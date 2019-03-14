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Вильярреал Зенит

Бесславный вылет из Европы: «Зенит» проигрывает испанцам. LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» — «Зенит»

Санкт-петербургский «Зенит» играет на выезде с испанским «Вильярреалом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Первую встречу сине-бело-голубые проиграли со счетом 1:3. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала. 2-й матч  |   14 марта 23:00   |  2 тайм
Вильярреал
2:0
Зенит
Стадион «Керамика - Эль-Мадригал», Вильярреал | Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
Морено 29'
Бакка 47'
Руис 52'
Шатов 56'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Андрес Фернандес
2 (з)   Марио Гаспар
11 (з)   Коста Хауме
4 (з)   Рамиро Мори
3 (з)   Альваро Гонсалес
6 (з)   Виктор Руис 52'
10 (п)   Висенте Иборра
8 (п)   Пабло Форнальс
5 (п)   Сантьяго Касерес 46'
7 (н)   Херар Морено 29'
9 (н)   Карлос Бакка 47'
99 (в)   Андрей Лунёв 64'
19 (з)   Игорь Смольников
44 (з)   Ярослав Ракицкий
6 (з)   Бранислав Иванович
30 (з)   Эмануэль Маммана
25 (п)   Вильмар Барриос 46'
33 (п)    Эрнани
27 (п)   Магомед Оздоев
17 (п)   Олег Шатов 56'
7 (н)   Сердар Азмун
11 (н)   Себастьян Дриусси
Запасной состав
1 (в)   Серхио Асенхо
15 (з)   Мигель Льямбрич
28 (п)   Мануэль Морланес 46'
16 (п)   Альфонсо Педраса
19 (п)   Санти Касорла
30 (п)   Самуэль Чуквезе
17 (н)   Карл Токо
41 (в)   Михаил Кержаков 64'
2 (з)   Александр Анюков
13 (з)   Луиш Нету
8 (п)   Матиас Краневиттер 46'
14 (п)   Далер Кузяев
20 (п)   Роберт Мак
29 (н)   Антон Заболотный
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
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'66
Эрнани с правого фланга прострелил в штрафную — защитник выбил мяч на угловой.
'64
Кержаков занимает место в «рамке».
'64
Покидает поле Андрей.
'63
Показывают, что нужна замена вратаря.
'62
У Лунёва что-то с правой ногой произошло. Опирается он на плечо кого-то из членов медицинского штаба.
'60
Гонсалес выбил мяч из штрафной после прострела Дриусси.
'58
Закрутил Шатов мяч в штрафную — рядом со штангой!
'56
Шатов сорвал атаку «Вильярреала», сбив Форнальса.
'55
Фернандес спокойно ловит мяч в руки после плотного удара в правый угол со средней дистанции.
'54
Дриусси пострадал в столкновении с соперником. Оказывают ему медицинскую помощь.
'52
Виктор Руис грубо заехал Оздоеву по ногам в подкате.
'51
Иборра вырезал передачу на Морено, но Ракицкий здесь чётко сыграл в подкате.
'49
Вот теперь «Зениту» уже четыре безответных гола нужно забивать. Поверить в это практически невозможно, честно говоря.
'47
ГОЛ! Морено на правом фланге накрутил Эрнани и навесил к линии вратарской, а там Бакка нанёс удар головой в прыжке под перекладину!
'46
Краневиттер на поле.
'46
У «Зенита» Барриос заменён.
'46
Морланес вместо него.
'46
Касерес не вышел на второй тайм.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+1
Ничего не добавил к первому тайму арбитр. Была пара моментов у «Зенита», но и «Вильярреал» мог забить ещё. В любом случае команде из Санкт-Петербурга нужно отличиться как минимум трижды, и на это остаётся всего один тайм.
'45
Иборра затолкал Смольникова в центре поля, уложив его на газон.
'43
Форнальс от линии штрафной целился в дальнюю девятку, но немного не попал.
'41
Шатов отобрал мяч рядом с чужой штрафной, покатил его на Азмуна, и в этот момент прозвучал свисток, фиксирующий нарушение со стороны Олега. Сердар пробил в левый угол, но голкипер уже не играл в любом случае.
'39
Эрнани прострелил в штрафную на Азмуна, однако голкипер успел перехватить мяч.
'37
Не получается атака правым флангом у «Зенита». Снова Смольников к мячу не успевает.
'35
Смольников не сумел догнать мяч после дальнего заброса Оздоева.
'33
Дриусси прострелил в штрафную, догнав мяч у лицевой линии, но никто из партнёров мяч не достал.
'31
В целом пропущенный гол для «Зенита» глобально ничего не меняет. В любом случае нужно было минимум трижды забивать гостям.
'29
ГОЛ! Морено получил мяч от Бакки, прошёл к линии штрафной и с левой ноги неотразимо пробил под перекладину. Кто-то из защитников не успел заблокировать удар в подкате, а Лунёв едва ли мог дотянуться.
'27
Штрафной на правом фланге заработал «Зенит», но ничего опасного с него не создал.
'25
Иборра пробил головой после навеса Гаспара с углового — рядом со штангой!
'23
Фунес сорвал удар с дальней дистанции, мяч полетел мимо цели.
'21
Шатов сбросил мяч на Азмуна, выиграв верховую борьбу — теперь Сердар в положении «вне игры».
'19
Прошёл заброс на Шатова у Ивановича, но Олег оказался в небольшом офсайде.
'17
Фернандес закрыл ближний угол, отразив плотный удар Азмуна из правой части штрафной!
'15
Угловой заработал «Зенит». После навеса Иванович сфолил в штрафной.
'13
Азмун выскочил один на один с голкипером и пытался его перебросить, однако мяч полетел выше ворот!
'12
Оздоев перед штрафной получил мяч от Шатова, но пробил очень неточно.
'10
Бакка не смог убежать один на один у Лунёвым — Маммана здорово поставил корпус.
'8
Альваро попал в офсайд.
'7
Морено подал в штрафную, мяч закрутился в ворота, но Лунёв перевёл его на угловой!
'5
Форнальс с фланга навесил на дальнюю штангу — Иванович выбил мяч головой.
'3
Не прошла передача в штрафную у Гаспара, мяч застрял в ногах защитниках.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Звучит гимн Лиги Европы.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы: «Вильярреал» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Вильярреал» — 3:1.