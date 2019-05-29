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Шикарная контратака «Челси», пас справа от Канте на Жиру, а тот попытался остановить мяч, хотя мог попробовать ударить в касание. Остановить не удалось. От ворот.
Прекрасная подача, но Ляказетт, выпрыгнув, не попал головой по мячу. А из борьбы снаряд отскочил к завалившемуся в угол Кепе.
Теперь «Арсенал» заработал штрафной слева. Очень интересная точка для подачи. Джака у мяча.
Очень опасно на ворота крутит Джака, причем так, что Аррисабалага не вышел на перехват. И все же Давид Луиз снял воздух, опередив Монреаля.
Очередной прострел Майтленд-Найлза приводит к очередному угловому у ворот «Челси» — Жоржиньо в подкате отправил мяч за лицевую.
Ляказетт хорошо цепляется за мяч в центре поля, и на нем сразу же фолят двое. Просто факт.
Пенальти? НЕТ! Ляказетт обогнал защитников, прокинул мяч мимо Кепы и упал. На повторе видно касание голкипера ноги французского форварда, но Рокки считает, что этого недостаточно! Удар от ворот «Челси»!
«Арсенал» разыграл корнер, но в итоге все равно Колашинац подавал в штрафную. Не перебил через Аспиликуэту.
«Арсенал» перевернул атаку с правого фланга на левый, Давид Луиз застрял, из-за чего не было офсайда, но прострел Колашинаца выбили на угловой защитники.
Азар у мяча, крутит на дальнюю штангу. Там никого, но Давид Луиз еще и сфолил на Торрейре.
Папастатопулос неаккуратно наступил на ногу Оливье Жиру, и дело заканчивается опасным штрафным с левого флага. Точка для подачи.
По-прежнему ничего не происходит на поле. Футбольные шахматы пока.
Пока очень много ошибок в передачах и у тех, и у других. Из-за этого качество созидания такое низкое. Вот Азар вдруг взорвался с мячом, но его остановили на границе штрафной. Без фола.
«Арсенал» атакует флангом и делает подачу на дальнюю штангу, где Жиру снимает мяч. Первый в матче угловой, но он ни к чему не приводит.
Теперь уже «Челси» атакует позиционно и продвигается к штрафной «канониров», но не дальше.
Так ничего «Арсенал» и не создал. «Челси» забрал мяч, и Майтленд-Найлз сфолил на фланге в центре поля во время «марсельской рулетки» Азара.
«Арсенал» забрал мяч под контроль и неспешно готовит позиционную атаку.
Оглушительная тишина на трибунах. Непривычно такое в матче английских команд наблюдать, а команды осторожничают пока — давит важность результата. Да и спешить пока некуда.
Первый заброс в штрафную Чеха — тот легко забирает мяч у границы штрафной.
Ну и не забываем, что это последний матч в карьере Петера Чеха, который столько лет отдал «Челси», а теперь заканчивает финалом еврокубка против него!
В АПЛ в нынешнем сезоне команды обменялись победами. «Челси» выиграл в первом круге на «Стэмфорд Бридж» (3:2), а «Арсенал» был уверенно сильнее во втором на «Эмирэйтс» (2:0). Но сейчас игра на нейтральной территории.
Обслуживает встречу итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки.
Ну и не забываем, что это, похоже, последний матч в синей футболке для Эдена Азара. Бельгийский лидер «Челси» с высочайшей долей вероятности уходит в мадридский «Реал», где вроде как уже должен быть представлен на «Сантьяго Бернабеу» 3 июня.
Унаи Эмери ответил таким стартовым составом «Арсенала»:
Чех — Папастатопулос, Коьселни, Монреаль — Мэтленд-Найлз, Торрейра, Джака, Колашинац — Озил — Ляказетт, Обамеянг.
В запасе остались: Лено, Мустафи, Илиев, Лихтштайнер, Дженкинсон, Эль-Ненни, Гендузи, Сака, Ивоби, Уиллок, Уэлбек, Нкетиа.
«Челси» сегодня хозяин поля по регламенту, а потому представление составов начнем с выбора Маурицио Сарри: Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луиз, Эмерсон — Канте, Жоржиньо, Ковачич — Педро, Жиру, Азар.
В запасе остались: Кабальеро, Галлахер, Камминг, Дзаппакоста, Кэхилл, Макикран, Ампаду, Алонсо, Баркли, Виллиан, Игуаин.
А теперь непосредственно к футболу. Матч очень важен для обеих команд и их тренеров. «Челси» приглашал прошлым летом Маурицио Сарри, чтобы тот привил команде свой фирменный стиль игры, а также вернул команду в английский топ по-настоящему. С первым вопросов особых нет, а вот со вторым дело обстоит хуже. «Синие» закончили сезон на третьем месте, но это было «лидерство среди остальных» — «Ман Сити» и «Ливерпуль», ведшие сумасшедшую чемпионскую гонку, ускакали очень далеко. Поговаривают, что Сарри будет уволен после сезона. Кроме того, слухи сватают специалиста в разные интересные клубы, например, в «Ювентус». Сегодня он, конечно же, мечтает о трофее.
Важна победа в Лиге Европы и для пришедшего на смену эре Арсена Венгера испанского наставника «Арсенала» Унаи Эмери. При нем «канониры» заиграли в новый и весьма интересный футбол, но остались в АПЛ только пятыми, совсем немножко уступив «Челси» и «Тоттенхэму», так что теперь для «Арсенала» на кону не только еврокубковый трофей, но и путевка в Лигу чемпионов, которую дают за победу в Лиге Европы. А вернуться в главный клубный турнир континента очень важно и по имиджевым, и по финансовым соображениям.
Сегодня нас ждет очень интересный финал, настоящее лондонское дерби за еврокубковый трофей! Но начать придется все-таки с неспортивного момента. Вы наверняка знаете, что полузащитник «Арсенала» армянин Генрих Мхитарян принял решение не участвовать в матче из-за того, что тот проходит в Баку, а с Азербайджаном у его страны давний политический конфликт за Нагорный Карабах. Решение было многими поддержано, хотя не обошлось и без критики.
Интересная история случилась в столице Азербайджана уже сегодня. Британские СМИ опубликовали историю с фотоподтверждениями, что полиция Баку задержала двух поклонников «Арсенала», на которых были майки клуба с фамилией «Мхитарян». После консультации по рации стражи порядка пропустили суппортеров. Такие дела.
Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Представляем вам трансляцию финала Лиги Европы между лондонскими «Челси» и «Арсеналом».