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Трансляция
С конца
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'25
Кадар исполнил длинную передачу на правый фланг атаки, где против Цыганкова на опережение сыграл Алонсо.
'23
Сидклей заработал штрафной метрах в 25-ти от чужих ворот. Однако, Цыганков неудачно пробил со стандартного положения в стенку из футболистов «Челси».
'21
Миколенко передачей низом с левого фланга атаки в чужую штрафную вывел один на один Гармаша и Денис отправил мяч точно в цель, но уже из офсайда.
'19
Алонсо подключился к атаке своей команды по левому флангу и прострелил в центр, но Сидорчук сыграл на перехвате.
'17
Виллиан обыграл Шепелева на левом фланге атаки и навесил во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Бойко.
'15
Толком не получается у «Динамо» контролировать мяч на чужой половине поля. Очень быстро в атаке теряют мячи хозяева.
'13
Виллиан навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Жиру, но вышло прямо в руки Бойко.
'11
Момент у «Челси»! После передачи от Алонсо прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки Лофтус-Чик, обыграл Сидорчука и пробил низом в дальний угол ворот, но выручил свою команду Бойко!
'9
Уверенно контролируют мяч футболисты «Челси» в эти минуты матча. И ничего не могут с этим поделать хозяева поля.
'7
Теперь уже пять голов необходимо забивать «Динамо» для выхода в следующий раунд. Вероятность такого успеха очень мала.
'5
'5
Заработали сначала штрафной, а затем и угловой футболисты «Динамо» на левом фланге атаки, но оба стандартных положения к опасности не привели.
'3
Лучше контролируют мяч футболисты «Челси» на стартовых минутах нашего матча. Однако, пока игра идет без опасных моментов.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы: «Динамо» (Киев) — «Челси». Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени. В первом матче победила «Челси» — 3:0.