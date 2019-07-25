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Арсенал Т Нефтчи

Исторический матч: «Арсенал» принимает «Нефтчи». LIVE

Лига Европы. Квалификация. «Арсенал» — «Нефтчи». ОНЛАЙН

В первом матче квалификационного раунда Лиги Европы тульский «Арсенал» принимает «Нефтчи» из Азербайджана. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
2-й квалификационный раунд. 1-й матч  |   25 июля 20:00   |  1 тайм
Арсенал Т
0:0
Нефтчи
Стадион «Арсенал», Тула | Главный судья: Энеа Йорги (Эльбасан, Албания)
Кане 25'
Алиев 37'
Подробная статистика матча
Основные составы
36 (в)   Михаил Левашов
8 (з)   Гиа Григалава
6 (з)   Максим Беляев
21 (з)   Виктор Альварес
9 (з)   Кирилл Комбаров
20 (п)   Горан Чаушич
11 (п)   Сергей Ткачёв
22 (п)   Даниил Лесовой
23 (п)   Игорь Горбатенко
30 (н)   Александру Тудорие
29 (н)   Ламек Банда
1 (в)   Салахат Агаев
5 (з)   Антон Кривоцюк
6 (з)   Воислав Станкович
26 (з)   Омер Булудов
25 (з)   Кирилл Петров
93 (п)   Сони Мюстивар
8 (п)   Эмин Махмудов
36 (п)   Мамаду Кане 25'
10 (н)   Дарио да
19 (н)   Рауф Алиев 37'
28 (н)   Стивен Жозеф-Монроуз
Запасной состав
1 (в)   Артур Нигматуллин
71 (з)   Александр Денисов
13 (з)   Максим Володько
14 (з)   Анри Хагуш
70 (п)   Георги Костадинов
17 (н)   Гурам Аджоев
48 (н)   Евгений Луценко
30 (в)   Агиль Мамедов
3 (з)   Мамаду Мбодж
18 (з)   Турал Ахундов
7 (п)   Намиг Аласгаров
11 (п)   Евангелос Плателлас
33 (п)   Туран Велизаде
17 (п)   Рахман Гаджиев
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'45

Пришел мяч в штрафную «Арсенала», но лишь для того, чтобы Левашов его забрал без проблем под контролем Григалавы.

'44

Крайне жесткая игра. Даже жестокая временами. Арбитр контролирует игру, но влетают футболисты друг в друга все равно регулярно и с удовольствием.

'43

По-прежнему очень много борьбы на поле. Но хотя бы вся это борьба либо в центре поля, либо на половине «Нефтчи».

'41

Вроде бы заработали «канониры» угловой, однако арбитр показал, что мяч ушел от Тудорие.

'40

Лесовой активнее всех у «Арсенала», но защитники «Нефтчи» прерывают его подачи и прострелы в штрафную после ярких индивидуальных действий.

'38

Альварес подает на дальнюю штангу после прохода Лесового. Агаев выбивает кулаком. То же самое он делает после подачи с левого фланга во втором темпе атаки.

'36

Рауф Алиев очень жестко вкатывается в Григалаву, который уже успел отдать пас вперед. Это уже вторая такая акция от полузащитника, за что тот получает желтую карточку.

'35

И снова пауза. Ламек Банда пошел в отбор против Жозеф-Монроза, вытянул ногу, а француз в пылу борьбы на нее наступил. Врачи с заморозкой выскочили на поле и оказывают помощь Ламеку.

'32

Опять паузы на выход врачей на поле обрывают матч. Но и тяжелых травм, требующих замены, никто пока не получил.

'30

Еще одна подача Горбатенко заканчивается ударом. На этот раз Комбаров бил в борьбе с несколькими защитниками. Вышло несильно и в руки Агаеву.

'29

Альварес с фланга смещался в центр и пытался сделать проникающий пас в штрафную, но заработал только угловой.

'27

Комбинация игроков «Арсенала» перед штрафной «Нефтчи», остановили в последний момент.

'25

Все в порядке с Альваресом. Горбатенко подал штрафной, дальше была скидка Беляева и удар Комбарова головой точно в угол. Однако радость была недолгой — офсайд был у Кирилла...

'24

Первая желтая карточка в матче. Мамаду Кане локтем в воздухе ударил Виктора Альвареса. До сих пор на газоне испанец.

'22

Снова на Махмудове фолят на фланге в центре поля. Но пока совершенно без моментов игра. Только удар Григалавы с углового.

'20

Отжал «Арсенал» игру от своих ворот, контролирует мяч, но пока на своей половине поля. Прессингуют азербайджанцы и в итоге отбирают, но пас пяткой от Махмудова в штрафную «Арсенала» не прошел.

'19

Мамаду Кане бьет после передачи Мустивара — очень неудачно.

'18

В последние минуты «Нефтчи» контролирует территорию. Не сказать, что у ворот Левашова есть какая-то острота, но давление «канониры» определенно ощущают.

'16

Очередной фол в центре поля на бровке. Теперь в исполнении футболистов «Арсенала».

'15

Заброс к штрафной «Нефтчи», но там не было у Тудорие или Лесового шансов успеть.

'14

Очень жестко Антон Кривацюк Банду в центре отоварил. Получил устное предупреждение от арбитра. Банда морщится, но принял извинения.

'12

Подача Горбатенко летит в центр штрафной, где от всех отклеился Григалава. Отменная позиция, из которой центральный защитник пробил прямо в руки Агаеву.

'11

В контратаке «Арсенала» на левом полуфланге Лесовой взял игру на себя, но кончилось все тоже только угловым.

'10

А вот и первый угловой в матче, который зарабатывает команда гостей. Махмудов идет подавать, но «канониры» выносят. Сам же Махмудов на подборе на фланге, падает после стыка с Горбатенко и смотрит на судью. Ничего не было.

'8

Первая атака в исполнении «Арсенала», дошедшая до чужой штрафной, но в итоге ни к чему не приведшая.

'6

Очень много фолов пока, в основном в центре поля. И это албанский рефери еще позволяет играть. Борьба на каждом участке поля идет.

'3

Осторожное начало матча. Команды явно остерегаются провалиться и оказаться в роли догоняющей стороны.

'1

Поеееехали! Матч начался.

20:00

Сегодня в Туле будет полный стадион!

19:55

Обслуживает матч бригада арбитров из Албании во главе с Энеа Йорги.

19:50

Для «Арсенала» это дебют в еврокубках, а вот «Нефтчи» играет в них регулярно, правда, только в квалификационных стадиях. На кого стоит обратить внимание в команде гостей? Конечно, вы можете помнить капитана команды Эмина Махмудова. Он какое-то время провел в московском «Спартаке», где даже пересекался с Кириллом Кобмаровым, а потом играл за самарские «Крылья Советов». Интересный персонаж Стивен Жозеф-Монроз. Этот француз поиграл за бельгийский «Генк», выступал и в родном чемпионате, последние пару лет провел в «Габале».

19:45

А вот в каком сочетании на этот матч с первых минут выйдет «Нефтчи» из Баку:

Агаев — Кривоцюк, Станкович, Булудов, Фредерико, Петров, Кане, Мустивар, Жозеф-Монроз, Махмудов, Алиев.

19:40

Давайте сразу же начнем с составов команд. Вот кого выставил с первых минут главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко:

Левашов — Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес — Ткачев, Чаушич, Горбатенко — Банда, Тудорие, Лесовой.

19:35

Встреча начнется в 20.00 мск.

19:30

Тульский «Арсенал» проводит свой первый матч в еврокубках в истории, встречаясь в квалификации Лиги Европы с азербайджанским «Нефтчи». Вместе с вами за противостоянием будет следить Александр Седов.