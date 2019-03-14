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Трансляция
С конца
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'26
Позиционная атака «Валенсии» завершилась неудачной фланговой подачей Солера — мяч покинул пределы поля.
'24
Кондогбия дальний удар нанёс, но он не стал проблемой для голкипера «Краснодара».
'22
Петров здорово сыграл на перехвате, не позволив пройти обостряющей передаче Черышева на Лоренсо.
'20
Вандерсон шикарным разрезающим пасом пустил в прорыв Ари, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч у чужой штрафной!
'18
Сафонов поймал мяч в руки после подачи от угла поля.
'17
Подача Черышева привела к назначению углового у ворот «Краснодара».
'15
'14
Классон пальнул, но мяч полетел выше перекладины. Швед в первой игре этого противостояния был мало заметен, но сегодня старается компенсировать пробелы гостевого матча.
'12
Мяч в сетке ворот «Валенсии»! Ари уже после свистка арбитра пробил точно в угол створа. Чуть раньше Вандерсон подыграл себе рукой — фол в атаке судья не пропустил.
'11
«Валенсия» отбилась от первой атакующей вспышки соперника.
'10
Опасно! Прошёл заброс на правый край атаки, Ари обыграл Гайя и прострелил в центр штрафной, но Вандерсон с убойной позиции неудачно пробил! Далее Перейра уже с подбора зарядил — мяч после рикошета улетел на угловой.
'9
Перейра старался успеть к отскоку мяча в штрафной гостей, но нарушил правила.
'7
Петров заблокировал прострел Гайя и выбил мяч в аут.
'6
Вандерсон у правой бровки в спину толкнул Гайя — фол в атаке.
'5
Петров с правого фланга навесил в центр штрафной, у Классона не получилась попытка пробить через себя.
'3
Валенсийцы на первых минутах встречи больше держат мяч. Передача Черышева к радиусу штрафной площади была не точна.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы: «Краснодар» — «Валенсия». Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени. В первом матче победила «Валенсия» — 2:1.