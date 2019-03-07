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ГОЛ! Быстрый ответ «Зенита»! Вылетели питерцы в атаку с ходу, Оздоев мягкую передачу к дальнему углу вратарской выполнил, Дзюба головой пробил, Фернандес мяч отразил, добивание Мака пришлось в соперника, но отскок к линии створа получился на Азмуна, который уже свой шанс не упустил! Настаивали испанцы, что был офсайд, но судья все претензии отмёл в сторону!