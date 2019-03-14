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Трансляция
С конца
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'66
Эрнани с правого фланга прострелил в штрафную — защитник выбил мяч на угловой.
'64
'64
'63
Показывают, что нужна замена вратаря.
'62
У Лунёва что-то с правой ногой произошло. Опирается он на плечо кого-то из членов медицинского штаба.
'60
Гонсалес выбил мяч из штрафной после прострела Дриусси.
'58
Закрутил Шатов мяч в штрафную — рядом со штангой!
'56
'55
Фернандес спокойно ловит мяч в руки после плотного удара в правый угол со средней дистанции.
'54
Дриусси пострадал в столкновении с соперником. Оказывают ему медицинскую помощь.
'52
'51
Иборра вырезал передачу на Морено, но Ракицкий здесь чётко сыграл в подкате.
'49
Вот теперь «Зениту» уже четыре безответных гола нужно забивать. Поверить в это практически невозможно, честно говоря.
'47
'46
'46
'46
'46
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+1
Ничего не добавил к первому тайму арбитр. Была пара моментов у «Зенита», но и «Вильярреал» мог забить ещё. В любом случае команде из Санкт-Петербурга нужно отличиться как минимум трижды, и на это остаётся всего один тайм.
'45
Иборра затолкал Смольникова в центре поля, уложив его на газон.
'43
Форнальс от линии штрафной целился в дальнюю девятку, но немного не попал.
'41
Шатов отобрал мяч рядом с чужой штрафной, покатил его на Азмуна, и в этот момент прозвучал свисток, фиксирующий нарушение со стороны Олега. Сердар пробил в левый угол, но голкипер уже не играл в любом случае.
'39
Эрнани прострелил в штрафную на Азмуна, однако голкипер успел перехватить мяч.
'37
Не получается атака правым флангом у «Зенита». Снова Смольников к мячу не успевает.
'35
Смольников не сумел догнать мяч после дальнего заброса Оздоева.
'33
Дриусси прострелил в штрафную, догнав мяч у лицевой линии, но никто из партнёров мяч не достал.
'31
В целом пропущенный гол для «Зенита» глобально ничего не меняет. В любом случае нужно было минимум трижды забивать гостям.
'29
'27
Штрафной на правом фланге заработал «Зенит», но ничего опасного с него не создал.
'25
Иборра пробил головой после навеса Гаспара с углового — рядом со штангой!
'23
Фунес сорвал удар с дальней дистанции, мяч полетел мимо цели.
'21
Шатов сбросил мяч на Азмуна, выиграв верховую борьбу — теперь Сердар в положении «вне игры».
'19
Прошёл заброс на Шатова у Ивановича, но Олег оказался в небольшом офсайде.
'17
Фернандес закрыл ближний угол, отразив плотный удар Азмуна из правой части штрафной!
'15
Угловой заработал «Зенит». После навеса Иванович сфолил в штрафной.
'13
Азмун выскочил один на один с голкипером и пытался его перебросить, однако мяч полетел выше ворот!
'12
Оздоев перед штрафной получил мяч от Шатова, но пробил очень неточно.
'10
Бакка не смог убежать один на один у Лунёвым — Маммана здорово поставил корпус.
'8
Альваро попал в офсайд.
'7
Морено подал в штрафную, мяч закрутился в ворота, но Лунёв перевёл его на угловой!
'5
Форнальс с фланга навесил на дальнюю штангу — Иванович выбил мяч головой.
'3
Не прошла передача в штрафную у Гаспара, мяч застрял в ногах защитниках.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Звучит гимн Лиги Европы.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы: «Вильярреал» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Вильярреал» — 3:1.