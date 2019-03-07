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Зенит Вильярреал

Жара в Питере: «Зенит» отыгрался против «Вильярреала». LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» — «Вильярреал»

Санкт-петербургский «Зенит» принимает на своем поле испанский «Вильярреал» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала. 1-й матч  |   07 марта 20:55   |  1 тайм
Зенит
1:1
Вильярреал
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург | Главный судья: Джанлука Рокки (Флоренция, Италия)
Азмун 35'
Барриос 37'
Хауме 14'
Иборра 33'
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Андрей Лунёв
19 (з)   Игорь Смольников
6 (з)   Бранислав Иванович
44 (з)   Ярослав Ракицкий
27 (п)   Магомед Оздоев
14 (п)   Далер Кузяев
20 (п)   Роберт Мак
25 (п)   Вильмар Барриос 37'
22 (н)   Артём Дзюба
7 (н)   Сердар Азмун 35'
11 (н)   Себастьян Дриусси
13 (в)   Андрес Фернандес
15 (з)   Мигель Льямбрич
11 (з)   Коста Хауме 14'
6 (з)   Виктор Руис
4 (з)   Рамиро Мори
3 (з)   Альваро Гонсалес
10 (п)   Висенте Иборра 33'
28 (п)   Мануэль Морланес
30 (п)   Самуэль Чуквезе
8 (п)   Пабло Форнальс
7 (н)   Херар Морено
Запасной состав
41 (в)   Михаил Кержаков
13 (з)   Луиш Нету
30 (з)   Эмануэль Маммана
8 (п)   Матиас Краневиттер
17 (п)   Олег Шатов
33 (п)    Эрнани
29 (н)   Антон Заболотный
1 (в)   Серхио Асенхо
2 (з)   Марио Гаспар
39 (з)   Хави Кинтилья
5 (п)   Сантьяго Касерес
19 (п)   Санти Касорла
9 (н)   Карлос Бакка
17 (н)   Карл Токо
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'45+1
Судейский свисток отправляет команды на перерыв!
'45+1
Одна минута добавлена к первому тайму.
'45
Очевидный фол Льямбрича на Дзюбе. Не полез судья в кармашек за карточкой, хотя за такой срыв атаки положено более суровое наказание.
'43
Морено из-за штрафной несильно пробил — разминка для Лунёва.
'41
Ракицкий не позволил вильярреальцам выйти в контратаку — грамотный фол в центре поля.
'39
Кузяев на левом краю пытался, что-то придумать, но партнёры по команде не поддержали старания Далера.
'37
Барриос нарвался на «горчичник».
'35
ГОЛ! Быстрый ответ «Зенита»! Вылетели питерцы в атаку с ходу, Оздоев мягкую передачу к дальнему углу вратарской выполнил, Дзюба головой пробил, Фернандес мяч отразил, добивание Мака пришлось в соперника, но отскок к линии створа получился на Азмуна, который уже свой шанс не упустил! Настаивали испанцы, что был офсайд, но судья все претензии отмёл в сторону!
'33
ГОЛ! Разыграли угловой испанцы, Чуквезе навесил в штрафную, Мори сделал скидку к вратарской, Иборра головой без помех послал мяч под перекладину ворот!
'32
Азмун помог своей обороне и смахнул головой мяч из своей вратарской — корнер для гостей.
'31
Пас Дзюбы на ход Азмуну прочитал защитник. Понимал Сердар, что к мячу не успевает, стал искать фол, но судья на падение не повёлся.
'29
Заигрались испанцы в атаке и нарвались на контрвыпад соперника! Азмун с центра поля убежал к воротам, вратарь вышел на встречу форварду, ушёл Сердар под острый угол и в створ не попал!
'27
Мак от левой бровки выполнил навес в штрафную, Фернандес уверенно кулаками сыграл по мячу.
'26
Чуквезе с правого фланга классно отпасовал к радиусу штрафной, Форнальс в касание плотный удар нанёс — Лунёв справился!
'24
Мори не позволил Азмуну себя обыграть на подступах к штрафной площади — фол в атаке зафиксирован со стороны Сердара.
'23
Фернандес прочитал заброс на Азмуна, вышел вратарь за штрафную и выбил мяч.
'22
«Вильярреал» в позиционной атаке ограничивается контролем мяча.
'20
И подача от правого фланга со стандарта не создала проблем гостям.
'19
Иборра в подкате прервал прострел Мака — очередной угловой для «Зенита».
'18
Льямбрич старался обостряющую передачу сделать на Чуквезе, но перестарался — мяч улетел за пределы поля.
'16
Азмун лежит на газоне. Сердар обошёлся без помощи медиков.
'14
Хауме за срыв атаки получил жёлтую карточку. Это Смольников посадил капитана «Вильярреала» на предупреждение.
'12
Неудачно россияне разыграли корнер. Едва ещё испанцы не убежали в опасную контратаку.
'11
Гонсалес вынужден в подкате мяч выбить на угловой после прохода Азмуна.
'9
Морланес получил мяч на радиусе штрафной и с лёта пробил — мимо ворот!
'7
Мак открывался на правом краю атаки, но передача его адрес была прервана в подкате — аут в пользу хозяев.
'5
Первый угловой питерцы заработали. Мак выполнил подачу со стандарта, Ракицкий в борьбе с соперником пробил головой с линии вратарской — выше ворот!
'4
Прошла фланговая подача в штрафную «Зенита», Морено не позволили добраться до мяча.
'2
Чуквезе после небольшого контакта с Ракицким упал на газон. Судья не нашёл повода дать свисток.
'1
Матч начался! С центра поля мяч разыграли питерцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы: «Зенит» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени.