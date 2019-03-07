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04:00
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Валенсия Краснодар

Черышев против своих: «Валенсия» бьется с «Краснодаром». LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы «Валенсия» — «Краснодар»

Испанская «Валенсия», в рядах которой выступает полузащитник сборной России Денис Черышев, принимает на своем поле «Краснодар» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала. 1-й матч  |   07 марта 23:00   |  1 тайм
Валенсия
0:0
Краснодар
Стадион «Месталья», Валенсия | Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль)
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)    Нето
21 (з)   Кристиано Пиччини
15 (з)   Антонио Латорре
5 (з)   Габриэл Паулиста
12 (з)   Муктар Дьякаби
10 (п)   Даниэль Парехо
8 (п)   Карлос Солер
17 (п)   Франсис Коклен
7 (п)   Гонсалу Гуэдеш
19 (н)    Родриго
9 (н)   Кевин Гамейро
39 (в)   Матвей Сафонов
6 (з)   Кристиан Рамирес
4 (з)   Александр Мартынович
5 (з)   Урош 
98 (п)   Сергей Петров
77 (п)   Шарль Каборе
8 (п)   Юрий Газинский
14 (п)   Кристофер Ольссон
7 (п)    Вандерсон
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
16 (п)   Виктор Классон
Запасной состав
1 (в)   Хауме Доменек
14 (з)   Хосе Луис
11 (п)   Денис Черышев
18 (п)   Даниэль Васс
20 (п)   Ферран Торрес
22 (н)   Сантьяго Лоренсо
23 (н)   Рубен Собрино
88 (в)   Андрей Синицын
3 (з)   Йон Гудни
15 (з)   Николай Марков
50 (з)   Артём Голубев
9 (н)    Ари
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
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'7
Петров заехал Гуэдешу сзади по ногам в подкате.
'5
Латорре прошёл по флангу и навесил в штрафную, но никто из его партнёров на замыкание не успел.
'4
Стоцкий не успел к мячу у штрафной после сильной передачи Ольссона.
'2
Опасно! Сразу острую атаку провели хозяева. Солер ворвался в штрафную и нанёс резкий удар в правый нижний угол — Сафонов вытащил мяч!
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы: «Валенсия» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.