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Пришел мяч в штрафную «Арсенала», но лишь для того, чтобы Левашов его забрал без проблем под контролем Григалавы.
Крайне жесткая игра. Даже жестокая временами. Арбитр контролирует игру, но влетают футболисты друг в друга все равно регулярно и с удовольствием.
По-прежнему очень много борьбы на поле. Но хотя бы вся это борьба либо в центре поля, либо на половине «Нефтчи».
Вроде бы заработали «канониры» угловой, однако арбитр показал, что мяч ушел от Тудорие.
Лесовой активнее всех у «Арсенала», но защитники «Нефтчи» прерывают его подачи и прострелы в штрафную после ярких индивидуальных действий.
Альварес подает на дальнюю штангу после прохода Лесового. Агаев выбивает кулаком. То же самое он делает после подачи с левого фланга во втором темпе атаки.
Опять паузы на выход врачей на поле обрывают матч. Но и тяжелых травм, требующих замены, никто пока не получил.
Еще одна подача Горбатенко заканчивается ударом. На этот раз Комбаров бил в борьбе с несколькими защитниками. Вышло несильно и в руки Агаеву.
Альварес с фланга смещался в центр и пытался сделать проникающий пас в штрафную, но заработал только угловой.
Комбинация игроков «Арсенала» перед штрафной «Нефтчи», остановили в последний момент.
Снова на Махмудове фолят на фланге в центре поля. Но пока совершенно без моментов игра. Только удар Григалавы с углового.
Отжал «Арсенал» игру от своих ворот, контролирует мяч, но пока на своей половине поля. Прессингуют азербайджанцы и в итоге отбирают, но пас пяткой от Махмудова в штрафную «Арсенала» не прошел.
Мамаду Кане бьет после передачи Мустивара — очень неудачно.
В последние минуты «Нефтчи» контролирует территорию. Не сказать, что у ворот Левашова есть какая-то острота, но давление «канониры» определенно ощущают.
Очередной фол в центре поля на бровке. Теперь в исполнении футболистов «Арсенала».
Заброс к штрафной «Нефтчи», но там не было у Тудорие или Лесового шансов успеть.
Очень жестко Антон Кривацюк Банду в центре отоварил. Получил устное предупреждение от арбитра. Банда морщится, но принял извинения.
В контратаке «Арсенала» на левом полуфланге Лесовой взял игру на себя, но кончилось все тоже только угловым.
А вот и первый угловой в матче, который зарабатывает команда гостей. Махмудов идет подавать, но «канониры» выносят. Сам же Махмудов на подборе на фланге, падает после стыка с Горбатенко и смотрит на судью. Ничего не было.
Первая атака в исполнении «Арсенала», дошедшая до чужой штрафной, но в итоге ни к чему не приведшая.
Очень много фолов пока, в основном в центре поля. И это албанский рефери еще позволяет играть. Борьба на каждом участке поля идет.
Осторожное начало матча. Команды явно остерегаются провалиться и оказаться в роли догоняющей стороны.
Сегодня в Туле будет полный стадион!
Обслуживает матч бригада арбитров из Албании во главе с Энеа Йорги.
Для «Арсенала» это дебют в еврокубках, а вот «Нефтчи» играет в них регулярно, правда, только в квалификационных стадиях. На кого стоит обратить внимание в команде гостей? Конечно, вы можете помнить капитана команды Эмина Махмудова. Он какое-то время провел в московском «Спартаке», где даже пересекался с Кириллом Кобмаровым, а потом играл за самарские «Крылья Советов». Интересный персонаж Стивен Жозеф-Монроз. Этот француз поиграл за бельгийский «Генк», выступал и в родном чемпионате, последние пару лет провел в «Габале».
А вот в каком сочетании на этот матч с первых минут выйдет «Нефтчи» из Баку:
Агаев — Кривоцюк, Станкович, Булудов, Фредерико, Петров, Кане, Мустивар, Жозеф-Монроз, Махмудов, Алиев.
Давайте сразу же начнем с составов команд. Вот кого выставил с первых минут главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко:
Левашов — Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес — Ткачев, Чаушич, Горбатенко — Банда, Тудорие, Лесовой.
Встреча начнется в 20.00 мск.
Тульский «Арсенал» проводит свой первый матч в еврокубках в истории, встречаясь в квалификации Лиги Европы с азербайджанским «Нефтчи». Вместе с вами за противостоянием будет следить Александр Седов.