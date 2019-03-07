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Трансляция
С конца
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'5
Длительное время контролируют мяч футболисты «Челси», но пока без обострений у ворот Дениса Бойко.
'3
Дзаппакоста заработал угловой для своей команды при попытке навесить с правого фланга атаки. Виллиан навесил с угла поля на ближнюю штангу, но там первым на мяче был соперник.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы: «Челси» — «Динамо» (Киев). Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.