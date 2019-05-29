В АПЛ в нынешнем сезоне команды обменялись победами. «Челси» выиграл в первом круге на «Стэмфорд Бридж» (3:2), а «Арсенал» был уверенно сильнее во втором на «Эмирэйтс» (2:0). Но сейчас игра на нейтральной территории.

Обслуживает встречу итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки.

Ну и не забываем, что это, похоже, последний матч в синей футболке для Эдена Азара. Бельгийский лидер «Челси» с высочайшей долей вероятности уходит в мадридский «Реал», где вроде как уже должен быть представлен на «Сантьяго Бернабеу» 3 июня.