь по флангам атака идет.
Достаточно затяжная атака получилась у «канониров». Три заброса в штрафную, четыре удара — поразительно, как мяч ни разу до створа не дошел.
А сейчас просела Тула в обороне... И только фол 21-го номера спас «Арсенал» от потенциального выхода «один на один».
Костадинов на газоне. Досталось сейчас футболисту, но поднимается игрок.
Очень хорош «Арсенал»! Диктует игру Тула — напирать, парни, и не сбавлять темп. Тотальное преимущество по владению.
Продолжается бомбардировка! Теперь Горбатенко заряжает — не ложатся в цель снаряды, но смелость города берет.
Лесовой также пристреливается! И также мяч рядом со штангой проходит.
Диагональ на Лесового, и Даниил наносит первый удар в матче — мимо.
Горбатенко в центре поля жестко ударил по ноге оппонента. Но жалеет арбитр полузащитника гостей.
Уверенно смотрится «Арсенал»! Первым номером играют россияне, и, если так пойдет дальше, у азербайджанцев могут возникнуть проблемы.
Не особо активны хозяева поля: второй раз они просто выбивают мяч от своих ворот, видимо, делая ставку на оборону. Оно и понятно — счет очень скользкий. Один гол футболистов Тулы может в корне перевернуть ход этого противостояния.
Первая встреча в Туле закончилась со счетом 0:1. Очень тяжело сегодня будет тулякам. Но цель достижима. Смотрим!
Теперь хозяева. «Нефтчи»: С. Агаев, Кривоцюк, Станкович, Петров, Булудов, Махмудов, Мустивар, Кейн, Р. Алиев, Жозеф-Монроз, Дарио. Запас: Ахундов, Аласкаров, Хаджиев, Маммадов, Мбодж, Плателлас, Зулфугарли.
Переходим к составам. Итак, начнем с гостей из России. «Арсенал»: Левашов, Беляев, Григалава, Комбаров, Ткачев, Чаушич, Альварес, Лесовой, Горбатенко, Луценко, Костадинов. Запас: Нигматуллин, Володько, Аджоев, Пантелеев, Банда, Тудорие, Денисов.
Сама встреча начнется в 20.00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня тульский «Арсенал» гостит у бакинского «Нефтчи» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.