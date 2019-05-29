Челси Арсенал

Английская классика: «Челси» и «Арсенал» бьются в финале. LIVE

Онлайн-трансляция финала Лиги Европы «Челси» — «Арсенал»

Представляющие Англию «Челси» и «Арсенал» встречаются в рамках финала Лиги Европы УЕФА — 2018/2019. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Финал  |   29 мая 22:00   |  1 тайм
Челси
0:0
Арсенал
Стадион «Олимпийский», Баку | Главный судья: Джанлука Рокки (Флоренция, Италия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кепа Аррисабалага
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
33 (з)    Эмерсон
27 (з)   Андреас Кристенсен
30 (з)   Давид Луис
5 (п)    Жоржиньо
7 (п)   Н'Голо Канте
17 (п)   Матео Ковачич
18 (н)   Оливье Жиру
11 (н)   Педро Родригес
10 (н)   Эден Азар
1 (в)   Петр Чех
31 (з)   Зеад Колашинац
18 (з)   Начо Монреаль
6 (з)   Лоран Косельни
5 (з)   Сократис Папастатопулос
11 (з)   Лукас Торрейра
15 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
34 (п)   Гранит Джака
10 (п)   Месут Озил
9 (н)   Александр Ляказетт
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамеянг
Запасной состав
13 (в)   Вилли Кабальеро
52 (в)   Джейми Камминг
3 (з)   Маркос Алонсо
21 (з)   Давиде Дзаппакоста
24 (з)   Гари Кэхилл
44 (з)   Этан Ампаду
51 (п)   Конор Галлахер
8 (п)   Росс Баркли
55 (п)   Джордж Макичран
9 (н)   Гонсало Игуаин
22 (н)    Виллиан
19 (в)   Бернд Лено
44 (в)   Деян Илиев
12 (з)   Штефан Лихтштайнер
20 (з)   Шкодран Мустафи
25 (з)   Карл Дженкинсон
4 (п)   Мохамед Эль-Ненни
29 (п)   Маттео Гюэндузи
59 (п)   Джозеф Уиллок
87 (п)   Букайо Сака
17 (н)   Алекс Айуоби
23 (н)   Дэнни Уэлбек
49 (н)   Эдвард Нкетиа
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'26

Шикарная контратака «Челси», пас справа от Канте на Жиру, а тот попытался остановить мяч, хотя мог попробовать ударить в касание. Остановить не удалось. От ворот.

'25

Прекрасная подача, но Ляказетт, выпрыгнув, не попал головой по мячу. А из борьбы снаряд отскочил к завалившемуся в угол Кепе.

'24

Теперь «Арсенал» заработал штрафной слева. Очень интересная точка для подачи. Джака у мяча.

'23

Аспиликуэта и Аррисабалага столкнулись в своей штрафной, и обоим испанцам из «Челси» понадобилась помощь врачей. Но уже все в порядке.

'21

Очень опасно на ворота крутит Джака, причем так, что Аррисабалага не вышел на перехват. И все же Давид Луиз снял воздух, опередив Монреаля.

'20

Очередной прострел Майтленд-Найлза приводит к очередному угловому у ворот «Челси» — Жоржиньо в подкате отправил мяч за лицевую.

'19

Ляказетт хорошо цепляется за мяч в центре поля, и на нем сразу же фолят двое. Просто факт.

'18

Пенальти? НЕТ! Ляказетт обогнал защитников, прокинул мяч мимо Кепы и упал. На повторе видно касание голкипера ноги французского форварда, но Рокки считает, что этого недостаточно! Удар от ворот «Челси»!

'17

«Арсенал» разыграл корнер, но в итоге все равно Колашинац подавал в штрафную. Не перебил через Аспиликуэту.

'16

«Арсенал» перевернул атаку с правого фланга на левый, Давид Луиз застрял, из-за чего не было офсайда, но прострел Колашинаца выбили на угловой защитники.

'15

Азар у мяча, крутит на дальнюю штангу. Там никого, но Давид Луиз еще и сфолил на Торрейре.

'15

Папастатопулос неаккуратно наступил на ногу Оливье Жиру, и дело заканчивается опасным штрафным с левого флага. Точка для подачи.

'13

По-прежнему ничего не происходит на поле. Футбольные шахматы пока.

'11

Пока очень много ошибок в передачах и у тех, и у других. Из-за этого качество созидания такое низкое. Вот Азар вдруг взорвался с мячом, но его остановили на границе штрафной. Без фола.

'9

Момент! Подача с фланга в штрафную «Челси» от Майтленд-Найлза, Кепа как-то неуверенно на выходе кулаками выбивает прямо на Обамеянга, который бьет с лета в пустой створ из не самого удобного положения и не попадает!

'7

«Арсенал» атакует флангом и делает подачу на дальнюю штангу, где Жиру снимает мяч. Первый в матче угловой, но он ни к чему не приводит.

'5

Теперь уже «Челси» атакует позиционно и продвигается к штрафной «канониров», но не дальше.

'4

Так ничего «Арсенал» и не создал. «Челси» забрал мяч, и Майтленд-Найлз сфолил на фланге в центре поля во время «марсельской рулетки» Азара.

'3

«Арсенал» забрал мяч под контроль и неспешно готовит позиционную атаку.

'2

Оглушительная тишина на трибунах. Непривычно такое в матче английских команд наблюдать, а команды осторожничают пока — давит важность результата. Да и спешить пока некуда.

'1

Первый заброс в штрафную Чеха — тот легко забирает мяч у границы штрафной.

'1

Поеееехали! Матч начался.

22:01

Ну и не забываем, что это последний матч в карьере Петера Чеха, который столько лет отдал «Челси», а теперь заканчивает финалом еврокубка против него!

22:00

В АПЛ в нынешнем сезоне команды обменялись победами. «Челси» выиграл в первом круге на «Стэмфорд Бридж» (3:2), а «Арсенал» был уверенно сильнее во втором на «Эмирэйтс» (2:0). Но сейчас игра на нейтральной территории.

Обслуживает встречу итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки.

Ну и не забываем, что это, похоже, последний матч в синей футболке для Эдена Азара. Бельгийский лидер «Челси» с высочайшей долей вероятности уходит в мадридский «Реал», где вроде как уже должен быть представлен на «Сантьяго Бернабеу» 3 июня.

21:55

Унаи Эмери ответил таким стартовым составом «Арсенала»:

Чех — Папастатопулос, Коьселни, Монреаль — Мэтленд-Найлз, Торрейра, Джака, Колашинац — Озил — Ляказетт, Обамеянг.

В запасе остались: Лено, Мустафи, Илиев, Лихтштайнер, Дженкинсон, Эль-Ненни, Гендузи, Сака, Ивоби, Уиллок, Уэлбек, Нкетиа.

21:50

«Челси» сегодня хозяин поля по регламенту, а потому представление составов начнем с выбора Маурицио Сарри: Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луиз, Эмерсон — Канте, Жоржиньо, Ковачич — Педро, Жиру, Азар.

В запасе остались: Кабальеро, Галлахер, Камминг, Дзаппакоста, Кэхилл, Макикран, Ампаду, Алонсо, Баркли, Виллиан, Игуаин.

21:45

А теперь непосредственно к футболу. Матч очень важен для обеих команд и их тренеров. «Челси» приглашал прошлым летом Маурицио Сарри, чтобы тот привил команде свой фирменный стиль игры, а также вернул команду в английский топ по-настоящему. С первым вопросов особых нет, а вот со вторым дело обстоит хуже. «Синие» закончили сезон на третьем месте, но это было «лидерство среди остальных» — «Ман Сити» и «Ливерпуль», ведшие сумасшедшую чемпионскую гонку, ускакали очень далеко. Поговаривают, что Сарри будет уволен после сезона. Кроме того, слухи сватают специалиста в разные интересные клубы, например, в «Ювентус». Сегодня он, конечно же, мечтает о трофее.

Важна победа в Лиге Европы и для пришедшего на смену эре Арсена Венгера испанского наставника «Арсенала» Унаи Эмери. При нем «канониры» заиграли в новый и весьма интересный футбол, но остались в АПЛ только пятыми, совсем немножко уступив «Челси» и «Тоттенхэму», так что теперь для «Арсенала» на кону не только еврокубковый трофей, но и путевка в Лигу чемпионов, которую дают за победу в Лиге Европы. А вернуться в главный клубный турнир континента очень важно и по имиджевым, и по финансовым соображениям.

21:40

Сегодня нас ждет очень интересный финал, настоящее лондонское дерби за еврокубковый трофей! Но начать придется все-таки с неспортивного момента. Вы наверняка знаете, что полузащитник «Арсенала» армянин Генрих Мхитарян принял решение не участвовать в матче из-за того, что тот проходит в Баку, а с Азербайджаном у его страны давний политический конфликт за Нагорный Карабах. Решение было многими поддержано, хотя не обошлось и без критики.

Интересная история случилась в столице Азербайджана уже сегодня. Британские СМИ опубликовали историю с фотоподтверждениями, что полиция Баку задержала двух поклонников «Арсенала», на которых были майки клуба с фамилией «Мхитарян». После консультации по рации стражи порядка пропустили суппортеров. Такие дела.

21:35

Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

21:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Представляем вам трансляцию финала Лиги Европы между лондонскими «Челси» и «Арсеналом».