- 588524 просмотра Россия возглавляет медальную таблицу Универсиады в Красноярске
- 199404 просмотра Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей
- 198851 просмотр Дочь экс-президента Узбекистана перевели в колонию
- 196410 просмотров Скончался актер Люк Перри
- 124367 просмотров Какой была Зина Колмогорова из группы Игоря Дятлова
- 111717 просмотров Больная Маргарита Терехова осталась без сиделки
- 106048 просмотров На Украине придумали план на случай провала переговоров по газу
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'7
Петров заехал Гуэдешу сзади по ногам в подкате.
'5
Латорре прошёл по флангу и навесил в штрафную, но никто из его партнёров на замыкание не успел.
'4
Стоцкий не успел к мячу у штрафной после сильной передачи Ольссона.
'2
Опасно! Сразу острую атаку провели хозяева. Солер ворвался в штрафную и нанёс резкий удар в правый нижний угол — Сафонов вытащил мяч!
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы: «Валенсия» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.