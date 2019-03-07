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04:00
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Лос-Анджелес КлипперсОклахома-Сити Тандер
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзДенвер Наггетс
не начался
Челси Динамо К

Порадовать Абрамовича: «Челси» играет с киевским «Динамо». LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы «Челси» — «Динамо» (Киев)

Лондонский «Челси», владельцем которого является российский предприниматель Роман Абрамович, играет с киевским «Динамо» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала. 1-й матч  |   07 марта 23:00   |  1 тайм
Челси
0:0
Динамо К
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон | Главный судья: Славко Винчич (Словения)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кепа Аррисабалага
21 (з)   Давиде Дзаппакоста
3 (з)   Маркос Алонсо
27 (з)   Андреас Кристенсен
30 (з)   Давид Луис
5 (п)    Жоржиньо
8 (п)   Росс Баркли
17 (п)   Матео Ковачич
18 (н)   Оливье Жиру
11 (н)   Педро Родригес
22 (н)    Виллиан
71 (в)   Денис Бойко
94 (з)   Томаш Кендзёра
16 (з)   Виталий Миколенко
26 (з)   Никита Бурда
30 (з)   Артём Шабанов
8 (п)   Владимир Шепелев
15 (п)   Виктор Цыганков
5 (п)   Сергей Сидорчук
10 (п)   Николай Шапаренко
29 (п)   Виталий Буяльский
43 (н)   Назарий Русин
Запасной состав
13 (в)   Вилли Кабальеро
2 (з)   Антонио Рюдигер
7 (п)   Н'Голо Канте
12 (п)   Рубен Лофтус-Чик
9 (н)   Гонсало Игуаин
10 (н)   Эден Азар
20 (н)   Каллум Хадсон-Одои
1 (в)   Георгий Бущан
17 (з)   Сидслей Феррейра
44 (з)   Тамаш Кадар
18 (п)   Александр Андриевский
19 (п)   Денис Гармаш
40 (п)   Георгий Цитаишвили
45 (п)   Евгений Смирный
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'5
Длительное время контролируют мяч футболисты «Челси», но пока без обострений у ворот Дениса Бойко.
'3
Дзаппакоста заработал угловой для своей команды при попытке навесить с правого фланга атаки. Виллиан навесил с угла поля на ближнюю штангу, но там первым на мяче был соперник.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы: «Челси» — «Динамо» (Киев). Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.