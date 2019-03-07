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Трансляция
С конца
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'45+1
Судейский свисток отправляет команды на перерыв!
'45+1
Одна минута добавлена к первому тайму.
'45
Очевидный фол Льямбрича на Дзюбе. Не полез судья в кармашек за карточкой, хотя за такой срыв атаки положено более суровое наказание.
'43
Морено из-за штрафной несильно пробил — разминка для Лунёва.
'41
Ракицкий не позволил вильярреальцам выйти в контратаку — грамотный фол в центре поля.
'39
Кузяев на левом краю пытался, что-то придумать, но партнёры по команде не поддержали старания Далера.
'37
'35
'33
'32
Азмун помог своей обороне и смахнул головой мяч из своей вратарской — корнер для гостей.
'31
Пас Дзюбы на ход Азмуну прочитал защитник. Понимал Сердар, что к мячу не успевает, стал искать фол, но судья на падение не повёлся.
'29
Заигрались испанцы в атаке и нарвались на контрвыпад соперника! Азмун с центра поля убежал к воротам, вратарь вышел на встречу форварду, ушёл Сердар под острый угол и в створ не попал!
'27
Мак от левой бровки выполнил навес в штрафную, Фернандес уверенно кулаками сыграл по мячу.
'26
Чуквезе с правого фланга классно отпасовал к радиусу штрафной, Форнальс в касание плотный удар нанёс — Лунёв справился!
'24
Мори не позволил Азмуну себя обыграть на подступах к штрафной площади — фол в атаке зафиксирован со стороны Сердара.
'23
Фернандес прочитал заброс на Азмуна, вышел вратарь за штрафную и выбил мяч.
'22
«Вильярреал» в позиционной атаке ограничивается контролем мяча.
'20
И подача от правого фланга со стандарта не создала проблем гостям.
'19
Иборра в подкате прервал прострел Мака — очередной угловой для «Зенита».
'18
Льямбрич старался обостряющую передачу сделать на Чуквезе, но перестарался — мяч улетел за пределы поля.
'16
Азмун лежит на газоне. Сердар обошёлся без помощи медиков.
'14
'12
Неудачно россияне разыграли корнер. Едва ещё испанцы не убежали в опасную контратаку.
'11
Гонсалес вынужден в подкате мяч выбить на угловой после прохода Азмуна.
'9
Морланес получил мяч на радиусе штрафной и с лёта пробил — мимо ворот!
'7
Мак открывался на правом краю атаки, но передача его адрес была прервана в подкате — аут в пользу хозяев.
'5
Первый угловой питерцы заработали. Мак выполнил подачу со стандарта, Ракицкий в борьбе с соперником пробил головой с линии вратарской — выше ворот!
'4
Прошла фланговая подача в штрафную «Зенита», Морено не позволили добраться до мяча.
'2
Чуквезе после небольшого контакта с Ракицким упал на газон. Судья не нашёл повода дать свисток.
'1
Матч начался! С центра поля мяч разыграли питерцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги Европы: «Зенит» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени.