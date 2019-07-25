Для «Арсенала» это дебют в еврокубках, а вот «Нефтчи» играет в них регулярно, правда, только в квалификационных стадиях. На кого стоит обратить внимание в команде гостей? Конечно, вы можете помнить капитана команды Эмина Махмудова. Он какое-то время провел в московском «Спартаке», где даже пересекался с Кириллом Кобмаровым, а потом играл за самарские «Крылья Советов». Интересный персонаж Стивен Жозеф-Монроз. Этот француз поиграл за бельгийский «Генк», выступал и в родном чемпионате, последние пару лет провел в «Габале».